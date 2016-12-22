Киев придумал, как получить российский газ в обход радикалов

07.12.2016 16:25:14

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Украина готовится к тому, что в 2017 году цена на российский газ может увеличиться до 200-210 долларов США за тысячу кубометров. Сейчас она составляет для Украины 186 долларов. Об это заявил коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По словам Витренко, импорт реверсного газа из стран Европейского союза серьезно снизил бюджетные расходы Украины. Кроме того, отметил он, Киев не может покупать российский газ у «Газпрома» без подписания дополнительного соглашения или трехстороннего договора с Европейским союзом и Россией.

В пятницу, 9 декабря, в Брюсселе должна состояться трехсторонняя встреча по газу в формате Украина — Россия — Еврокомиссия. Свое участие уже подтвердили министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и глава «Нафтогаза» Андрей Кобалев, который накануне сообщил, что украинская сторона рассчитывает в ходе «трехсторонки» согласовать условия так называемого «зимнего пакета» по газу.

«При всей милитаристской риторике Порошенко и Верховной рады существовать без торговли с «агрессором» Украина объективно не может. После отсрочки очередного транша от МВФ Киев начинает судорожно искать заплатки в дырявый бюджет. Международные кредиторы не дают денег без урезания социальных расходов, увеличения тарифов для населения — что ведет к недовольству граждан. По прошествии года без «вражеского» газа стало ясно, что закупать топливо в еврохабах — нерационально дорого. Вся болтовня о том, что перекупка российского газа из Европы даже дешевле прямых поставок, оказалась лапшой для внутриукраинского зрителя. Топлива дешевле российского газа для Украины в регионе просто не существует. При этом кредит доверия к нынешнему режиму может окончательно рухнуть, если с наступлением морозов на Украине начнется реальный «холодомор». Несмотря на то, что в стране достаточно угля и имеются запасы газа, определенные риски во время отопительного сезона, конечно, существуют, но лишь в случае форс-мажора из-за погоды или технических аварий», — пояснил эксперт Института стран СНГ, член центрального совета Русского гражданского общества Иван Скориков.

С другой стороны, заметил эксперт, киевские власти, громко трубящие уже год о достижении энергонезависимости от Москвы, опасаются гнева радикалов в случае возобновления закупок у «клятых москалей». Поэтому замаскировать российско-украинскую сделку решили переговорами трехстороннего формата с привлечением Еврокомиссии.

«Это все подается официальными спикерами «Нафтогаза» под патриотическими заявлениями о возможности «прогнуть» «Газпром» под условия ЕС, но между строк проглядывается прагматичное — «война войной, а бизнес бизнесом». Особенно комично выглядит поворот Киева на фоне продолжающихся попыток засудить российского газового гиганта в международном арбитраже по иску за нарушение антимонопольного законодательства. Приходится отмечать, что российская сторона действует исключительно в экономической плоскости, иначе бы на фоне русофобской истерики и антироссийских санкций Украине не выделили бы такие скидки, что не снились даже «другу» Януковичу. Россия перестала официально предоставлять «незалежной» скидку на газ только 1 апреля текущего года. И, на мой взгляд, «Газпрому» на переговорах нужно учитывать политические реалии, поскольку одним из условий Украины по «зимней сделке» является отказ Москвы от энергоподдержки не контролируемых Киевом территорий Донбасса», — резюмировал Иван Скориков.

Беседовал Илья Муромский

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