Рада призвала все страны признать голодомор 30-х годов геноцидом украинцев

07.12.2016 16:44:00

Парламент Украины обратился к демократическим странам с просьбой признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, соответствующее обращение в среду поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что трагедия, постигшая украинский народ в 1932-1933 годах унесла миллионы человеческих жизней и оставила "печальный след в истории Украины и человечества в целом".

"Миллионы людей погибли от ужасной смерти в результате преступной политики тоталитарного режима в то время, когда на складах портилось зерно. Такие действия были направлены на умышленное уничтожение украинского народа и соответствуют всем признакам преступления геноцида согласно Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года" — говорится в документе.

В обращении парламента говорится, что "Верховная рада Украины обращается к государствам мира признать голодомор 1932-1933 годов на Украине преступлением геноцида украинского народа".

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