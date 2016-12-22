Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

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Рубрика / Видео

Константин Затулин обратился к жителям Приднестровья


07.12.2016 Источник: ТСВ
 

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В Парламенте России внимательно следят за развитием событий в нашей стране. Депутат Госдумы от Единой России, директор Института стран СНГ Константин Затулин обратился к жителям Приднестровья. Он выразил уверенность, что укрепление связей между парламентами Приднестровья и России приведет к улучшению жизни в нашей республике.
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