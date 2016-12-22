Носители русского языка просят Константина Затулина о помощи

07.12.2016 15:59:20

В приёмную Константина Затулина поступило письмо от иностранных граждан переехавших в Россию в котором они описывают проблемы с которыми столкнулись на пути получения гражданства РФ. Текст письма приводим ниже:

Здравствуйте!

Обращаюсь к Вам с просьбой посодействовать разрешению ситуации, возникшей в Республике Крым у иностранных граждан, русских, переехавшим жить в Россию, которые по программе носители русского языка не могут получить даже вид на жительство.

Ситуация особо остро обстоит именно у граждан Украины, переехавшим в Республику Крым из Украины после проведения Референдума 2014 года. По многообещающей программе Носители русского языка, люди, которые являются частью русского народа, по национальности русские, собрали все нужные документы, как того требует закон, с надеждой получить так нужный Вид на жительство, а после и гражданство, ведь для иностранцев в стране возникает немало препятствий. А бюрократия стран всячески препятствует выполнению программы. Украина не уймется, не давая законный выход из гражданства тем, у кого не просто ПМЖ в Россию, а и законно требуемая гарантия о получении гражданства России в случае, если гражданин Украины выйдет из гражданства своей страны, должна быть выдана именно на материковой части России, а не в Республике Крым, которую они считают оккупированной и документы соответственно считают недействительными. Российские служащие в свою очередь, не хотят вникать в возникшую ситуацию и украинским НРЯ в Крыму помочь хотя бы тем, чтоб признать невозможность выхода из имеющего гражданства, когда отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин (что прописано в законе N 62-ФЗ ст.14 пункт 2.1). Очень обидно осознавать, что русских, осознанно переехавших, которые действительно хотят жить и плодотворно работать на благо России, действующих по всем правилам и в рамках закона из-за какой-то неясной бюрократизации не хотят признавать российскими гражданами, хотя совсем недавно российские паспорта выдавались поголовно всем, кто жил в Крыму, несмотря ни на какие факторы, практически всем оставив двойное гражданство.

Вот, допустим моя ситуация.

Я, 1989 г.р., гражданка Украины, проживаю в Республике Крым Ленинский район, образование высшее, замужем, двое малолетних детей, русская по национальности и семейным корням.

В 2014 году я с малолетними детьми по причине ужасной политической обстановки, негатива к нам, русским, переехала из Украины в Россию в собственный дом в Крыму к мужу, который там официально трудоустроен менеджером.

5.06.2015г. комиссия признала меня носителем русского языка (решение номер 12/И-85), т.к. все мои родные уроженцы России, я украинка только в первом поколении, бабушка из Смоленской области всю жизнь работала учителем русского языка.

31.07.2015г. УФМС г. Симферополя в Республике Крым выдали уведомление о возможности приема в гражданство.

Собрала требуемый пакет документов, оформила в ноябре 2015 года ПМЖ в Россию. Затем с ходатайством касаемо оформления выхода из гражданства Украины обратилась в генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону, где меня, как проживающую в Республике Крым, направили в МИД Украины. Обратившись туда, в письменной форме был получен ответ, в котором подчеркнули, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины «Про обеспечение прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» от 15.04.2014, предоставленное уведомление про возможность принятия в гражданство РФ является недействительным и не может быть признанным как документ, выданный уполномоченными органами другого государства, про то, что гражданин Украины приобретет гражданство, если выйдет из гражданства Украины, так как выдано на территории Республики Крым. В связи с этим возвращают без рассмотрения, присланное в МИД Украины ходатайство про выход из гражданства Украины. То есть в силу независящих от меня обстоятельств я не могу начать процедуру выхода и выйти из гражданства Украины.

Обращалась в Управление по вопросам миграции МВД в Республике Крым, по вопросу получения Вида на жительство по программе Носителей русского языка. Я действую в рамках Закона согласно Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства Вида на жительство в Российской Федерации. И собрала полный пакет документов, который требовался, включая оплату госпошлины и медицинские сертификаты.

На приеме 07.11.2016 у инспектора в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району Синеокой Н. Н. мне было отказано в регистрации полученных документов и заявления на выдачу вида на жительства по программе носителей русского языка, при требовании зарегистрировать и выдать справку о приеме документов в рассмотрении мне было отказано. В отделении отсутствует журнал регистрации документов, беря заявление и документы, не выдают даже справку в подтверждение. На просьбу принять на рассмотрение документы, мне их вернули, порекомендовав обратиться в Отдел разрешительно-визовой работы УВМ МВД по Республике Крым г. Симферополь, ул. Гагарина, 18-А. На личном приеме 08.11.2016 у Осинской И. мне было отказано в регистрации моего заявления в связи с тем, что они заявления от физ.лиц не принимают, только от инспекторов, хотя журнал находиться у них. А также посмотрев мои документы, предварительно устно отказали в рассмотрении заявления, так как обязательный документ от полномочного органа иностранного государства о невозможности отказа от гражданства Украины, носит разъяснительный характер и предоставлен Министерством иностранных дел Украины, а не Посольством Украины в России. Каким законом руководствуются, когда не признают значимость предоставляемого документа от полномочного органа иностранного государства (МИД Украины) о невозможности отказа от гражданства Украины, как достаточного документа для разрешения получения Вида на жительство приема в гражданство по программе носителей русского языка (копия документа прилагается). Не объясняя, в каком законе указано, что документ о невозможности выхода из имеющегося гражданства не может носить разъяснительный характер и должен быть выдан определённым полномочным органом Украины. Не смотря на то, что мною были приняты фактические действия для выхода из имеющегося у меня гражданства Украины (не только запросы о разъяснении ситуации), о чём свидетельствует документ от Министерства иностранных дел Украины г. Киева от 23.05.2016 г. № 71/ВГ/19-530-569. В котором сообщается о невозможности отказа от гражданства словами: «…Одновременно подчеркиваем, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины «Про обеспечение прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» от 15.04.2014, предоставленное Вами уведомление про возможность принятия в гражданство РФ является недействительным и не может быть признанным как документ, выданный уполномоченными органами другого государства, про то, что гражданин Украины приобретет гражданство, если выйдет из гражданства Украины. В связи с этим возвращаем без рассмотрения, присланное в МИД Украины ходатайство про выход из гражданства Украины …»

А также я посылала письменные запросы о выходе из гражданства в Консульство Украине в г. Ростов-на-Дону и в МИД г. Одессы, с отправкой им полного пакета документов и ходатайства про выход из гражданства Украины. Ответы прилагаются.

Также прошу принять во внимание, что мною сделано всё, что требовалось для выхода из имеющегося гражданства Украины (направление полного пакета документов и заявления для выхода из имеющегося гражданства в полномочные органы Украины, сдан национальный паспорт Украины, официально оформлен выезд на ПМЖ в Россию). И собран полный пакет документов для получения вида на жительство носителем русского языка согласно административному регламенту.

Список документов, подтверждающих изложенную информацию, могу при необходимости выслать.

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