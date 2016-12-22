Роль религии в укреплении единства общества обсудили на конференции в Москве

02.12.2016 17:05:18

30 ноября в Президент-отеле состоялась Международная научно-практическая конференция «Роль религии в укреплении единства общества и развитии межцивилизационного диалога в 21 веке», в работе которой принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев.

Мероприятие было организовано «Московским Муфтиятом» и Фондом поддержки исламской культуры науки и образования. Его соорганизаторами выступили Общественная палата Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет и Ассамблея народов России.

В работе конференции приняли участие видные мусульманские религиозные деятели и богословы России и зарубежья, представители традиционных религий, органов государственной власти и академического сообщества. Среди них первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров, заместитель муфтия Крыма Асадуллах Баиров, заместитель Председателя Управления мусульман Узбекистана Иброхим Иномов, член Совета улемов ДУМ Кыргызстана, доктор теологических наук Фархат Юсупов, магистр шариатского права из Марокко Абдуррахим Ликрим Саид, декан Шариатского факультета Университета Дамаска Сирийской Арабской Республики Шейх Мухаммед Тауфик Рамазан Аль Бутый, Председатель Общины имама Малика Ибн Анаса в Бахрейне Шейх Ибрахим Мурейхи, руководитель Ливанского Фронта активного сопротивления Шейх Зухейр Аль-Джаид, ведущий специалист по Акыде из Дубая (ОАЭ) Шейх Сайф Аль-Асри, профессор Государственного университета Омана доктор Саид Нассер Абдуллах Аль-Нааби, советник посла Турецкой Республики в РФ Мехмет Кираз, старший научный сотрудник РИСИ Галина Хизриева, заместитель директора по научной работе Московского городского педагогического университета (Самарский филиал), доктор исторических наук Юлия Гусева, советник Департамента культуры Правительства РФ Алексей Зенько и др.

По итогам Форума принята Резолюция, в которой в частности было отмечено:

«Участники конференции обменялись мнениями по поводу Грозненской фетвы, как внутреннего документа мусульман России. Было отмечено, что впервые за многие годы внутренних противоречий в исламском сообществе принято решение по эффективной защите основ традиционного российского ислама от внешнего давления и внутренних разногласий.

Позитивная роль Грозненской фетвы заключается и в том, что впервые за многолетние богословские дискуссии в мусульманском сообществе выработана определённая правовая позиция по конкретным наболевшим вопросам».

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