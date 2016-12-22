Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

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Донбасс: замороженный конфликт

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Детали

Программа "Прогнозы" от 4.12.2016


05.12.2016 Источник: ТРК ВС РФ «Звезда»
 

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Главные события недели - успехи российских ВКС и сирийской правительственной армии приближают час победы над ИГИЛ. Об этих успехах говорил Президент Владимир Путин в своем послании ФС. А запад тем временем решает, как наказать Россию за освобождение Алеппо, грозя новыми санкциями, которые, как подчеркнул Президент, только стимулируют развитие российской экономики.

На этом фоне мы рассмотрим – что хочет от Сирии Реджеп Эрдоган, прогнозы переговоров между российским и турецким премьерами 5-6 декабря в Москве, а также о влиянии США и запада на кризис в Алеппо. Эксперты программы также проанализируют подписанную в четверг Президентом Путиным Новую Концепцию внешней политики РФ.

Каковы сегодня внешние угрозы, как выстраивать отношения со стратегическими партнерами, и как с экзистенциальными врагами.   

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Евсеев в программе "Прогнозы"

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