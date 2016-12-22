Украинский стриптиз. Воскресное время от 4.12.2016

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Фрагмент программы "Воскресное время" от 4 декабря 2016 года с участием заместителя руководителя Института стран СНГ Игоря Шишкина.





Спустя три года после Майдана на Украине — коррупция и нищета, а обещанного процветания нет.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.