Константин Затулин обратился к жителям Приднестровья

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В Парламенте России внимательно следят за развитием событий в нашей стране. Депутат Госдумы от Единой России, директор Института стран СНГ Константин Затулин обратился к жителям Приднестровья. Он выразил уверенность, что укрепление связей между парламентами Приднестровья и России приведет к улучшению жизни в нашей республике.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.