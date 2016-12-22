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Рубрика / Общество
Украинский национализм вгрызается в Польшу
|02.12.2016 12:50:49
Лидер польской партии «Союз реальной политики» (Unia Polityki Realnej) Станислав Михалкевич в недавнем интервью выразил опасения, что в среде украинской диаспоры в Польше могут появиться террористические ячейки.
Доступность оружия, помноженная на пропаганду националистических идей Киевом, - это взрывоопасная смесь, которая может в будущем принести проблемы Польше, считает С. Михалкевич.
Опасения не беспочвенны. Известно, что Союз украинцев в Польше (СУвП), самая крупная диаспоральная организация польских украинцев под руководством Пётра Тымы, во времена президентства Януковича активно контактировала с партией «Свобода» Олега Тягнибока, а после госпереворота на Украине эти контакты ещё больше активизировались.
На Украине идеологию Бандеры-Шухевича пропагандирует «Свобода», в Польше – СУвП. Союз украинцев в Польше пытается оформить в националистических тонах информационно-идеологическое поле восточных воеводств Польши, где традиционно проживает большинство этнических украинцев.
Польские СМИ регулярно сообщают о нелегальных памятниках в честь УПА, то и дело появляющихся на карпатских склонах и в чащах. Обычно они имеют вид креста или простой мемориальной таблички в память о каком-то бандеровском курене, разгромленном польскими войсками после 1945 г. в Закерзонье.
Необандеровские ячейки в Польше не только ставят памятники карателям из ОУН-УПА, но и ломают польские памятники жертвам этих карателей, как это было в Красичине (Подкарпатское воеводство) в июле 2016 г.
Закерзоньем называют территорию Холмщины, Подляшья, Надсанья и других районов на востоке Польши. Украинские националисты считают эту территорию частью Украины.
На Украине действуют общественное объединение «Закерзоння» и общественно-культурное товарищество «Надсяння», требующие от Киева социальных льгот украинцам, переселенным в Советскую Украину из Польши в 1947 г.
Ранее украинские власти придали переселенцам статус участника войны (со всеми полагающимися льготами), но евромайдан 2013-2014 гг., которому искренне сочувствовали члены «Закерзоння» и «Надсяння», все испортил. Некоторых льгот пришлось лишиться.
В декабре 2015 г. обе организации потребовали от Верховной рады вернуть полагающиеся им механизмы социальной защиты. Польский режим 1940-х годов закерзонцы и надсянцы называют преступным, а нынешний киевский режим - равнодушным к требованиям украинцев обеспечить удовлетворение их культурных запросов, куда входит и восхваление ОУН-УПА.
* * *
В ответ польское руководство попыталось совершить нехитрый идеологический финт - сплести воедино антисоветскую пропаганду, польский шовинизм и украинский национализм, объявив украинских националистов жертвами не конкретно польских, а отвлечённо коммунистических репрессий.
Инициатива принадлежала Адаму Сивеку, руководителю краевого отдела Совета по охране памяти борьбы и мученичества Института национальной памяти. А. Сивек хотел отвести жало украинского национализма от Польши и заполучить украинских националистов в союзники.
Не получилось. Украинские националисты требуют от Польши не только признания вины за депортацию украинского населения в 1947 г. (операция «Висла»), но и возвращения в состав Украины хорошего куска польской территории.
Да и рядовые поляки не склонны к однобокому взгляду на историю, предлагаемому А. Сивеком. Как следствие, по Польше прокатилась волна осквернений и разрушений памятников ОУН-УПА некими польскими активистами.
«Только слепой не замечает, что в уничтожении украинских могил и памятников задействована третья сила», - заявил Петр Тыма в интервью Krytyka polityczny, пытаясь представить пробандеровское движение в Польше значимой величиной международной политики.
Не удержался пан Тыма и от обвинений в адрес польских патриотов, заявив, что польские правые, постоянно протестующие против бандеровщины, управляются извне. Наверное, той самой «третьей силой». Неправда, говорит глава польских украинцев, что польско-украинские проблемы обострились, после того как первый майданный президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины. Проблема всегда инициировалась польской стороной, потому как поляки не в состоянии признать правду за украинским национализмом.
Слова Тымы прозвучали через месяц после того, как в Львове группа украинских радикалов сорвала презентацию мемуаров беатифициированного Иоанном Павлом II украинского греко-католического епископа Григория Хомишина (1867-1947) с участием польских гостей – д-ра Влодзимежа Осадчего из Люблинского католического университета, проф. Мечислава Рыбы и католического епископа Мариана Бучека, автора предисловия к мемуарам.
Радикалам не понравилась критика Г. Хомишиным украинского национализма. Он считал, что национализм «хуже язычества», потому что вселяет в человека «языческую этику ненависти ко всем, кто другой национальности». По словам В. Осадчего, радикалы не скрывали, что контактировали с украинскими спецслужбами, прежде чем учинить свой демарш.
Неудивительно, что после таких выходок польские политики видят в украинской диаспоре пятую колонну.
Владимир Дружинин
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