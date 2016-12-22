Соотечественники из Украины просят у Константина Затулина актуализировать тему «двойного гражданства»

07.12.2016 16:08:41

В редакцию программы «Русский вопрос» пришло письмо из Украины. И снова тема двойного гражданства стоит на повестке у наших соотечественников. Приводим текст письма полностью:

Константин Федорович, решил обратиться к Вам, так как по моему мнению Ваша деятельность и позиция по "Русскому вопросу" мне понятна и я ее полностью поддерживаю. Я также считаю, что русские и украинцы - это один народ, и белорусы тоже. В недалеком будущем эти три ветви славянства все же соединятся, и это будет иметь важную роль для расклада сил на международной арене. Нам надо всеми силами способствовать этому объединению. Я живу на Украине в Херсоне. У нас в городе главная улица - это проспект Ушакова (с памятником великому флотоводцу в полный рост), центральный "бродвей" - улица Суворова (с бюстом непобедимого генералиссимуса). Город практически полностью русскоязычный, но власти по указке Киева всячески навязывают укранизацию. Конечно, из этого ничего не получится, ведь "русский дух" не победить. Слагаемые этого духа - прежде всего культура, язык и история великого славянского народа. Русская культура имеет мировые масштабы, украинская (не в обиду будет сказано), все же региональная, что не значит, что она плохая, просто масштаб разный.

К чему я все это веду. Пора прекращать братоубийственное противостояние на востоке Украины. Кто-то говорит, что там воюют украинцы против украинцев. Да, если говорить о гражданстве. Но на самом деле там воюют русские (поддерживающие режим Киева) против русских, не согласных с этим режимом. Если бы русские (первые) поняли, что их просто используют националисты, и они для них всегда будут людьми второго сорта, то война сразу бы прекратилась.

Что я предлагаю. Не смогли бы Вы поднять вопрос о двойном гражданстве, российском и одновременно украинском, для жителей Украины? Поляки, румыны и венгры вовсю стараются "перетащить" украинцев-соседей к себе, а Россия молчит. Даже если это трудно выполнимо сейчас (по законодательству РФ), то было бы неплохо хотя начать обсуждать этот вопрос. Это открытое и гласное обсуждение на всех каналах сразу же привлекло бы к себе внимание и помогло бы многим русским, гражданам Украины, само идентифицироваться, то есть почувствовать себя частью великого народа, а таких половина населения, если не больше. Но надо спешить, ведь лжепропаганда делает свое черное дело, травит души людей и программирует их на русофобию.

С уважением, Сергей

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