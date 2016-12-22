Патриарх Кирилл в Париже

06.12.2016 18:02:56

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора





Визит Патриарха Кирилла в Париж исторический!

Патриарх Кирилл - подлинный лидер вселенской миссии русского Православия освятит там новопостроенный центр православной миссии и христианского сопротивления во Франции - Троицкий Собор, что послужит стартом тотальной православной миссии и христианского восстания в Европе против глобалистских антихристовых элит, контролирующих ЕС, проводящих, как уходящий французский президент Олланд, политику дехристианизации и изгнания христиан из общества и политики.

Политика дехристианизации привела к обратному эффекту - 2 миллиона французских христиан вышли на улицы против запрета христианских предметов в школах и легализации однополых "браков". Но Ватикан, разложенный своими еретическими лжедогматами и либерализмом, не менее разложенный и повязанный Соросом Константинопольский Патриархат, чей представитель во Франции митрополит Галльский Эммануил является образцом вероучительной апостаси, побоялись возглавить христианское Сопротивление во Франции, поэтому его возглавить может только Русская Церковь и ее сильный, волевой миссионерский лидер - Патриарх Кирилл. Из страха перед этим "Европарламент" принял истеричную резолюцию против Русской Церкви, но она будет иметь обратный эффект, давление мобилизует миссию и Сопротивление!

Поэтому поиск причин дехристианизации должен привести Христианское Сопротивление Франции к Истине Православия. А для этого должен быть востребован миссионерский опыт русского Православия во Франции. Это опыт олицетворяется с именем великого русского богослова Владимира Николаевича Лосского, жившего в Париже, когда часть миссионерской православной русской эмиграции Парижа, сначала создала такой уникальный миссионерский и богословский, центр, как Сергиевский Институт, а потом под влиянием либеральных идей нанесла удар в спину Русской Церкви и перешла в признавший большевистских обновленцев Константинопольский Патриархат, Владимир Лосский остался верен Московскому Патриаршему Престолу и основал православный Институт св.Дионосия Ареопагита. Лосский был верен догматике и миссии Православия, возрождая почитание православных святых Запада, их учения и трудов.И Московская Патриархия, и Русская Зарубежная Церковь осудили догматические отклонения в Свято-Сергиевском Институте. Затем великий святой Русской Зарубежной Церкви св.Иоанн (Максимович) продолжил дело Владимира Лосского

по возрождению православного дела и обряда в Европе и рукоположил для Франции епископа Иоанна (Ковалевского) для возрождения православной миссии и богослужения в Европе. В Московском Патриархате эти же занимался архиепископ Бельгийский и Брюссельский Василий (Кривошеин).

В итоге МП и РПЦЗ десять лет назад воссоединились и для возрождения православия во Франции необходимо возрождение Свято-Дионисиевского Института и практики православного западного обряда и опыта св.Иоанна (Максимовича),тем более что в 2017м году мы отмечаем десятилетие воссоединения МП и РПЦЗ. Все это можно и нужно делать при новом православном Соборе Парижа. Пора и ставить вопрос о канонизации великого православного русского богослова 20-го века и миссионера во Франции Владимира Лосского.





А Свято-Сергиевский Институт и "Русская архиепископия Константинопольского Патриархата" во Франции в итоге иссохли, как древо, плода не приносящее.

Зато, в контексте вышеизложенного, визит Патриарха Кирилла в Париж принесет грандиозные плоды!

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.