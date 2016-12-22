Обсуждаем послание Президента Федеральному собранию. Процесс от 01.12.2016

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Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в программе "Процесс"

Послание президента Федеральному Собранию - это и подведение итогов, и целеполагание одновременно. Какие задачи поставит президент перед депутатами и сенаторами, правительством и губернаторами, гражданами страны? Как оценит глава государства итоги года, состоявшееся укрепление позиций России в мире? Борьба с терроризмом и коррупция, оборонно-промышленный комплекс и социальное развитие страны. Операция российских ВКС в Сирии. Противостояние с Западом и поиск точек пересечения для возобновления диалога. Что ждать России в будущем 2017 году?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.