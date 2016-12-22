Гражданство России – соотечественникам!

02.12.2016 13:03:41

Александра Викторовна Докучаева Заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ

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Гражданство России – соотечественникам!

С этим призывом выступили все «говорящие головы» в передаче «Вечер в Владимиром Соловьевым», вышедшей после полуночи в первые сутки зимы 2016 года. К.Ф.Затулин, единственный из участников диспута, вполне компетентный в этом вопросе, рассказал о бессмысленных закорючках нашего законодательства о гражданстве, которые приводят к бессмысленным, оскорбительным, унизительным мытарствам людей, возвращающихся на Родину – свою или своих предков. Отклики последовали немедленно. Публикуем их.

От: Сергей



Сообщение:

«Здравствуйте Ув. Константин Федорович!

Мне понравилось Ваше выступление по телевизору о предоставлении российского

гражданства соотечественникам.

В продолжение темы от себя хотелбы добавить один пример.

В годы Великой отечественной войны наши деды сражались и погибали за СССР в

т.ч. за Россию, Белоруссию, Украину, Грузию и т.д.. После войны люди строили

новую жизнь: ездили к друг другу в гости россияне к грузинам, белорусы к

украинцам и т.д., заключали браки, растили детей.

Прошло время и теперь внуки павших за родину солдат СССР, для того чтобы

получить гражданство РФ или вернуться на родину где жили его бабушка и

дедушка должны платить "мзду" и ждать 7 лет.

Из средств массовой информации мы узнаем, что сегодня граждане США, Франции

и т. д. больше заслуживают на гражданство РФ, чем внуки тех солдат которые

пали в ВОВ или тех солдат которые после этой войны переехали из России в

Белоруссию, Узбекистан, Украину за своей второй половинкой, для создания

семьи.

Знали бы павшие солдаты, что их внуки будут стоять по 7 лет в очереди домой

они бы в гробах перевернулись.

Грустно осознавать этот факт, поэтому желаю Вам крепкого здоровья и как

можно скорее добиться всего намеченного Вами, для разрешения этого вопроса.

С Уважением,

Сергей К.»





От: Алла



Сообщение:

«Здравствуйте Константин! Мы оказались в безвыходной ситуации. Поэтому

обращаюсь к ВАМ, может быть через Вас сможем достучаться до наших уважаемых

депутатов, которые принимают законы. Может хотя бы один из них услышит слезы

и боль бабушек, мам, детей, которые Остались "ЧУЖИМИ СРЕДИ СВОИХ". Как Мы

ждали референдума о присоединении Крыма и надеялись, что вернемся в добрые,

старые времен, к своим исторических корням, получим Российские паспорта.

Только Крым теперь Российский, а дети наши, которые родились в Крыму и

выписались из Крыма до референдума, переехали в РФ - МИГРАНТЫ, Я уже не

говорю , что корни наших прадедов Воронежские и национальность славянская.

Паспорт только украинский, который поменять не можем на Российский. Вот и

мыкаемся от инстанции к инстанции , от чиновника к чиновнику. Никто помочь

не в силах, закон: "СВОИХ БРОСАЕМ" работает на 100 %».





От: роман



Сообщение:

«Константин Фёдорович помогите пожалуйста получить гражданство .НЕ могу

сделать документы на сына и расписаться с женой так как являюсь гр. РБ

паспорт просрочен живу в России с 1991 г . заранее спасибо»!.



От: Добровольский Владимир Михайлович



Сообщение:

«Здравствуйте, уважаемый Константин Федорович! Я по национальности русский,

мой сын россиянин, моя мама родилась в России, но у меня гражданство

Молдовы. Я его сделал, потому что сам из Приднестровья, а с приднестровским

паспортом выехать было невозможно. Молдавского языка не знаю, в

Приднестровье у меняя ни жилья, ни родственников, ни друзей не осталось. В

Москве и Московской области я проживаю с 1993 года. Последнее время я

находился на содержании сына. По сфабрикованному заказному делу его посадили

на семь лет (то, что дело заказное и сфабрикованное, есть доказательства в

виде аудиозаписей судебных заседаний, который суд отказался приобщить к

делу). Я оказался без средств к существованию и обратился за помощью в

администрацию Президента и в Думу. Мне тут же пошли навстречу и в ФМС мне

выдали справку на временное проживание в России на три месяца. После того,

как я начал вести аудиозаписи судебных заседаний по делу моего сына, чтобы

было доказательство его невиновности, мне тут же справку аннулировали и

поставили вне закона. Все мои обращения в самые высокие инстанции (переписка

сохранилась) перенаправлялись в ФМС, где выносилось постановление:

депортировать. При этом мне сообщалось, что я по закону имею право на

получение Российского гражданства по ускоренной программе, но при условии,

что я легально проживаю на территории РФ. То есть, меня сознательно

поставили вне закона, чтобы лишить возможности легального проживания в

России. Более полутора лет я живу на территории РФ нелегально. И это при

том, что я занимаюсь наукой, которая помогла бы России стать сильной,

процветающей и привлекательной для других стран. Науке по изучению работы

подсознания и сновидений, я посвятил более 45 лет своей жизни. Аналогов моим

исследованиям нет в мире. Эту науку должны изучать политики, дипломаты,

руководители государства, военные, ученые, врачи, студенты, школьники. Я

сформулировал национальную идею, которую Россия ищет, как победить

коррупцию, как объединить народы, как остановить разрушительные процессы, в

которые устремился мир, перспективы развития разума. Все свои научные статьи

я выложил на своей страничке на сайте: ПРОЗА.РУ Владимир Добровольский.

Более 3000 статей, коротких, написанных на легко доступном бытовом языке. На

ютубе видео моих выступлений на ТВ о лечении алкоголизма, наркомании,

курения, которые надо показывать во всех школах и институтах. Вместо

поддержки или хотя бы, чтобы не трогали, меня всеми силами пытаются

уничтожить. Вместо того, чтобы проводить семинары, делиться информацией с

учеными, я вынужден зарабатывать на жизнь пением в электричках. Обо всем, в

том числе, как проходили заседания судов, обвиняющих моего сына, я

рассказываю на "прозе". Благодаря моим исследованиям, Россия смогла бы

быстро вырваться из финансового и духовного кризиса. Я пишу о том, как

сделать общество нормальным, разумным. Особенно мои знания нужны молодежи. Я

рассказываю в своих статьях, как быть сильным в этом мире и при этом,

сохранять человеческие качества. НА страничке есть статья "Обращение к

Президенту РФ", до которого никак не доходит информация о ценности моих

научных исследованиях и статьи, в которых говорится о тех, кто сознательно

уничтожает экономику в России и гробит науку. Я предоставляю России

бесплатно знания, на поиск которых по всему миру задействовано огромное

количество институтов и научных центров, и очень большие средства, а меня,

как и моего сына, пытаются за это уничтожить. Это неправильно, так не должно

быть. Я все время вынужден ходить с оглядкой, что меня в любой момент могут

задержать и депортировать из России в никуда, на уничтожение. Я знаю, что Вы

неравнодушны к судьбе соотечественников, поэтому и обращаюсь к Вам за

помощью. По содержанию моих статей, Вы сможете судить о ценности моих

научных исследований не только для России, но и для всего мира. С уважением,

Владимир Михайлович».



От: Виктор



Сообщение:

«Здравствуйте, Константин Фёдорович!

Не получил от Вас ответ на письмо, отправленное 25.03.2016 на Ваш е-мэйл,

повторяю его с некоторыми поправками.



Поводом для обращения к Вам послужил цикл телевизионных передач с Вашим

участием, где Вы говорили об обеспокоенности о судьбах русских, оказавшихся

после развала страны за границей.



Так получилось, что в их числе оказалась и наша семья, точнее, семьи наших

родителей (мы поженились в 1994 году). Наш родной город был основан в 1640

году русским купцом Гурием Назарьевым его сыном Михаилом Гурьевым, и на

протяжении 350 лет носил имя Гурьев. После известных событий в Казахстане

стали переименовывать все населённые пункты, улицы, районы с русскими

названиями, и мой город в 1991 году получил новое имя - Атырау.



Справедливости ради надо сказать, что национальная политика в Казахстане

достаточно гибкая. Здесь нет резких шоковых изменений, как, например, были в

Прибалтике. Государственный язык - казахский, а русский язык получил статус

"языка межнационального общения". По Конституции Республики Казахстан 1993

года казахи получили название "государствообразующей, титульной нации". И,

хотя в Конституции 1995 года это определение было заменено на "народ

Казахстана" (без разделения на национальности, по примеру США), но название

"титульной нации" всё же не сходит ни со страниц СМИ, ни с речей

руководителей разных уровней. Как и название "казахи - коренной народ" -

спорное определение, так как, например, территория нашей области относилась

к Землям уральского (яицкого) казачьего войска, и мы являемся прямыми

потомками уральских казаков.



Всё это вылилось в то, что начался массовый отток русских из Казахстана.

Настолько массовый, что в нашей области русских из большинства осталось

менее 5%. Знаю это не понаслышке, так как на протяжении нескольких лет был

заместителем руководителей нескольких русских национально-культурных

центров. Вообще, в нашей области (да и в других областях ситуация похожая)

есть по одному национальному центру, если так можно выразиться, на каждую

нацию - узбекский, татарский, киргизский, украинский, азербайджанский,

грузинский, корейский и т. п. А русских центров - семь. Причём каждый из них

считает себя пупом земли и сотрудничать с другими не желает. А власть

предержащим такая ситуация на руку - удобно тянуть за нужные нити,

вытягивать полезных и гнобить неугодных. Так что древнеримский принцип

"разделяй и властвуй" в действии. Цели и задачи всех русских центров сходны

на 95% - развитие русской культуры, защита русского языка, и прочее, и

прочее. На деле активны только 2-3 общества, и те занимаются лишь

организацией концертов несколько раз в год - к Пасхе, Рождеству, да на

казахские праздники. А какие были идеи, когда я там трудился - аж дух

захватывало: и создание казачьего хора, и регулярные поэтические вечера

(школьники читают стихи русских поэтов), и памятник основателю города, и

создание музея "Старый Гурьев"... Долго перечислять. Были найдены

исполнители, спонсоры, до мелочей продуманы детали. Но все эти идеи были

отвергнуты властями под различными предлогами. И, соответственно, отбило

желание что-то изменить в нашем обществе.



Теперь о насущном. Много лет меня одолевают мысли об отъезде в Россию.

Особенно остро это чувство возникает тогда, когда возвращаюсь из

командировок домой. Но потом ажиотаж проходит, как-то успокаиваешься,

домашняя рутина делает своё дело. Кстати, мне 48 лет, супруге 41, имеем

высшее техническое образование, работаем инженерами, воспитываем шестерых

детей, старшему из которых 21, младшему - полтора месяца. Так вот, как

только у меня возникала мысль об отъезде, её перебивали другие мысли: куда

ехать? кто нас там ждёт? начинать всё с нуля? В конце концов, нас же отсюда

никто пока не гонит, есть крыша над головой, работа, да и детей сначала

поднять надо... Но, честно говоря, с каждым годом жить в Казахстане

становится всё сложнее. Я прекрасно знаю, что и в России жить не легче, и

проблем хватает во всех сферах, начиная с образования, и кончая экономикой.

И коррупция есть, и блат процветает, и без нужных связей не сделаешь ни

шагу. Но у нас это всё замешано, в большей или меньшей степени, ещё и на

национальном колорите. А на всех уровнях гос.постов находятся чиновники

"титульной нации". В последние годы поднимают голову так называемые

"нетрадиционные исламские течения". Хоть и на всех властных уровнях говорят

о борьбе с ними, тем не менее их представители уже открыто ходят по городу,

демонстрируя свою приверженность этим идеологиям. Вдобавок ко всему в народе

насаждается недовольство политикой России, а её успехи в Крыму и в Сирии ещё

больше подливают масла в огонь. Достаточно почитать комментарии к любой

статье в местной прессе - там сплошь и рядом антирусские настроения.



Я не хочу всё огульно охаивать, есть и хорошее. Но настораживает то, что

этого хорошего становится всё меньше и меньше с каждым годом. Стабильность в

нацвопросе - во многом заслуга нашего президента, почти 30 лет руководящего

республикой. Но ему уже 77 лет, и к сожалению, достойного наследника нет и

не предвидится. А, значит, есть опасение, что смена власти не произойдёт

мирно, и нас ждёт майдан похлеще украинского. Так не лучше ли уехать сейчас,

чем тогда, когда придётся бежать от этого ужаса? Казахстан - это не

плотнонаселённая Украина, тут даже границу защищать некому - число населения

сравнимо с Москвой. И это при огромной территории. Честно говоря, страшно

становится.



Теперь о перспективах переезда. В России действует Закон "О гражданстве РФ".

На мой взгляд, этот Закон несовершенен по одной простой причине - он не

помогает, а препятствует переселению в РФ. Посудите сами: почему я, русский

по крови, в совершенстве владеющий русским языком, знающий русскую историю и

культуру, поддерживающий внутреннюю и внешнюю политику России, менее достоин

быть гражданином России, чем, например, таджик, проживающий в Таджикистане,

ни слова не говорящий по-русски, но имеющий льготы лишь потому, что его

папа-таджик познакомился с татаркой-мамой где-нибудь в Астраханском училище

и перевёз её к себе на родину? Получается, т.к. мама была гражданкой России,

то на этом основании её сын имеет возможность упрощённого получения

гражданства РФ. Или ещё один пункт, вошедший в Закон в мае 2014 года -

касательно иностранцев, чьи предки жили на территории СССР или Царской

России, в пределах современных границ РФ. Почему последние слова вошли в

Закон, понятно - был присоединён Крым к России, и крымчан нужно было

обеспечить льготами. Но наши законотворцы, видимо, не понимали, что этими

словами они отрезали путь на Родину миллионам русских, проживающих во всех

бывших союзных республиках.



Программа переселения соотечественников тоже не выдерживает никакой

критики - достаточно посмотреть статистические данные, сколько людей

воспользовались этой программой или почитать на форумах, с какими препонами

они столкнулись на местах. Очень хочется, чтобы люди, которые занимаются

вопросами переселения, понимали, что мы не виноваты в том, что в один миг не

по своей воле оказались в чужой стране. И, как можем, стараемся оставаться

русскими не только на словах. Но пройдёт всего несколько лет, и нашим детям

уже придётся ассимилироваться с местным населением и рожать метисов, другого

пути нет. Поэтому выход очевиден - нужно уезжать.



России сейчас необходимы миллионы рабочих рук, трезвых мыслящих голов,

преданных своей исторической Родине. Я уверен, что существующую

демографическую ситуацию спасут не столько материнские капиталы, сколько

приезд желающих жить в России. Но нынешний закон только препятствует этому.

Критерий, на мой взгляд, простой: если русский хочет переехать в Россию, то

нужно ему помочь это сделать. И тогда Россия действительно станет великой

страной.



Если, несмотря на занятость, найдёте время для ответа - буду рад услышать

Ваше мнение по поднятым проблемам.





С уважением,

Горбунов Виктор Юрьевич»



От: Павел



Сообщение:

«Добрый день.

Смотрел Вашу передачу про переселенцев и русских за рубежом, там Вы все

правильно говорили, но мне показалось не до глубины поняли проблему. Я Сам

оказался в роли переселенца и есть мысли по улучшению ситуации.

Я русский родившийся в Томске и проживающий в Крыму не получил гражданства

России так как на момент референдума прописан был не в Крыму. Теперь как и

рядовой «таджик» иду длинным путем к гражданству.

Итак.

1. Во первых нужно понимать, что гражданство не манна небесная и дает людям

не только возможность спокойно жить и работать, но также обязанности,

например платить налоги. А с патентом, РВП или ВЖ каждый год тратишь время и

немалые деньги на проверки, оформления, подтверждения. У меня на семью из

4-х человек в этом году ушло 67тысяч (в Крыму средняя ЗП 22тыс.), и это

глупейшие траты. Если бы вы зашли к одному из сотен врачей пишущими отписки

для другого врача который в свою очередь выдает мне справку для ФМС, то не

увидели бы у них не одного медицинского прибора, а только горы, горы папок.

2. В России разрешено два гражданства, зачем при оформлении российского

гражданства обязывать переселенцев отказывается от прежнего гражданства? В

чем гениальный план? Кроме потенциальных проблем ничего не вижу. Человеку

после получения гражданства России придется оформлять второе гражданство

ведь там остаются родственники.

3. Хорошо бы создать таблицу в которой были сведены все характеристики

потенциального гражданина например с оценкой в баллах. (гражданство, место

рождения, национальность, вероисповедание, знания и навыки ….). Это

позволило бы с ходу определять на что человек имеет право. Например на РВП

или сразу на ВнЖ, гражданство. Сейчас начальник ФМС вместе с инспектором ФМС

садятся и раз в неделю определяют кому дать квоту для оформления РВП!!! Моей

жене не дают, наверное люди с высшим образованием и профессионалы в своем

деле России не нужны.

4. Для коренных граждан России, например русских, очень был бы полезен

статус «ПОСТОЯННОГО» ВнЖ. Это такой ВнЖ который имел бы неограниченный срок

действия. Государство оставляло бы за собой право лишать его при нарушении

каких-либо правил, например: судимость, наркомания, участие в политических

демонстрациях. Меру по не проживанию в России более полугода в год для этой

категории лиц я бы отменил.

Получился бы статус почти гражданина и людям с таким ВнЖ не пришлось бы

тратить время и средства на постоянные проверки и не пришлось бы нарушали

законодательства своих стран где второе гражданство запрещено, да и

государство разгрузилось бы от миллиона бумажек и тысячи чиновников.

5. Хорошо бы иметь возможность хотя бы предварительной подачи документов в

ФМС в электронном виде, их бы проверили, исправили и дальше люди несли бы их

оригиналы в ФМС к назначенному времени.



В Крыму вообще интересная ситуация Все выдается с задержкой в месяцы, многие

программы не действуют, и иногда в ФМС приходится объяснять что такое

переселение соотечественников, очереди за сутки и ночевки под дверью. Вот

заплатил пошлину на детей 7тыс. хотя она не нужна в России, но сотрудники

ФМС Крыма заставляют её платить. Все пережито. Много крымчан учились на

момент референдума на Украине или выехали на работу, теперь имеют проблемы с

гражданством



С уважением, Павел Анатольевич Олишевский».





От: Фаязова Мухабатнона



Сообщение:

«Добрый день. Родилась в Узбекистане-мама латышка, отец - узбек. Переехали в

Ригу, закончила русскую школу и московский полиграфический институт работала

во ВНИИМОРГЕО. Дочь и внучка родились в Риге, дочь закончила русскую школу

а также московский институт, внучка закончила московскую школу и учится в

московском институте Синергия . Зять -трижды чемпион СССР по карате-

прекрасный тренер для 5-10 летних каратистов которые выигрывали много

медалей для Москвы увы. .Мы - граждане Латвии. Мы учредили фирму в Москве

и пытаемся получить вид на жительство. У нас есть нотариальное согласие на

временную регистрацию сейчас на 3 года, но моя подруга может дать и на 5

лет. Я вот уже 3 года пытаюсь получить вид на жительство -мне 70 лет но увы.

Посмотрела передачу у Соловьева- Вы моя надежда на помощь. С уважением

Фаязова».



От: Гаврилова Елена



Сообщение:

«Уважаемый Константин Федорович,я, Гаврилова Елена,моя семья, наша

многочисленная родня и многие наши знакомые,обращаемся к вам с просьбой

добиваться упрощенного гражданства для русских и других народов, исконно

населяющих Россию, оказавшихся за ее пределами в период развала СССР.У меня

трое взрослых детей,два сына и дочь, дочь замужем, все живут и работают в

Нижневартовске.Сыновья уже пятый год, а дочь с зятем-четвертый год.За это

время они не смогли даже попасть в ФМС Нижневартовска, потому что там надо

пойти ночью занять очередь и стоять до утра, а потом каждый день ходить

отмечаться и если не отметился, то вычеркнут из очереди, прием ведется три

раза в неделю по два часа , естественно они ни на какой прием не попали,

потому что на следующий день уехали в командировку и их просто вычеркнули из

очереди.Я им посоветовала записаться на онлайн прием, они записались, а по

скайпу им сказали, чтобы они пришли заняли очередь и стояли, ужасная

организация, почему нельзя назначить им время и кабинет и принять их?Из-за

постоянных командировок они не могут стоять в очередях в ФМС,для чего тогда

пишут онлайн прием?У дочери с зятем маленький ребенок и они решили оформить

РВП, но так как их предупредили ,что в Нижневартовске невозможно получить

РВП, они решили ехать к родной бабушке зятя в город Плавск и там попробовать

получить РВП и устроиться на работу, Рвп получили а на работу не смогли

устроиться и вынуждены были вернуться в Нижневартовск, дочка стала

добиваться, чтобы РВП им перевели в Нижневартовск, но ничего пока не

получается.Хорошо , что она работает у моего брата на фирме и имеет

возможность постоянно отпрашиваться и по два-три дня стоять в очередях в

ФМС.Мы с мужем тоже хотели бы уехать в Россию, многие хотели бы переехать в

Россию, но всех останавливает то, что невозможно получить гражданство в

России, обидно слышать, что для получения гражданства у вас нет основания, у

нас у русских нет?Ау кого тогдаесть? У узбеков, таджиков, киргизов? У них у

всех свои НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА, но они зачем-то едут в Россию и получают

там гражданство легко и просто.Создается впечатление,что ФМС страшно

равнодушная и надменная организация именно к русским людям.Слушаю дебаты в

передачах о гражданстве, говорят "должен быть фильтр,нельзя кому попало

гражданство раздавать", я согласна, но алкоголики и тунеядцы просто

материально не осилят переезд и процедуру получения гражданства.Моя дочь с

зятем потратили на РВП шестьдесят тысяч рублей , не считая несколько

перелетов Нижневартовск-Москва.Мы ничего не просим ,ни денег, ни жилья, ни

работы -сами все себе найдем, НАМ НАДО ТОЛЬКО ГРАЖДАНСТВО РОССИИ, мы любим

Россию и хотим жить в России, просто раньше осуществить переезд нам не

позволяло материальное положение,потом болезни и смерти родителей, и вот ,

когда мы готовы переехать,оказывается очень трудно получить российское

гражданство.Неужели России не нужны мои дети-молодые, спортивные, здоровые,

работящие и уже пятый год налогоплательщики Российской Федерации? Очень

прошу вас добивайтесь для нас упрощенного гражданства Росии.С уважением

Гаврилова Елена,Казахстан».



От: валентина



Сообщение:

«Моя родственница приехала из Казахстана на постоянное место жительства в

Россию,родилась в Костромской обл,родители когда-то уехали поднимать

целину.Приехав в Россию не могут получить гражданство и вид на жительство

просто уже на грани срыва,т.к.только платят деньги чинушам а воз и ныне

там,наши чинуши только деньги тянут,вот так Россия встречает своих Россиян

куда ещё обратиться не знаю,просто беспредел какой-то».



От: Щербаков Борис Петрович



Сообщение:

«Уважаемый Константин Федорович ! Я гражданин России, постоянно проживаю на

территории Латвии, с марта 2015 года пенсионер по гражданству РФ по

старости,

получаю российскую пенсию. Регулярно слежу за политическими событиями в

России и мире, часто бываю в самой России. Я был крайне удивлен тем, что

единовременная выплата пенсионерам в январе 2017 года не коснется

пенсионеров РФ, проживающих за границей. Объяснение якобы такое, что

пенсионеров РФ, проживающих за границей, не коснулась инфляция в России в

2015 году. Однако, никто не взял во внимание, что девальвация рубля по

отношению к евро нас пенсионеров РФ за границей еще как коснулась. Всем

пенсионерам РФ, проживающим в Латвии, согласно Латвийско-Российскому

Договору о сотрудничестве в области социального обеспечения от 19.01.2011г.,

пенсия перечисляется ПФР на банковский счет в Латвии раз в квартал в ЕВРО.

Таким образом, если до девальвации рубля пенсионер, получавший пенсию,

например, 10000 рублей, получал раз в квартал: 250 евро х 3 = 750 евро (курс

был примерно 1 евро=40 руб.), то теперь, когда курс евро примерно 1 евро=70

руб., 143 евро х 3 = 429 евро. Разница большая и не в пользу пенсионера !

Президент В.В.Путин неоднократно заявлял по телевизору, что эту выплату

получат все без исключения пенсионеры. После вмешательства Президента

Государственная Дума внесла поправки в проект закона военных пенсионеров (во

втором чтении), а про пенсионеров, проживающих за границей, так никто и не

вспомнил... Как же Вы в Госдуме голосуете ?... Как же соотечественники,

проживающие за границей ?.... СМИ Латвии, теперь язвительно пишут, что

Москва поделила пенсионеров РФ на "своих" и "не своих", на "хороших" и

"плохих".... Пишу Вам, потому что всегда с интересом смотрю Ваши выступления

на телевидении....»



From: Дмитрий Авдеев

Subject: От участника Госпрограммы переселения

Сообщение:

«Здравствуйте,уважаемый Константин Фёдорович!

Пишет Вам участник Программы переселения, корреспондент еженедельника "Петропавловск kz" (Казахстан) http://www.pkzsk.info/about/d_avdeev/

Если можно,позвольте обратиться по следующему поводу.В апреле сего года я и мои родители подали документы на участие в Программе переселения (из Казахстана в Россию). Не стану утомлять Вас подробным рассказом о том,чего это стоило, отмечу только,что колоссальный бюрократизм и откровенно хамское отношение к соотечественникам (Временная рабочая группа при Консульском отделе,Астана,Ауэзова 2) просто удручают.Буду краток:чиновниками делается всё,чтобы осложнить русским дорогу домой,причём оттуда,откуда нас,не скрою,выживают. Далее, получив в июле свидетельство участника госпрограммы,до сих пор не имею возможности подать документы на оформление РВП (по семейным обстоятельствам мне с родителями удобнее это делать на территории Казахстана).Причина:существенно осложнена система электронной записи,которая работает безобразно,причём нередки случаи спекуляции талонами на приём. Сам процесс выглядит так: очередь не открывается,после чего буквально за несколько минут выясняется,что все места заняты.При этом не предоставляются альтернативные способы записи (по телефону или явке) и совершенно не учитывается,что не все переселенцы являются уверенными пользователями ПК.

В результате у нас истёк срок дорогостоящих справок,но на приём записаться мы так и не смогли. Я обращался на сайт Президента РФ,откуда мне пришло уведомление о том,что моё письмо перенаправлено в МВД РФ, откуда пришёл ответ,что письмо перенаправлено в Консульский отдел МИД РФ, после чего уже оттуда сообщили,что моё обращение отправлено в Консульский отдел в Казахстане,т.е.круг замкнулся и это пресловутый "футбол".

Зная о том,что Вы немало времени и сил уделяете данной проблеме в целом, прошу по возможности поднять этот вопрос в высших эшелонах власти.Потому как,повторюсь,делается всё для осложнения русским переселенцам пути домой. Мы же не требуем от России ничего, просим только дать гражданство действительно по упрощённой форме.

С уважением,Авдеев Дмитрий Владимирович».

От: Гайнут Альберт (Gajnut Albert)



Сообщение:

«Приветствую, господина Затулина К.Ф. !

Не дает покоя передача Владимира Соловьева о граждансте (о двойном).....

Если этот вопрос обсуждается по ТВ, значит есть надежда на положительное его

решение в отношении таких как я?

Родился в 1952 году - СССР, Туркменская ССР, г.Керки.

Родители: Гайнутдинов Галимардан Галимуллинович и Гайнутдинова Минлигуль

Галиевна родом из Башкирии, д.Алга Давлекановского района - башкиры. Нас,

своих детей, воспитали русскими.

В Венгрии у меня родились трое детей, все говорят на русском......

Часто бываю в России. Хотелось бы ездить ДОМОЙ тогда, когда хочу я,

без "посторонних".

Посылал прошение о предоставлении гражданства на имя Президента РФ.

Ответ посольства РФ в Будапеште: при отказе от венгерского, возможно

получение гражданства РФ.

Речь идет не только обо мне, также и о детях, и только о двойном

гражданстве.

Куда же мне, детям, внукам от налаженной жизни, в неизвестность ?

Извините, наболело...»





От: геннадий



Сообщение:

«Здравствуйте! краток буду я родился в 1958 и 26 лет прожил в сибири в

августе 2014 приехал к жене в крым из лнр еще жива мама в кемеровской обл

мне 58 лет получил в феврале 2015 рвп в 2017 должен получить внж мне

просто интересно как я стал иностранцем хотя слышал в в путина выходит не

верить тв и сми третий год доказываю что я русский рвп проверяли 6 месяцев

внж опять проверка живу в джанкое крым в 2017 закончится рвп я не

беженец я вернулся на родину как стену пробить спасибо даже страшна будет

месть если местные узнают что я кому то написал просто крик души».



От: владислав



Сообщение:

«Здравствуйте! Я--русский, 56 лет, родился и живу в Баку. Часто вижу Ваши

выступления в разных ток-шоу. Говорите о русских за рубежом, но все

разговоры уходят не в ту сторону. Я считаю, что в первую очередь надо

выдавать Российский паспорт именно русским, а потом уже русскоязычным.

Согласитесь, что русскоязычный таджик--это не русский по определению. Я не

собираюсь переезжать в Россию, но кто знает, что будет завтра....А

доказывать свою пользу для России должны африканцы, а не русские. В 90-х у

нас тоже раздавали гражданство, но я не воспользовался так-как считал, что я

русский и всегда смогу приехать на историческую Родину. В 2000-х решил пойти

в посольство, после слов В.В. Путина о том, что все граждане СССР

автоматически должны быть гражданами России. Но в посольстве начали

вставлять такие "палки в колеса", что просто кошмар. Короче сказали, что у

меня такие же права, как и у эфиопа. Согласитесь, что это не справедливо.

Ваши оппоненты говорят, что сразу все нахлынут и сядут на шею. Все не уедут.

А если даже и захотят, то смогут на свои деньги купить жилье , конечно не в

Москве, но на домик в деревне хватит точно. Почему бы не разрешить двойное

гражданство. Говорите о демографии, но если семья из Азии нарожает 10

россиян, они никогда не станут русскими. Так что мое предложение в том,

чтобы гражданство было в первую очередь у русских, независимо от страны

проживания. Во-вторую очередь у русскоязычных. А вот в третью очередь у

иностранцев, которые обязаны будут доказывать свою пользу для общества.

Надеюсь, что Вы поняли меня. Желаю Вам успеха! С уважением---Карнаухов

Владислав . p.s. Если будет возможность, то ответьте на это письмо. Заранее

благодарю».

От: Терентьева Наталья



Сообщение:

«Константин Федорович! Спасибо Вам огромное от нас русских , оказавшихся, не

по своей воли, не гражданами своей исторической Родины, за ее пределами,за

то , что Вы уже много лет думаете о нас и хотите ,чтобы историческая

справедливость восторжествовала и мы обрели право быть гражданами своей

Родины РОССИИ, в не зависимости от того куда нас забросила судьба и не

стоять у посольства для получения визы , чтобы повидать своего брата или

сестру.... Спасибо и успехов Вам !!! С надеждой диаспора русских в

Бельгии».





От: Володина Светлана Ивановна



Сообщение:

«Уважаемый Константин Федорович, мы с мужем приехали в Лен. обл. г. Кириши

из Казахстана, мы русские, приехали к родственникам, на ПМЖ, здесь проживаем

уже больше года. Проблема с получением РВП, т.к. нет оснований. Не можем

доказать, что мы русские, родители родились в России, есть документ, но нет

документа, что они проживали в России, на запросы о проживании ответили, что

данных нет, родители родились в 1930г., 1934г., а без этого документа у нас

не принимают документы на участие в программе как носители русского языка.

Подскажите, что нам делать и куда еще можно обратиться. С уважением Володина

Светлана Ивановна».





Комментарии

03.12.2016 10:33:06 Комментарий от Елена Николаиди(n.e.a84)

Здравствуйте, Уважаемый Константин Федорович! Я Николаиди (Кердемелиди) Елена Андреевна, и моя семья являемся потомками репрессированных греков с полуострова Крым( имеются все справки и документы, благо бабушка захватила их с собой, и даже справки о реабилитации тех периодов когда про-бабушка пыталась вернуть дом и гражданство, проходила три суда, она одна растила троих детей, и не имела средств раскатывать туда сюда), на данный момент мы являемся гражданами Узбекистана. Мы хотим восстановить историческую справедливость, на законных основаниях вернуться на Родину наших предков. Восстановиться в гражданстве, которого наши предки лишились, подвергшись незаконной депортации по национальному и иным признакам, в республике Крым.

Обратите внимание на законопроект № 933022-6 «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", которые гласят:

1) статью 8 дополнить пунктами 3.4 и 3.5 следующего содержания:

«3.4. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не применяются при выдаче вида на жительство иностранному гражданину, который сам либо родственник которого (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг (супруга), дети, внуки, брат, сестра, усыновитель) были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

3.5. Иностранным гражданином, указанным в пункте 3.4 настоящей статьи, заявление о выдаче вида на жительство подается с представлением справки о реабилитации, выданной органом внутренних дел, органом прокуратуры Российской Федерации или судом.»;

2) статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Вид на жительство иностранному гражданину, указанному

в пункте 34 статьи 8 настоящего Федерального закона, не выдается в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 7, 12, 13 пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи, а ранее выданный указанному иностранному гражданину вид на жительство аннулируется в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 7, 10 – 13 пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи.»

Уже в течении почти 2 лет мы наблюдаем за его развитием.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 16 ноября 2015 года. ( http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=933022-6&02 )

История движения проекта ( http://regulation.gov.ru/projects )

Но по итогам последнего обновления федерального закона данных пунктов нет.

Так же, согласно статье 12 закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально политических и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются государственные награды, предоставляются льготы и выплачиваются компенсации.

Реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в связи с репрессиями, имеют право возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. В случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей имеют право на первоочередное получение жилья, а проживавшие в сельской местности на получение беспроцентной ссуды и первоочередное обеспечение строительными материалами для строительства жилья. Эти права распространяются также на членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спец. поселении (статья 13 закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий").

Где правда?, если на деле происходит все совсем иначе, переселенцы (родственники репрессированных), которые приезжают и пытаются встать на учет- на них даже квот нет, два года подряд, мой отец ездил и приезжал ни с чем. Переселенцы, которые уже там проживают, на основании справок с обществ, так же испытывают серьезные трудности, не могут законно работать и получать медицинскую помощь.

Мы— энергичные, активные, образованные люди. Нас научили не надеяться на помощь государства и властных структур, готовы работать, строить жилье, воспитывать детей, но ситуация с оформлением своего полноправного проживания создает сложности при устройстве на работу, учебу, обращении в медицинские заведения и просто в обыденной жизни.

Полностью присоединяюсь ко всем высказываниям выше( касающимся нашему положению в бывших советских республиках) Дети наши еще сильнее мучаются, в классах и во дворах уже нет русскоговорящих детей, с кем им дружить и играть? Все документы, поликлиник, магазины, ВСЕ на национальном языке, с каждым годом тяжелее. А приехав в Россию, мы опять таки чужие, для тех кто там уже живет, какие-то квоты, нам они не нужны, мы не трудовые мигранты, мы такие же граждане, но родственники которых, незаконным путем лишились гражданства.



03.12.2016 10:35:14 Комментарий от Елена Николаиди(n.e.a84)

Здравствуйте, Уважаемый Константин Федорович! Я Николаиди (Кердемелиди) Елена Андреевна, и моя семья являемся потомками репрессированных греков с полуострова Крым( имеются все справки и документы, благо бабушка захватила их с собой, и даже справки о реабилитации тех периодов когда про-бабушка пыталась вернуть дом и гражданство, проходила три суда, она одна растила троих детей, и не имела средств раскатывать туда сюда), на данный момент мы являемся гражданами Узбекистана. Мы хотим восстановить историческую справедливость, на законных основаниях вернуться на Родину наших предков. Восстановиться в гражданстве, которого наши предки лишились, подвергшись незаконной депортации по национальному и иным признакам, в республике Крым.

Обратите внимание на законопроект № 933022-6 «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", которые гласят:

1) статью 8 дополнить пунктами 3.4 и 3.5 следующего содержания:

«3.4. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не применяются при выдаче вида на жительство иностранному гражданину, который сам либо родственник которого (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг (супруга), дети, внуки, брат, сестра, усыновитель) были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

3.5. Иностранным гражданином, указанным в пункте 3.4 настоящей статьи, заявление о выдаче вида на жительство подается с представлением справки о реабилитации, выданной органом внутренних дел, органом прокуратуры Российской Федерации или судом.»;

2) статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Вид на жительство иностранному гражданину, указанному

в пункте 34 статьи 8 настоящего Федерального закона, не выдается в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 7, 12, 13 пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи, а ранее выданный указанному иностранному гражданину вид на жительство аннулируется в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 7, 10 – 13 пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи.»

Уже в течении почти 2 лет мы наблюдаем за его развитием.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 16 ноября 2015 года. ( http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=933022-6&02 )

История движения проекта ( http://regulation.gov.ru/projects )

Но по итогам последнего обновления федерального закона данных пунктов нет.

Так же, согласно статье 12 закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально политических и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются государственные награды, предоставляются льготы и выплачиваются компенсации.

Реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в связи с репрессиями, имеют право возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. В случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей имеют право на первоочередное получение жилья, а проживавшие в сельской местности на получение беспроцентной ссуды и первоочередное обеспечение строительными материалами для строительства жилья. Эти права распространяются также на членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спец. поселении (статья 13 закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий").

Где правда?, если на деле происходит все совсем иначе, переселенцы (родственники репрессированных), которые приезжают и пытаются встать на учет- на них даже квот нет, два года подряд, мой отец ездил и приезжал ни с чем. Переселенцы, которые уже там проживают, на основании справок с обществ, так же испытывают серьезные трудности, не могут законно работать и получать медицинскую помощь.

Мы— энергичные, активные, образованные люди. Нас научили не надеяться на помощь государства и властных структур, готовы работать, строить жилье, воспитывать детей, но ситуация с оформлением своего полноправного проживания создает сложности при устройстве на работу, учебу, обращении в медицинские заведения и просто в обыденной жизни.

Полностью присоединяюсь ко всем высказываниям выше( касающимся нашему положению в бывших советских республиках) Дети наши еще сильнее мучаются, в классах и во дворах уже нет русскоговорящих детей, с кем им дружить и играть? Все документы, поликлиник, магазины, ВСЕ на национальном языке, с каждым годом тяжелее. А приехав в Россию, мы опять таки чужие, для тех кто там уже живет, какие-то квоты, нам они не нужны, мы не трудовые мигранты, мы такие же граждане, но родственники которых, незаконным путем лишились гражданства.



18.12.2016 09:37:39 Комментарий от Владимир Красин(krasinvladimir78)

Теплый привет вам от соотечественников - людей невидимок....



Большое спасибо за поддержку!!! Сотни тысяч русских соотечественников будут вам благодарны, если вы замолвите об этой петиции Путину хоть словечко в телеэфире, огромное вам человеческое спасибо!!! Вы помогаете изменять судьбы людей.



ПОЖАЛУЙСТА, ПОДПИШИТЕ ПЕТИЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ и ОСТАВЬТЕ ВАШ КОММЕНТАРИЙ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ: https://www.change.org/p/упростите-программу-переселения-соотечественников-мы-такие-же-русские-люди-а-не-ресурс



В Послании Президента великая идея - собирать русский народ... А тем временем "Петиция соотечественников жила, дышала, призывала: МЫ НЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРС, МЫ ТАКИЕ ЖЕ РУССКИЕ, КАК ВЫ...!", подписались более 8000 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ....



Большая благодарность выражается "Форуму переселенческих организаций" и лично его председателю Лидии Ивановне Графовой http://facebook.com/lidia.grafova за содействие в информационной поддержке данной инициативы - http://migrant.ru/vazhno-prosim-podpisat-obrashhenie-nashix-sootechestvennikov , члену Большого жюри Союза журналистов России Виталию Алексеевичу Челышеву - http://facebook.com/vitaly.chelyshev/posts/10208065112171553 , редакции "Российской газеты" https://rg.ru/2016/12/13/vlasti-rf-oblegchat-zhizn-sootechestvennikam-pereselencam.html



Возможно, наступил момент, когда голоса подписавших инициативу на упрощение программы переселения, важную не только для соотечественников, но и для самой России, зазвучат по новому и будут наконец услышаны, что поможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Ведь и в Дональда Трампа никто не верил, но огромное упорство и неудержимая инициатива даже при казалось совсем малых шансах помогли одержать справедливую победу!



Слишком громко звучат слова о том, что Россию возвеличит многонациональная "российская нация", в то время как этнические русские лишены каких либо привилегий и льгот для получения документов. У России много проблем и без того, чтобы репатриировать или дать льготы русским СНГ и Дальнего зарубежья на гражданство, "прописать" русский народ в Конституции РФ как государствообразующий народ. И нет такого народа. В России, может быть, и есть, а вот за рубежом - нет. Есть соотечественники, они не русские, просто говорят на этом языке. Они - иностранные граждане, все права этих граждан находятся только в законах страны, чье гражданство они имеют. Они не сопричастны с Россией, не являются ее наследниками.



Это люди-невидимки, которые считают себя русскими и лишь обольщают себя надеждами на воссоединение с исторической Родиной...



Как говорят многие: "Вы приглашаете соотечественников на словах, а на деле всеми правдами и неправдами стараетесь, чтобы этого не произошло!"



Поистине, умом Россию не понять! "Свой среди чужих, чужой среди своих" - это про НАС - РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, и это - ТРАГЕДИЯ, достойная пера Толстого!

Мы не выбирали РОДИНУ, и мы мечемся, словно теленок, средь двух маток - та, которая родная, - уже, оказывается, и не родная вовсе, а та, чьи гены несешь в себе - не принимает тебя, потому что ты - чужой!



Нестерпимая боль, обида, отчаяние... Трудно найти слова, чтобы адекватно выразить переживания возвращающихся в Россию соотечественников.



Закон о репатриации жизненно необходим для национального выживания на фоне "той демографической катастрофы, в которой мы сейчас находимся".

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