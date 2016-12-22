«Вавилонская башня украинской пропаганды»

07.12.2016 12:31:22

На днях Украина торжественно анонсировала строительство высочайшей в стране телевышки, призванной обеспечить жителей Крыма доступом к «назалежному» телевидению. Высота сооружения составит аж 150 метров, а местные чиновники уже обещают, что оно станет «острой головной болью» для «оккупационных властей». «Колокол России» выяснил, зачем на самом деле украинцам могла понадобиться столь «эпическая» постройка на самой границе с Крымом.

По задумке киевских властей, основная «перемога» заключается в высоте вышки, которая якобы позволит восстановить вещание украинского телевидения на территории всего Крыма. Источник вдохновения всё тот же – возможность в очередной раз подгадить своему могучему соседу. Во всяком случае – по официальной версии. Так, глава Херсонской области давеча не без гордости заявил, что такое сооружение будет «нервировать оккупантов» больше, чем ракетные стрельбы.

«Были военные учения, ракетные. Мы восстановили два полигона военных на территории Херсонской области. А сегодня строим на линии разграничения вышку, которая так же, или еще больше, нервирует временные оккупационные власти Крыма», – поделился «перемогой» с украинскими журналистами Андрей Гордеев, возглавляющий сегодня Херсонскую областную государственную администрацию.

Действительно, и не поспоришь ведь! Учитывая, что никаких обещанных «ракетных учений» в воздушном пространстве России так и не состоялось. А по некоторым версиям – не состоялось и на самой Украине. То ли ракеты не взлетели, то ли топливо для них успели слить и продать на ближайшем рынке…

Кстати, и с телевышкой может приключиться та же история. Несмотря на то, что строители только-только приступили к работе – ей уже приказали «долго жить». Украинские СМИ пророчат ещё не построенному сооружению теракт, который, конечно же, непременно организуют российские диверсанты. В отместку за взорванную год назад линию электропередач.

«В пятницу, 2 декабря, на административной границе с оккупированным Крымом начали устанавливать телебашню, которая должна за две недели начать полноценное украинское вещание на полуострове. На такое событие уже отреагировали оккупанты. В частности, в Крыму начали распространяться слухи о том, что башню взорвут. В знак протеста против бывших диверсий на ЛЭП», – предостерегает украинский информационный портал Подводка.INFO.

Учитывая, что строительство телевышки планируется осуществить в самом что ни на есть «стахановском темпе» – в течение двух недель, – «диверсию» стоит ожидать уже в ближайшее время.

А памятуя о победе на выборах в США «купленного Путиным» кандидата, не исключено, что теракт будет не бескровным. А как иначе? Ведь Москве теперь просто необходимо подыграть Киеву, повсеместно демонстрируя «российскую угрозу» – беспринципную, кровавую и ужасную! Чтобы снова поссорится с Вашингтоном и склонить Трампа на сторону «незалежной», конечно же. Потому – чем больше будет сакральных жертв, тем лучше.

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Есть и ещё одна очевидная «зрада», о которой украинские СМИ, наверное, забыли сообщить. Дело в том, что вещание «незалежного» телевидения в российском Крыму никто и не отключал.

«О, только что по украинскому ТВ передали, что, оказывается, у нас украинские каналы не показывают! Но Украина пообещала решить эту проблему. Уф, аж легче стало!» – иронично отметила в этой связи знакомая крымчанка.

На этот факт обратили внимание и российские журналисты. Так, руководитель коррпункта НТВ в Крыму Олег Крючков вспомнил, что глушить иностранное вещание на полуострове не принято ещё со времён СССР.

«В Крыму особенности есть, сигнал из Турции по морю доходит. Я турецкие каналы еще в советское время смотрел, никто их не глушил и не глушит. И украинские смысла глушить нет. Десять минут просмотра украинского ток-шоу или любых новостей – это плюс пятьдесят процентов к российскому патриотизму. Сразу. Одноразово. Второй раз уже не включат», – отметил Крючков в своём блоге.

Кроме того, по мнению журналиста, строить передатчики для аналогового телевидения в эпоху цифры – затея бессмысленная и нерезультативная. Особенно в Крыму, который уже в ближайший год целиком перейдёт на цифровое и спутниковое вещание. При этом доступ к телеканалам, как российским, так иностранным на полуострове никто не контролирует – каждый смотрит то, что хочет. На фоне этого, Крючков объясняет строительство высокой и дорогостоящей телевышки очередным банальным распилом бюджета. «Отмывка денег, чистая. Тут не нам глушить их нужно, а национальному антикоррупционому комитету Украины сажать в тюрьму тех, кто это все организовал. Мероприятие бесполезное, но деньгоемкое…», – заключил журналист.

Отметим, что, по данным украинских СМИ, стоимость сооружения вышки составляет полтора миллиона гривен. Ещё столько же стоит оборудование для теле- и радиовещания. Собственно, как видим, и вправду есть, что пилить. По нынешнему курсу, это 57 тысяч долларов, с приличными, к слову, копейками. А если вышку ещё вовремя взорвать, то её бюджет и вовсе можно положить в карман целиком. Война, как говорится, всё спишет.

Схема, кстати, стандартная. Мы её знаем не понаслышке – проходили. Во время Первой Чеченской Россия регулярно выделяла средства на восстановление разрушенных в ходе боевых действий зданий. Когда их ещё на этапе строительства «неожиданно» взрывали вновь – деньги вдруг оказывались в кармане Бориса Березовского и его коллег-олигархов, а государство снова выделяло средства…

Украинские власти эту схему слегка модернизировали, придав ей ещё и политический окрас. Башню взорвут, деньги распилят, а спишут всё не на каких-то там чеченских боевиков, а на путинских диверсантов, в очередной раз вопя о «российской агрессии» и требуя у всего цивилизованного мира любви, защиты и кредитов. То есть, говоря языком Владимира Жириновского, Киев решил «и рыбку съесть и на лавку сесть», убив сразу двух…нет, трёх зайцев. Подгадить России ведь тоже немаловажно!

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Ну а что касается крымчан – в Киеве о них и не думали. Вряд ли там кто-то всерьёз надеется, что украинские «зомбоящики» вдруг смогут «победить» пророссийский патриотизм, с невероятной, но предсказуемой силой вспыхнувший на полуострове с первых дней Майдана. Да и «незалежная» журналистика не в пример будет отечественной. Ведь на её фоне российские СМИ, при всех их недостатках, выглядят эталоном колоритной и порядочной публицистики.

Да и о какой «заботе» о крымчанах может идти речь, когда в Киеве в то же самое время открыто сокрушаются над тем, что не превратили полуостров в руины, как мятежные города Донбасса? Об этом, в частности, сожалеет депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, основавший в 2014 году печально известный батальон «Азов». В тот же самый день, когда украинские СМИ с помпой анонсировали строительство гигантской телевышки, нардеп в эфире ток-шоу «Люди. Hard Talk» выразил уверенность, что волеизъявление крымского народа необходимо было давить танками и артиллерией.

«Если бы война началась в Крыму, то да, разрушения были бы в Крыму, но они бы не пришли в Донецк и Луганск, где все-таки живет намного больше украинцев», – считает Билецкий.

По его словам, Украина должна была активно использовать преимущество в тяжелой технике и артиллерии, которых на тот момент не было у «вежливых» русских спецназовцев. А открытая война с Россией позволила бы заявить всему миру, что «украинский кризис» не является внутренним конфликтом, передаёт «Политнавигатор» со ссылкой на слова Андрея Билецкого.

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Тем временем, стратегия «информационной войны» с Россией посредством устаревших аналоговых передатчиков явно приглянулась Верховному главнокомандующему в Киеве. Видимо, из-за своей доходности и тех злополучных «трёх зайцев». На днях Пётр Порошенко приказал вернуть украинское телевидение в Донецк и Луганск. Как писал об этом «Колокол России», президент распорядился в течение недели подготовить пошаговый план по восстановлению «незалежного» вещания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Такой план подразумевает установку в регионе целой серии аналоговых передатчиков, что, по мнению Порошенко, является «ключевым элементом победы в гибридной войне с Россией».

Кстати, первую вышку уже построили и даже запустили. Тоже буквально на днях. Она расположена на горе Карачун недалеко от Славянска, правда заметно уступает в масштабах и высоте крымской. Тем менее, по данным пресс-службы Мининформполитики Украины, её оказалось достаточно, чтобы возобновить в Донецкой области вещание четырёх местных и десяти общенациональных каналов.

На фоне такой «перемоги» министерство по делам «временно оккупированных территорий» на радостях уже предлагает выделить на строительство аналогичных вышек ещё 50 млн гривен. А это уже почти два миллиона долларов! Безбедная старость всякому украинскому чиновнику, оказавшемуся при деле в нужное время и в нужном месте.

Да и для окрестных олигархов сумма немаленькая, учитывая, что обвал «незалеженой» экономики сказался и на их благополучии. Иными словами – не видать несчастным жителям Донбасса украинского телевидения. Но ничего, переживут как-нибудь, тем паче украинских бомб и снарядов хватает пока в избытке. А у киевских властей дело наверняка сладится. Главное, чтобы чинуши и олигархи не перегрызлись теперь за новую кормушку и не потеряли общий язык. Как это когда-то случилось с древними строителями другой башни…

Иван Чимбулатов

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