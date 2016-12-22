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Рубрика / Экономика
Украина — самая коррумпированная страна Европы
|07.12.2016 12:10:20
Эксперты Европейского суда аудиторов (ЕСА) считают, что Украина имеет репутацию самой коррумпированной страны Европы. Об этом говорится в докладе «Помощь Европейского союза Украине», опубликованном на официальном сайте ЕСА.
«Несмотря на усилия по проведению реформ, Украина по-прежнему воспринимается как наиболее коррумпированное государство в Европе», — отмечают аналитики.
В документе указывается, что финансовая помощь, которую Киев получил от Европейского союза, имела лишь «ограниченное влияние». «Несмотря на новый импульс к проведению реформ с 2014 года, достигнутые до сих пор результаты остаются хрупкими. Результаты антикоррупционных мер ещё только предстоит увидеть», — констатируют эксперты ЕСА.
Напомним, днём ранее экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко в интервью телеканалу RT обвинил президента Украины Петра Порошенко в подкупе членов парламента и растрате средств, выделенных Международным валютным фондом. По его словам, большая часть средств, предоставленных Киеву, была потрачена на войну. При этом контракты, которые имеют отношение к вооружённому конфликту, выполняют компании, близкие к Порошенко. Экс-депутат сообщил, что уже передал американской стороне доказательства коррупционных действий украинского президента.
Сам Александр Онищенко, успевший покинуть Украину, обвиняется в хищении государственного имущества в особо крупных размерах и государственной измене.