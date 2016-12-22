Госдума отреагировала на антироссийскую декларацию парламентов Польши и Украины

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил с докладом о Проекте постановления ГосДумы «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О «Декларации памяти и солидарности», принятой Сеймом Республики Польша и Верховной Радой Украины 20 октября 2016 года). Проект был поддержан всеми присутствовавшими депутатами.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.