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Рубрика / Безопасность
Российские военные помогают в подготовке подразделений армии Таджикистана
|02.12.2016 15:33:52
Мероприятия по боевой подготовке будут проходить с 1 декабря на территории войсковых полигонов Ляур, Момирак и Самбули.
Военные специалисты из России с 1 декабря помогают в подготовке подразделений армии Таджикистана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
«Опытом организации боевой подготовки с таджикскими коллегами поделятся офицеры управления Главного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ, преподаватели филиалов военных учебно-научных центров военных академий и командных вузов Министерства обороны РФ, командиры дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы», - рассказали журналистам.
Российские специалисты уже помогали своим коллегам из Таджикистана. Так, командование 201-й военной базы России передало свои знания младшим специалистам. Обучение прошли около 2 тыс. наводчиков- операторов и механиков-водителей танков и боевых машин пехоты, командиров расчетов и наводчиков-операторов артиллерийских систем.
Напомним, 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России, который располагается на территории иностранного государства. Согласно соглашению между Россией и Таджикистаном, соединение будет базироваться на территории соседнего государства до 2042 года.
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