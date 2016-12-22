Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

XX Юбилей Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Рубрика / Безопасность

Российские военные помогают в подготовке подразделений армии Таджикистана


02.12.2016 15:33:52

Мероприятия по боевой подготовке будут проходить с 1 декабря на территории войсковых полигонов Ляур, Момирак и Самбули.

Военные специалисты из России с 1 декабря помогают в подготовке подразделений армии Таджикистана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Опытом организации боевой подготовки с таджикскими коллегами поделятся офицеры управления Главного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ, преподаватели филиалов военных учебно-научных центров военных академий и командных вузов Министерства обороны РФ, командиры дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы», - рассказали журналистам.

Российские специалисты уже помогали своим коллегам из Таджикистана. Так, командование 201-й военной базы России передало свои знания младшим специалистам. Обучение прошли около 2 тыс. наводчиков- операторов и механиков-водителей танков и боевых машин пехоты, командиров расчетов и наводчиков-операторов артиллерийских систем.

Напомним, 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России, который располагается на территории иностранного государства. Согласно соглашению между Россией и Таджикистаном, соединение будет базироваться на территории соседнего государства до 2042 года.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Доклад Константина Затулина в Госдуме к ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО

Стенограмма содоклада первого заместителя Председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Федоровича Затулина.

Госдума одобрила создание совместной с Арменией системы ПВО

Российскую военную базу выведут из Киргизии

Дипломатический прорыв: почему военный договор с РФ так важен для Абхазии

Военный договор с РФ — дипломатический прорыв для Абхазии

Путин одобрил соглашение с Арменией об объединенной группировке войск

Президент ПМР считает недопустимой и неконструктивной антимиротворческую риторику

Молдавия и Украина хотят разработать план по выводу войск РФ из Приднестровья

План будет предусматривать создание "зеленого коридора" на территории Украины, Кишинев намерен обратиться к международным структурам, чтобы те оказали содействие в выводе российских военных

В семи странах СНГ начались учения системы ПВО

Лавров 14 октября примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване

В Киргизии начались совместные учения ОДКБ «Рубеж-2016»

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.