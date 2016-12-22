Киев: вода и свет как орудие блокады Донбасса

07.12.2016 12:18:23

В выступлениях политических комментаторов и аналитиков навязывается прогноз о том, что до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа конфликт в Донбассе будет находиться в состоянии заморозки. Как показывают события последних дней, этот прогноз может и не сбыться.

На протяжении ноября вооружённые отряды, подконтрольные Киеву, 28285 раз нарушали режим прекращения огня. Только за одни сутки, 4 декабря, они выпустили по территории республики почти 370 мин и снарядов, 48 из них из орудий и миномётов более 80 мм. Обстрелам подверглись 11 населённых пунктов ДНР.

По отношению к ЛНР Порошенко применяет иную тактику. Количество и интенсивность обстрелов здесь существенно меньше, чем в Донецке и Горловке. Зато Киев пытается задушить луганчан новыми кольцами блокады.

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С 1 декабря прекращена подача воды с Петровского водозабора, который обслуживает в основном Луганск, в два раза уменьшена подача воды и с Западной фильтровальной станции в Алчевск, Брянку, Кировск, Первомайск, Стаханов. В этот же день директор подконтрольного Киеву «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай в эфире «Громадського радио» объявил о планах построить до 20 декабря от счастьинской ТЭС обводную линию электропередачи, которая пройдёт только к украинским потребителям, минуя территорию ЛНР. После этого Луганск будет отключён от энергоснабжения.

Чем объясняется такой всплеск блокадной активности? Как это скажется на жителях и экономике ЛНР? И каковы истинные цели Порошенко?

По версии киевских чиновников, никакой политики в этих решениях нет – только бизнес и невидимая рука рынка. Якобы Луганск не платит за украинскую воду и электроэнергию. Но так ли это на самом деле? Рассмотрим факты.

Во-первых, вышеназванные объекты водо- и энергоснабжения находятся на территории бывшей Луганской области, где также проводился референдум 11 мая 2014 г. о создании ЛНР. Власть Киева там удерживается на штыках карательных батальонов, а от остальной республики их отделяет только река Северский Донец, ставшая природной линией разграничения между сторонами вооружённого конфликта.

Во-вторых, ещё по первым минским договорённостям от 19 сентября 2014-го и указанные водозаборы, и счастьинская ТЭС должны были быть переданы под оперативное управление ЛНР. Однако командир карательного батальона «Айдар» Сергей Мельничук тогда же заявил, что станция заминирована и будет взорвана, если ЛНР попытается восстановить над нею контроль. А добиться допуска своих представителей на водозаборы, расположенные на «временно украинском» берегу реки, республиканские власти не смогли.

В-третьих, требование «вода и свет только за деньги» абсолютно не вяжется с тем, что с июля 2014 г. «демократический» Киев не предоставил Луганску ни копейки бюджетного финансирования. Для сравнения: «кровавый диктатор» Асад все 5 лет гражданской войны в Сирии регулярно отправлял в районы, контролируемые вооружённой оппозицией, зарплаты, социальные пособия и гуманитарную помощь. Тем самым он осуществлял и обозначал суверенитет Дамаска над этими территориями. Порошенко же своими антигуманными действиями, которые к тому же противоречат украинскому законодательству, по сути, делегитимизирует юрисдикцию Украины над Донбассом.

Наконец, даже в такой ситуации ЛНР не отказывается платить за свои воду и свет киевским дядям. Но задаёт резонный вопрос: «Как это технически сделать?» Ведь большая часть банковского оборудования, электронные базы данных и персонал были вывезены из Луганска ещё весной 2014 г. по приказу тогдашнего и.о. президента А.В. Турчинова.

С ноября 2014 г. действует введённый уже указом П.А. Порошенко официальный запрет на любые банковские операции с ДНР и ЛНР. «Передвижные банковские пункты», о которых трубили на рубеже 2014 – 2015 гг. прокиевские СМИ, в Донбассе так и не появились. Сейчас финансовые системы ЛНР и Украины существуют как параллельные прямые: по злой воле Киева они нигде не пересекаются. А ведь п. 8 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанный 12 февраля 2015 года и представителем Порошенко, требует от него «полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты».

В конце августа 2016 г. на заседании экономической рабочей группы в Минске удалось согласовать договор на поставку воды, за исключением механизма оплаты. Этот вопрос продолжает торпедироваться представителями Киева.

В.Н. Дейнего, полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, отмечал, что на саммите глав России, Франции, Германии и Украины, состоявшемся в Берлине 19-20 октября, Киев попытался «взыскать с Луганска 270 млн. гривен за воду при помощи партнеров по нормандскому формату, однако получил рекомендацию решать данный вопрос в рамках экономической подгруппы Контактной группы».

То, что Порошенко нужны не коммунальные платежи, а конфронтация, подтверждает тот факт, что после этой встречи два последних заседания экономической подгруппы не состоялись из-за неявки украинской стороны.

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Однако зачем Киеву новое обострение ситуации в Донбассе именно сейчас? Ведь Порошенко вряд ли видит себя в главной роли сериала «Один против всего мира».

Возможно, корень зла как раз в деньгах. Дело в том, что, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в 2016 году на так называемое «социально-экономическое развитие и восстановление Донецкой и Луганской областей» было выделено свыше 4,2 млрд. гривен. И почти 3 млрд. составили средства, предусмотренные якобы для формирования местных бюджетов той части Донбасса, где «органы власти временно не осуществляют свои полномочия». Так на киевском политическом сленге называют ДНР и ЛНР. В этой связи возникает резонный вопрос: не является ли нынешняя пропагандистская кампания операцией прикрытия для воровства этих бюджетных денег?

А пока в Луганске, где и без того вода поставлялась по графику, ряд микрорайонов лишился утренней подачи. Теперь водоснабжение осуществляется только с 17.00 до 22.00. Ещё больше неудобств возникло в городах северо-востока республики. А в таком городе, как Алчевск, где большинство домов многоэтажные, складывается «архикритическая ситуация».

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Жители ЛНР пережили многое. Найдут силы и ресурсы пережить «водный шантаж» со стороны Киева. По крайней мере, по заявлениям руководства ЛНР, ситуация под контролем. Ныне республика самостоятельно обеспечивает 84% общей потребности в воде. Более серьёзную угрозу представляет возможное отключение Луганска от счастьинской ТЭС. Удар будет нанесен по предприятиям.

Впрочем, для этого киевские шантажисты сначала должны построить анонсированную ими «обводную линию». Как показала недавняя история, разрушать у них получается гораздо лучше, чем создавать.

Момент истины может наступить 7 декабря. В этот день в Минске должно состояться заседание рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам.

Илья Кононов

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