Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Детали
Программа "Прогнозы" от 4.12.2016
|05.12.2016
|Источник: ТРК ВС РФ «Звезда»
Главные события недели - успехи российских ВКС и сирийской правительственной армии приближают час победы над ИГИЛ. Об этих успехах говорил Президент Владимир Путин в своем послании ФС. А запад тем временем решает, как наказать Россию за освобождение Алеппо, грозя новыми санкциями, которые, как подчеркнул Президент, только стимулируют развитие российской экономики.
На этом фоне мы рассмотрим – что хочет от Сирии Реджеп Эрдоган, прогнозы переговоров между российским и турецким премьерами 5-6 декабря в Москве, а также о влиянии США и запада на кризис в Алеппо. Эксперты программы также проанализируют подписанную в четверг Президентом Путиным Новую Концепцию внешней политики РФ.
Каковы сегодня внешние угрозы, как выстраивать отношения со стратегическими партнерами, и как с экзистенциальными врагами.
Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Евсеев в программе "Прогнозы"