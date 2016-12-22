Не попадая в ноты

05.12.2016 13:15:16

Конец осени ознаменовался чередой странных событий. Началось с Запорожья, где на вокзале был устроен флешмоб с исполнением песни из фильма «Весна на Заречной улице». Видео сразу же стало популярным и обросло характерными комментариями: «до слёз!», «вот это настоящая Украина!», «молодцы, братья!» и т.п. Продолжение не заставило себя ждать, следующим о себе заявил Харьков, исполнив другую песню «Старый клён». После пошло ещё кучнее, Одесса со «Смуглянкой», Днепропетровск с «Катюшей» и Киев с «Солнечным кругом». Не сложно заметить, что песенная акция идёт по городам Новороссии, не затрагивая иные регионы, а Киев как исключение в столичном статусе.

Поскольку, в реалиях б. Украины нельзя просто так собраться и не быть связанным ни с какой политической силой, стали закрадываться подозрения, а не «региональные» ли уши торчат из-за сего действа. И действительно, на флешмобе в Днепропетровске был замечен господин Вилкул, фактически, совладелец Днепропетровщины, «оппблокер». Почему к зиме «регионалов» потянуло на пение? Ответ весьма прост - предвкушение весенних перевыборов, которые несомненно будут, ожидание стремительного входа во власть. Поскольку потенциальный электорат нужно как-то обработать, снова запевается, извините за каламбур, старая песня. Отсюда и песенный тур именно по регионам Новороссии, советские и русские песни. Коллективный Вилкул как бы намекает - голосуй за меня, я свой и это только начало, ты же хочешь как было!?

Что можно сказать о простых участниках этих флешмобов. Несомненно, эти люди вышли с какой-то своей, более высокой мотивацией. Не исключено, чтобы показать своё маленькое сопротивление в существующих реалиях. Однако, если убрать всю сентиментальную шелуху, их использовали втёмную и, выйдя «просто спеть», они бесплатно протаптывают дорожку «регионалам», помогая в очередной раз оболванить массы.

В пользу «регионального» наступления свидетельствуют и другие новости, которые так никто не увязал воедино. Например, Змиевской машиностроительный завод (Харьковская область) потребовал от Порошенко восстановить экономические связи с РФ, за ним Харьковский авиазавод, в конце ноября этого же потребовал Лихачёвский хлебокомбинат (та же область), правда, потом это обращение было назвало фальшивкой.

Стоит ли говорить, к каким политическим силам принадлежат их владельцы. Очевидно, что подобные обращения и флешмобы будут только нарастать. Политтехнологами активно создаётся общественный запрос на «восстановление экономических связей с Россией», следовательно, на приход во власть «регионалов».

Удивительно, как противники и сторонники флешмобов не заметили сути и организаторов, сосредоточившись на второстепенном, поющих. Называя их то «хохлами, которые наскакались и запели», то «братьями-украинцами». Если убрать подноготную, то русские люди вышли в оккупированных русских городах, чтобы спеть песни, которые они посчитали неким актом сопротивления. Причём здесь хохлы, спросит читатель? А при том, что «хитроплановцам» на зарплате очень удобно окрестить местных русских «хохлами», чтобы обвинить во всех грехах и тем самым оправдать бездействие по защите соотечественников в 2014 году. Всё-таки «хохлы» хоть и «братья», но другие. Не менее отвратительными выглядят «братские ответные» песенники из РФ, которые дошли до того, что начали исполнять украинские песни, включая такие одиозные как «Червона рута», имеющие сугубо галицкое происхождение. Абсолютно не понимая, что русским людям оккупированной Новороссии песни на мове не то что противны, они чужды и ассоциируются с геноцидом на Донбассе.

Также известный харьковско-донецкий блогер Константин Долгов сообщил, что некие активисты предлагали спеть какую-нибудь песню на мове в Донецке, «в знак примирения», а на возмущение подобным было получено обвинение в «шовинизме». В ЛНР студенты спели «Спят курганы тёмные» на пограничном мосту между КПП ЛНР и Украины. Это при том, что б. Украина собралась отключить республикам электричество и воду, видимо, в рамках того же фиктивного «примирения». Интересно, хватит ли у т.н. активистов наглости предложить спеть что-нибудь в ежедневно обстреливаемой Горловке, предлагаю не мелочиться и сразу исполнить гимн Украины. Как модно говорить в определённых политических кругах «дать Украине шанс».

Происходящее очень похоже на системную работу политтехнологов по обе стороны границы, которым из самых высоких кабинетов поставлена задача «помирить», помочь более удобным «партнёрам» вернуться к власти, проведя косметический ремонт остатков государства, а проще говоря, попытаться запеть и заболтать бандеровское нутро б. Украины, разгул русофобии, геноцид на Донбассе, вымарать остатки Русской весны. «Вернуть всё в зад», а именно под власть «регионалов». Естественно, никакой дебандеризации не будет, главное, как и раньше приобщиться к финансовым потокам, оставив вопросы идеологии на самотёк, то есть в руках тех же необандеровцев.

Какая от этого польза русским, за это ли погибло столько людей, это ли было целью Русской весны? Прежде чем участвовать в подобном, одобрять, пусть каждый себе ответит.

Перефразируя известную рекламу, можно сказать - не все песни одинаково полезны! Особенно, если они являются прикрытием для грязных дел.

Возможно ли примирение с антиподом, а именно таковыми для русских являются т.н. украинцы? Примириться, означает легитимизировать украинство как чуждый идеологический проект, паразитирующий на малороссийской сельской культуре с целью дробления русской нации. Инаковость неизбежно потребует иную идентичность, а это своя версия истории и свои герои. Какие герои и идеология у украинского проекта всем известно - бандеровщина и русофобия. Поэтому, любое подобное «примирение» превратится в капитуляцию. Поощрение украинства ведёт к русофобии, а следовательно, к угнетению русских.

Анна Шершнева

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