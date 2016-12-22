Угрозы салафизма и казахский тасауф

07.12.2016 12:25:53

В Послании Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Народу Казахстана "Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства" в числе приоритетных задач определено противодействие всем формам и проявлениям радикализма, экстремизма и терроризма.

При этом особое внимание уделено необходимости усиления профилактики религиозного экстремизма в обществе, прежде всего, в молодежной среде, а также формирования у населения религиозного сознания, соответствующего традициям и культурным ценностям светского государства - Республики Казахстан.

В связи с целями, поставленными Президентом предлагаю свое видение решения проблемы, как теолога.

Не вдаваясь во всеохватность при решении этой проблемы, хочу заострить внимание на противодействие казахского тасауфа(суфизма) салафитско-ваххабитской идеологии. Салафитские течения представляют собой разные угрозы, но можно всех их обобщить в следующие:

а) Угрозы теологического характера

в) Угрозы традициям казахского народа

с) Угрозы национальной одежде казахов

d) Угрозы родственным отношениям

e) Угрозы социально-общественным взаимоотношениям

Угрозы теологического характера:

1- Отрицание ваххабитами теологических основ казахского Ислама. Школы вероубеждения имама Матуриди, которой придерживались наши предки: мыслители, ученые и писатели.

-Казахи-суфии всегда придерживались традиционного "матуридийского" вероубеждения казахов(это можно увидеть и в произведениях Абая, Шакарима и др.). Нельзя вступать в диспуты о второстепенных вопросах вероубеждения, потому что это философские понятия. Каждый остается при своем мнении. Важно то, что на основе споров о качествах и атрибутах Аллаха ваххабиты зомбируют молодежь. Подавая свое видение, как истину в последней инстанции, они легко убеждают их в необходимости ведения джихада с несогласными.

2- Постоянные споры ваххабитов о качествах и именах Аллаха(лицо, рука, голень, сидит на троне, спуск с небес и т.д.)

-Казахи-суфии согласно их школе вероубеждения знают, что качества и имена Аллаха носят аллегорический характер: Аллах вне понятия времени, места, направления и обстоятельств. Аллах превыше "телесности" ваххабитов и не нуждается в руке, ноге, глазе, сидении на троне и т.д. Его не выразишь скульптурой и не нарисуешь на иконе. Аллах создал материю и дух(идею). Поэтому Он вне досягаемости нашего воображения.

3- Споры ваххабитов о правильном Исламе по Корану и Сунне(якобы они только придерживаются правильной веры)

-Ваххабиты не знают основ исламской юриспруденции "усулюль-фикх", и апеллируют к "буквальному пониманию" Корана и Сунны. Они не понимают конечных целей и мудрости шариатских решений. Ислам же казахов-суфиев правильный, согласно Корану и Сунне. А традиции не противоречат шариату.

4- Отрицание Ханафитского мазхаба казахов. Ваххабиты в своем невежестве хотят жить, якобы по Корану и Сунне, не признавая мазхабов(юридико-богословских школ) мусульман.

-Ханафитский мазхаб исторически прижился в РК и считается самым "мягким и толерантным". Принимая другие мазхабы суннитов, казахи-суфии придерживаются ханафитского мазхаба. Это самый распространенный мазхаб в исламском мире. Кстати, ваххабиты, отбывающие наказание в тюрьмах, начинают говорить, что они стали ханафитами. Видимо их научили тому, что можно придерживаться ханафитского мазхаба, но оставаться на своей ваххабитской идеологии.

5- Требование ваххабитов цитирования только Корана и хадисов, вызывающих споры.

-Казахи-суфии знают, что не обязательно цитирование Корана и Хадисов, важно, чтобы слова и действия были согласно им. Многие ваххабиты не знают причин ниспослания аятов и хадисов, исторических и других контекстов. Поэтому, приводя аяты и хадисы, ваххабиты дают ошибочные комментарии, либо по незнанию либо умышленно.

6- Постоянные споры о второстепенных вопросах поклонения - как держать руки в намазе, расставлять ноги, произносить молитвы и т.д. (То есть буквализм и подражание арабам).

- Казахи испокон веков придерживались тасауфа - духовно-интеллектуальной школы в вопросах нравственности. Ханафитского мазхаба в вопросах шариата и не намерены вступать в споры по второстепенным вопросам поклонения с представителями других мазхабов. Это дело ученых и теологов. Нужно придерживаться того мазхаба, которого исторически придерживается большинство мусульман. А уважение к мнениям других - это основа в дискуссиях для сохранения единства верующих.

7- Чтение намаза ваххабитами - это полное копирование арабов или своих шейхов. Для них важна форма, но не содержание.

-В намазе по Ханафитскому мазхабу казахи больше сосредоточены на содержании молитвы и внутреннем состоянии. Форма (бесконечное поднятие рук или указательного пальца, в лучшем случае - мустахаб, желательное.) не играет важной роли в намазе.

8- Отрицание Маулида - дня рождения Пророка Мухаммада(мир ему), суфийских зикров(поминания), салаватов, песен, восхваляющих Пророка(мир ему).

- Маулид - день рождения Пророка Мухаммада(мир ему). И в этот день казахи поминают его, проводя коллективные зикры(поминания). Рассказывают о его жизни в стихотворной форме. Поют песни, восхваляющие Пророка(мир ему). Радуются и в течение месяца проводят Маулиды, делясь своей радостью с представителями других религий. Дают садака и кудайы, за что получают награду перед Всевышним. Пророк(мир ему) держал оразу в понедельник, сказав, что родился в этот день. День рождения лучшего творения Создателя отмечают только любящие мусульмане.

9- Преклонение перед их "ваххабитскими" шейхами(арабскими или местными). Навязывание идей именно того шейха и отрицание всех остальных, особенно казахских ученых.

-У казахов было много исламских деятелей, мыслителей и шейхов. В эпоху коммунистов многих из них расстреляли и уничтожили их книги. Мы должны отыскать их уцелевшее наследие и показать всему миру. К сожалению, наши ваххабиты не знают своих корней и подверглись "манкуртизации" шейхами извне.

10- Надменное отношение ваххабитов к казахам, не придерживающимся обрядов Ислама. Разделение казахов на своих - "единобожников" и других(не читающих намаз "джахилей", "жумабеков",которые ходят только на жума-намаз и "язычников", посещающих зираты и якобы поклоняющихся аруахам)

-Казахи все мусульмане. А деление на "единобожников"(ваххабитов) и "многобожников"(якобы поклоняющихся аруахам или не читающих намаз)-это проект "зарубежных" идеологов. Ваххабиты не понимают, что зомбированы кем-то по принципу "разделяй и властвуй".

Угрозы традициям казахского народа:

11- Отрицание ваххабитами благословения старцев - бата.

- Испокон веков казахи-суфии трепетно относятся к благословлению старцев, хазретов и хальпе - бата(пожелание благ и мольба о здоровье, достатке и мире кому-то, проводя руками по лицу). Эта красивая традиция соответствует шариату.

12- Отрицание поминок (7-дней, 40-дней, годовщина и др.).

- В традиции казахского народа - проведение поминок (7-дней, 40-дней, годовщина и др.), где знаток религии проводит проповедь, вспоминает усопшего добрыми словами, говоря о его заслугах перед семьей и обществом. В заключение читает Коран и дает бата, моля Создателя о прощении грехов и ошибок усопшего и введении его в сады рая, а также всех благ его близким. Все это соответствует шариату.

13- Отрицание ваххабитами приветствия "келин салемы" родителям мужа(якобы, это поклонение кому-то, кроме Аллаха).

-Исторически (особенно в южных районах РК) распространена традиция приветствия "Келын салемы" невестки, в виде поклона родителям мужа, в знак ее уважения и принятия их, как своих родителей. На что они благодарят ее и дают свои "бата". На свадьбе она еще кланяется всем братьям и сестрам мужа и близким его родственникам, за что они одаряют ее подарками. Это красивая и особенная традиция у казахов.

14- Отрицание ваххабитами посещения могил(якобы с целью просить помощи у мертвых, что считается язычеством).

- В традиции казахов-суфиев - посещение могил близких, (особенно в тяжелые периоды жизни), поминание усопших, дуъа(мольба о них) и чтение Корана у их могил. Посещать могилы заповедовал сам Пророк(мир ему).

15- Отрицание приветствия аксакалов(старцев) вставанием и подачи двух рук, а тем более целование их рук(якобы, по сунне - только одну руку подавать надо и Пророк(мир ему) запрещал вставать.)

-Казахи испокон веков приветствовали аксакалов(старцев) вставанием и подачей обеих рук. Дедушкам и бабушкам внуки целовали руки, на что они гладили их по голове, целовали и давали "бата". Все это соответствует Шариату.

16- Отрицание ваххабитами тумаров(оберегов и амулетов), народных лекарей (таупов) -(якобы из язычества).

- Казахи-суфии надевали тумары(обереги и амулеты) детям от сглаза, что не противоречит шариату. Народные лекари (таупы) и костоправы лечили методами нетрадиционной медицины, травами, массажем, чтением Корана и молитв. (Другое дело, когда аферисты обманывают людей, называя себя таупами).

17- Отрицание ваххабитами чтения Корана и посвящения его умершим (якобы Коран написан только для живых).

-Казахи, не владея арабским языком, просили прочитать весь Коран знающих хазретов и мулл, посвящая награду за чтение аятов Корана своему умершему родственнику (или родственнице). По окончании Хатм-Корана(полного прочтения Корана) устраивали поминки и раздавали садака(милостыню), что не противоречит шариату.

18- Отрицание любой музыки(домбры, народной музыки и танцев), скульптур, рисунков животных и людей.

-Музыка разрешена в Исламе (кроме пошлой, толкающей на разврат и преступления). Особенно домбра, народная музыка и айтысы. Все прекрасное в искусствах разрешено. Запрещены только скульптуры, памятники и рисунки животных и людей, с целью обожествления или поклонения им.

Угрозы традиционной национальной одежде казахов:

19- Подражание ваххабитов в одежде арабам и пакистанцам(длинные платья и платки у мужчин, а у женщин черная паранджа) .

- Казахи никогда не одевали арабских и пакистанских длинных платьев и платков. Кочевники-воины всегда были в практичной одежде, в соответствии с погодой и временем года. Современная одежда вполне удовлетворяет потребности мусульман. А у женщин-казашек одевание черных платьев было при несчастьях и похоронах, но никак на тоях или праздниках. Цветные платья и платки(несколько шелковых платков поверх головы) были особенностью гардероба кочевниц. Белые кимишеки одевали женщины в возрасте и уважаемые бабушки рода. Закрытие лица паранджой - не в традиции казашек. В степи женщина-мать могла быть и воином, садясь при необходимости на коня. Чего не было у других народов. Достаточно посмотреть на современную моду (скромных платьев) с элементами национальных орнаментов.

20- Ваххабиты носят укороченные штаны, ссылаясь на буквальное понятие хадиса: "то, что из одежды ниже щиколоток - в огне ада".

- Что касается укороченных штанов, то это было сказано Пророком в 7-м веке, где людям не хватало материала прикрыться от палящего солнца, а некоторые волочили по песку свои платья, показывая свое богатство и не думая о бедных мусульманах. Поэтому Пророк(мир ему) учил мусульман, показывая на излишество в одежде, говоря: "то, что из одежды ниже щиколоток - в огне ада". Современные классические костюмы всегда подходят для мусульман.

21- Отращивание ваххабитами длинной и неухоженной бороды.

- Казахи носили бороды, но запрещали отращивать длинные и неухоженные бороды молодым людям, видя в них признак высокомерия. Бороды отращивали люди в годах, с жизненным опытом. Аксакал-это белобородый, умудренный жизнью старец.

22- Демонстрация во-рту мисвака(ветка душистого дерева) якобы для чистки зубов по-сунне, где разжеванные кусочки ветки выплевывают, а оставшуюся ветку кладут в карман.

- Демонстрация во-рту мисвака это надменное невежество ваххабитов, демонстрирующих свое следование Сунне. Если в 7-м веке это было актуально, то сейчас его заменяют зубные щетки и пасты. Тем более, что чистить зубы мисваком надо тогда, когда берешь омовение(дарет) или хочешь почитать Коран. А не ходить по улице с ним во-рту или стоять в мечети.

Угрозы родственным отношениям:

23- Противостояние ваххабитов родителям в отказе от пищи, которую те готовят, не будучи читающими намаз.

-Противостояние родителям в отказе от пищи, которую те готовят не будучи читающими намаз-это ваххабитская пропаганда для разделения казахов. Мусульманин не имеет права спрашивать, читает ли намаз продающий мясо? Если произнесено имя Аллаха и его возвеличивание "бисмилля, Аллаху акбар" - достаточно. А любая мать, готовя пищу, автоматически скажет "бисмилля". Выдуманному поводу ваххабитов для разделения семей мусульман надо ставить преграды.

24- Непослушание подростков из-за того, что родители не знают Ислама.

- Непослушание из-за того, что родители не знают Ислама-ваххабитский проект. Наоборот, в Исламе уважение родителей стоит на первом месте. Даже если они придерживаются другой религии - сыновний долг надо исполнять.

25- Чтение ваххабитами нотаций родителям и призыв к соблюдению всех религиозных обрядов в ультимативной форме.

-Дети у казахов никогда не читают нотаций родителям, могут возразить или подискутировать. Могут шутить и спорить. Но наставлять в ультимативной форме - это неуважение к родителям.

26- Женитьба (в т.ч. и несовершеннолетних)тайком, делают Нике у своего устаза, без согласия родителей и согласования с ними. А также с легкостью разводятся(т.к. можно жениться на 4-х женах) и женятся на "сестрах" своей общины(джамаата) и разведенных женах друг друга.

- У казахов женитьба происходит только с согласия родителей и согласования с ними. Обряд бракосочетания "Нике" проводят в мечети. Родители и старцы дают "Бата" благословление молодым. Если раньше "воровали" невест, то из-за того, что не было возможности уплатить калым. Что касается развода, то сын обязательно ставит в известность родителей. Они, в свою очередь, идут к родителям невестки и совместно стараются уладить конфликт. Если же не удается, то и после развода родители поддерживают отношения, т.к. внуки общие. "Құда мың жылдық"-"Сваты -на тысячу лет"

27- В общении с родственниками ваххабиты навязывают свое понятие Ислама и требуют слушать только их учителя, говоря, что "в мечетях сидят неграмотные и продажные имамы". Отстаивают свои убеждения путем споров и навешивания ярлыков: (язычник, многобожник, нововведенец и т.д.).

- Казахи-суфии, придерживаясь традиционного Ислама, не навязывают своего убеждения путем споров или навешивания ярлыков. У них есть традиции, оставленные предками, которых они придерживаются. Хазреты и хальпе всегда были духовными наставниками народа. Они служили народу и пользовались авторитетом.

28- Ваххабиты не отпускают своих жен к их родственникам, мотивируя это, якобы их невежеством в Исламе, что плохо повлияет на детей и жену. Жены сами порывают с родственниками. В итоге: непосещение свадьб, проводов, праздников и поминок - полное их неприятие.

- Казахи-суфии всегда стараются поддерживать связи с другими родственниками. Даже если и есть обиды, то на тоях(свадьбах) и особенно на похоронах о них забывают. "Өлімде ренжу жоқ" - "На похоронах(поминках)-нет обиды". Родственные связи у казахов познаются именно в подготовке и проведении: свадьбы, проводов невесты, похорон, народных праздников и поминок.

Казахи поддерживают нормальные отношения с родственниками своих жен. Жена с детьми заранее готовится к посещению "төркін" своих родственников, покупая подарки. А "нағашылар"(родственники со-стороны матери) никогда не ругают ее детей. Это сакральное уважение и они балуют их по-разному. В итоге у повзрослевших детей остаются только светлые и добрые чувства к "нағашы".

Угрозы социально-общественным взаимоотношениям:

29- Призывы ваххабитов к несоблюдению традиций и обычаев, а только исполнение требований Корана и Сунны.

-У казахов-суфиев соблюдение традиций и обычаев живет в народе, которые соответствуют Корану и Сунне. История доказывает это. А навязывание казахам "комплекса исламской неполноценности" - это очередной проект заокеанских идеологов.

30- Враждебное отношение ваххабитов к мусульманам и представителям других религий(хотя могут и скрывать это).

- Казахи-суфии никогда не относились враждебно к представителям других религий. Шелковый путь приносил с собой религии, культуры и обычаи разных народов. А когда коммунисты насильно переселяли народы, то казахи делились с ними последним, что имели.

33- Призывы к неподчинению законам "кафирского" государства и джихаду. Организация всевозможных партий и движений. Распространение листовок и критика государственного строя. Участие в международных экстремистских организациях.

- У казахов-суфиев религия никогда не вмешивалась в политику. Бии всегда рассматривали внутренние проблемы народа, не вмешиваясь в политику ханов. Тем более необоснованными являются призывы ваххабитов к неподчинению якобы законам "кафирского" государства и джихаду. Если хочешь Джихада, то соверши сперва экономический Джихад, Джихад сердца и своих пороков. Этому и учат суфии.

Итог:

-После распространения идеологии салафизма(ваххабизма) в Казахстане у многих людей, плохо разбирающихся в Исламе, возникло недоверие к традиционному Исламу и неприязнь к представителям официального духовенства. Усилились споры и конфликты в обществе и мечетях, на улицах и в семьях. На сегодняшний день из-за жестокостей, совершаемых ваххабитами во всех уголках мира, мировое сообщество, опасаясь Ислама, отстраняется от него, не понимая, что ваххабизм и Ислам это две противоположные вещи.

Нужно возродить корни суфийского Ислама, чтобы противостоять идеологии ваххабитов. Поднимать нашу интеллектуально-духовную школу. Тогда появятся мудрые хазреты и хальпе, которые будут служить своему народу и учить его нравственности. Как и их предки, служившие народу на протяжении веков.

Смагулов Марат, магистр теологии, (университет Аль-Асхар)

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