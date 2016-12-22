Первый визит новый президент Узбекистана совершит в Россию

07.12.2016 16:34:11

Новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев свой первый официальный визит совершит в Россию. Об этом рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в правительстве Узбекистана. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил «Известиям», что в Кремле «относятся к этому положительно». Накануне в Узбекистане прошли президентские выборы, на которых уверенную победу одержал сторонник бывшего лидера Узбекистана, скончавшегося в сентябре Ислама Каримова Шавкат Мирзиёев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал «Известиям», что в Кремле положительно оценивают намерение нового лидера Узбекистана совершить первый официальный визит в Россию.

— Оцениваем положительно, — сказал «Известиям» пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

С узбекской стороны информацию о предстоящем визите в Москву подтвердил высокопоставленный источник «Известий» в правительстве страны.

— Узбекские ведомства уже начали подготовку официального визита нового президента Шавката Мирзиёева в Россию. Разные министерства активно занимаются подготовкой аналитических записок для президента. Инаугурация состоится до нового года, а визит — зимой или весной следующего, — рассказал источник в правительстве Узбекистана.

4 декабря в Узбекистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мерзиёев. За него проголосовало 88,61% (15,9 млн) избирателей. Шавкат Мирзиёев был назначен врио главы республики после смерти первого президента страны Ислама Каримова. До этого он занимал пост премьер-министра страны.

Ожидают визит узбекского президента и в российском парламенте. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал «Известиям», что первый визит, который осуществляют лидеры государств, носит не просто символический характер, он фиксирует приоритет развития межгосударственных отношений.

— Я уверен, что первый визит будет в Россию. Это логично с экономической, геополитической и военной точек зрения. Мы союзники и партнеры. Новый президент Узбекистана — человек, понимающий Россию и всё постсоветское пространство. Он был в команде Ислама Каримова, а значит, готов поддерживать наши отношения и наполнять их новыми смыслами, — сказал Леонид Калашников.

В Узбекистане также есть уверенность в скором визите второго президента республики в Россию. Узбекский политолог Рафаэль Саттаров сказал «Известиям», что, учитывая сложившиеся доверительные отношения между Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным, будет вполне логичным, если первый визит президент Узбекистана совершит в Москву.

— По моей информации, всё уже решено: первый визит после инаугурации президент Узбекистана совершит в Россию, где пройдет встреча с Владимиром Путиным. Шавкат Мирзиёев чувствует поддержку российского лидера, особенно после приезда Владимира Путина в Узбекистан на похороны Ислама Каримова. Главными темами переговоров станут вопросы безопасности, экономического сотрудничества и трудовых мигрантов, — рассказал он.

Российские эксперты также ожидают скорого визита узбекского лидера, за которым, по их мнению, последует значительный прогресс в двусторонних отношениях.

— Хотел бы напомнить, что Владимир Путин специально сделал остановку в Самарканде, где встречался с Шавкатом Мирзиёевым — в связи со смертью Ислама Каримова. Логично предположить, что первый визит будет совершен в Россию. Москва всячески поддерживает новое руководство Узбекистана и рассчитывает на улучшение отношений. Россия хочет активизации Узбекистана в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, — сказал завотделом евразийской интеграции и ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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