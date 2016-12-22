25 лет без СССР. Право голоса от 7.12.2016

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Фрагмент программы "Право голоса"с участием заместителя руководителя Института стран СНГ Владимира Жарихина.





25 лет назад распался Советский Союз, и появилось Содружество Независимых Государств (СНГ). Несмотря на то, что прошло так много лет, мы не перестаём спорить - почему исчез СССР, и на сколько эффективно новое образование?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.