В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг»

08.12.2016 11:08:52

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

7 декабря 2016 г. в зале «Чайковский» отеля Four Seasons (Москва) прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг». В качестве ее организатора выступило посольство Индии в РФ. Во время торжественного открытия этой конференции выступили: заместитель Министра транспорта РФ Алексей Цыденов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Азербайджан в РФ Полад Бюльбюльоглы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в РФ Панкаджа Саран и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи.

В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. В ходе технического заседания участники конференции обсудили особенности логистики при доставки грузов по Международному транспортному коридору «Север-Юг» и возможности альтернативных маршрутов при транспортировке в Россию индийских грузов. Было также отмечено, что более активное вовлечение в этот проект Индии было обусловлено реализацией китайской инициативы «Один пояс, один путь».

В ходе деловой сессии, которую вел председатель Агентства по развитию экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции Правительства Индии Д.К. Сигх, выступили заместитель Министра транспорта Правительства Астраханской области, заместитель генерального директора АО «ГЛОНАСС», постоянный представитель Республики Дагестан при Президенте РФ и генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций. В своих докладах они представили особенности реализации Международного транспортного коридора «Север-Юг» на региональном уровне, а также решения и услуги на основе Государственной автоматизированной информационной системы «Эра-ГЛОНАСС».

Проведенная конференция вызвала серьезный интерес со стороны иностранного дипломатического корпуса, российских и зарубежных компаний, научного сообщества и представителей СМИ.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» – это мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов, общей протяженностью 7,2 тыс. км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей). Он был создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу.

В соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2030 г., Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г. и Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы РФ (2010-2015 гг.)» создание этого МТК является одним из приоритетных направлений транспортной политики нашей страны. Правовой основой указанного проекта является межправительственное Соглашение о международном транспортном коридоре «Север-Юг», подписанное Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 г. в ходе II-й Международной евроазиатской конференции по транспорту. Депозитарием Соглашения является Иран. К маю 2002 г. Соглашение было ратифицировано всеми его участниками и вступило в силу.

Составными частями МТК «Север-Юг» стали международные транспортные коридоры №9 (Финляндия - Санкт - Петербург - Москва с ответвлениями на Астрахань и Новороссийск) и №2 (Берлин - Варшава - Минск - Москва - Нижний Новгород - Екатеринбург), транспортная инфраструктура Волги и Дона, в том числе Волго-Балтийский и Волго-Донской каналы, порты Астраханской области (Астрахань, Оля) и Дагестана (Махачкала).

Устав Координационного совета МТК «Север - Юг» был утвержден в мае 2002 г. в Санкт-Петербурге на встрече министров транспорта стран-участниц. Совет является руководящим органом МТК, председательство в котором осуществляется странами-участницами в порядке ротации сроком на один год. В рамках Координационного совета действуют две экспертные группы: «Коммерческие и оперативные вопросы» и «Документация, таможенные процедуры и сопутствующие вопросы».

В целях выполнения Соглашения подготовлен соответствующий план мероприятий и создана межведомственная рабочая группа по его реализации.

Проект МТК «Север-Юг» вызвал большой интерес среди стран – потенциальных участников нового транспортного маршрута. К Соглашению присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция и Украина. Участие последнего государства в его реализации сейчас, по-видимому, находится под вопросом.

Формирование МТК «Север – Юг» рассматривается Россией в качестве важного транзитного направления между странами Северо-Западной Европы, Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также как возможность дальнейшего развития евроазиатских перевозок по более короткому и экономичному маршруту.

Основные преимущества МТК «Север – Юг» перед другими маршрутами и, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал, заключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок. При этом стоимость перевозки контейнеров из Германии и Финляндии в Индию будет существенно меньше, чем стоимость транспортировки по морскому пути.

Значительная часть коридора «Север – Юг» проходит по железным дорогам России, на которые приходится в зависимости от маршрута 33 - 53% от общей протяженности сухопутной части коридора. Стержневым направлением для российской стороны в рамках МТК является: Бусловская - Санкт-Петербург – Москва – Рязань – Кочетовка – Ртищево – Саратов – Волгоград - Астрахань, протяженностью 2513 км.

На нынешнем этапе МТК «Север-Юг» работает преимущественно в направлении с юга на север для перевозки товаров из Индии в Россию.

Для максимальной реализации потенциальных возможностей

МТК «Север-Юг» перед российской стороной стоит задача модернизации астраханского транспортного узла, дальнейшее развитие портовых мощностей которого возможно за счет продолжения строительства порта Оля, способного с выходом на проектную мощность обрабатывать до 8 млн. тонн сухих грузов в год.

Формируется новый интермодальный маршрут, по которому организуется доставка контейнерных грузов через Россию в Иран. Совместно с партнерами в Азербайджане и Иране решается вопрос о налаживании прямого сухопутного сообщения по западному побережью Каспийского моря со строительством новой линии железной дороги Казвин - Астара (иранская) - Астара (азербайджанская). Подписано соглашение между Россией, Ираном и Азербайджаном о создании консорциума для сооружения этой линии, в рамках которого предусматривается учреждение совместных компаний, обмен проектами строительства и разработка на этой основе бизнес – плана. Ориентировочная пропускная способность железной дороги составит до 10 млн. тонн на первом этапе и в дальнейшем будет увеличена до 15 млн. тонн в год.

Альтернативным железнодорожным проектом в рамках реализации МТК «Север-Юг» представляется маршрут по восточному берегу Каспийского моря (Горган (ИРИ) - Этрек - Берекет (Туркменистан) - Узень (Казахстан)), соглашение о котором было подписано в ходе встречи глав прикаспийских государств в Тегеране в октябре 2007 г. Новая железнодорожная линия сокращает восточный маршрут на 600 км. Протяженность дороги составляет 677 км, в том числе по Казахстану – 137 км, Туркменистану – 470 км, Ирану – 70 км. В ноябре 2011 г. было завершено строительство казахстанского участка.

Вопросы строительства коридора обсуждались в 2012 г. в Москве на переговорах руководителей железных дорог России, Ирана и Азербайджана. По их итогам подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны согласовали порядок проведения необходимых технико-экономических изысканий, а также финансовой и юридической экспертизы проекта строительства железнодорожной линии Казвин – Решт – Астара (Иран) – Астара (Азербайджан).

5-е заседание Координационного совета МТК «Север-Юг» состоялось в Баку 24-25 июня 2013 г. В заседании приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, Российской Федерации, Сирии и Турции.

Координационный совет обсудил ряд вопросов, касающихся развития МТК «Север-Юг», по результатам которых:

– одобрено образование Эксплуатационного управления МТК «Север-Юг» в г. Тегеране, создание совместного предприятия для обеспечения логистического сопровождения осуществления перевозок по МТК «Север-Юг» посредством применения услуги «одного окна» и формирование рабочей группы по таможенным вопросам, основной задачей которой будет выработка предложения по упрощению таможенных процедур;

– достигнута договоренность о создании системы обмена информацией, касающейся МТК «Север - Юг» между странами-участницами, координируемой Индией.

В 2014 г. вопросы совершенствования транспортных перевозок по инфраструктуре МТК «Север – Юг» обсуждались в ходе второй встречи министров транспорта прикаспийских государств (Астрахань, 8 августа 2014 г.), Международной конференции высокого уровня по вопросу о роли транспорта и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества и устойчивого развития (Ашхабад, 3-4 сентября 2014 г.), четвертого Каспийского саммита (Астрахань, 29 сентября 2014 г.).

Российская сторона намерена продолжать активное взаимодействие, как в рамках международных организаций, так и на двустороннем уровне, с целью развития МТК «Север - Юг» и выработки оптимальных маршрутов, способных привлечь на транспортные коммуникации Российской Федерации дополнительные объемы транзитных грузов в регулярном сообщении. С геополитической точки зрения реальное наполнение коридора грузопотоками будет способствовать укреплению транзитного потенциала в Прикаспийском регионе.

Очередное 6-е заседание Координационного совета МТК «Север-ЮГ»,

а также 7-я встреча экспертной группы состоялись 19-21 августа 2015 г.

в Нью-Дели (Индия). В ходе мероприятий рассмотрен ход реализации проекта, намечены дальнейшие шаги для его перевода в практическую плоскость.

В рамках «Транспортной недели – 2015» (Москва, 30 ноября –

5 декабря 2015 г.) проведена трехсторонняя встреча представителей России, Азербайджана и Ирана на уровне заместителей министров профильных ведомств, на которой обсуждались перспективы развития перевозок по МТК «Север – Юг» с использование железнодорожной инфраструктуры.

30-31 августа 2016 г. индийская сторона предложила организовать трехстороннюю встречу представителей таможенных органов России, Индии и Ирана, чтобы закончить подготовку необходимых таможенных документов. Иран, со своей стороны, предложил провести такую встречу в Тегеране и пригласить на нее соответствующих представителей Азербайджана.

21 сентября 2016 г. Индия в рамках морского саммита в Мумбаи провела встречу участников МТК «Север-Юг». Там же встретились представители таможенных органов Азербайджана, Индии, Ирана и РФ, которые обсудили черновой вариант соответствующих документов.



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