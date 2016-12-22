Константин Затулин: Коллективный договор защитит Армению от Азербайджана и Турции

02.12.2016 11:11:16

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Виген Саргсян заключили соглашение по созданию Объединений группировки двух союзных государств. В нее войдут 102 российская военная база, находящаяся на территории Армении, а также подразделения вооруженных сил Армении. В случае необходимости группировка будет выполнять общие военные задачи, сообщает ТАСС.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил основные цели данного соглашения. Он напомнил, что Россия и Армения являются союзниками по договору о коллективной безопасности, и среди всех государств Кавказа отношения с Арменией были всегда в приоритете для России.

«Подписанный сегодня документ призван гарантировать Армении безопасность в то время, когда она находится в блокаде, организованной со стороны Турции и Азербайджана, и испытывает беспокойство по поводу своего внешнего окружения. К этому положению добавляется отягощающий ситуацию неурегулированный конфликт с Нагорным Карабахом», — пояснил Затулин.

По словам политика, создание объединенной группировки является более статусным по сравнению с размещением военной базы на территории Армении. Затулин объяснил рост волнений в Армении обострением Нагорно-Карабахского конфликта, которое состоялось в апреле. Также он указал на критику армянской стороной того, что Россия продает Азербайджану вооружение, которая требует ответных мер со стороны РФ.

«Таким образом, мы идем навстречу беспокойству Армении, которое связано с апрельским эпизодом, когда была совершена попытка нарушить статус кво в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В Армении многие критикуют факт поставки российского оружия в Азербайджан, как причину, которая привела к дестабилизации ситуации. Но, я полагаю, что ответственность за возобновление военных действий лежит не на России, а на Азербайджане. С другой стороны, надо признать, что бесконтрольная поставка оружия в регион без введения других мер по обеспечению безопасности Армении чревата последствиями», — отметил Затулин.

Эксперт сообщил, что заключение соглашения между Россией и Арменией никак не нарушает паритет на Южном Кавказе, так как Азербайджан никогда не изъявлял желания вступить в договор о коллективной безопасности.

«Во-первых, Азербайджан не изъявляет желания входить в договор о коллективной безопасности. Наши отношения с ним, экономические и не только, развиваются в положительном ключе. И именно факт их развития, особенно в военно-технической области, ставится нам в упрек со стороны наших союзников в Армении. Они отмечают, что ряд вооружений, поставленных Россией Азербайджану, был использован в ходе апрельского конфликта. Хотя было обязательство со стороны Азербайджана — не применять это оружие в конфликтах на территории СНГ», — заявил парламентарий.

Он просил обратить внимание на то, что Россия, заключая договор с Арменией, не меняет своей официальной позиции по поводу урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахской республике.

«Это не значит, что Россия смотрит на урегулирование конфликта только глазами Армении. Наша официальная позиция состоит в том, что в этом конфликте не должно быть победителей, он должен быть разрешен с учетом требований обеих сторон. Но эта позиция и не означает, что Россия не видит угроз для своего союзника, а также не будет предпринимать шаги для соблюдения баланса», — сказал собеседник.

В заключение, он отметил, что нормализация отношений России и Турции, которая началась сравнительно недавно, не способна одним движением загладить все те промахи, которые допускала Турция в отношении Армении.

«Речь в данном случае идет не только о позиции Азербайджана, но и о солидарности с ним в этом вопросе Турции. Несмотря на то, что наши отношения с Турцией нормализовались, мы понимаем, что она проводит исключительно собственную политику в отношении Армении. Поэтому считать, что факт извинения Эрдогана перед нами снял проблемы десятилетней давности, связанные с непризнанием турками геноцида армян, с блокадными мерами по отношению к Армении, которые проводятся сегодня, было бы неразумно. Все это лежит на чаше весов, и требует жестов со стороны России. В данном случае этим жестом стало создание объединенной военной группировки, которая будет нести ответственность за оборону и безопасность нашего союзника на южном фланге», — заключил Затулин.

Напомним, что в апреле этого года возобновились вооруженные конфликты в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 2 апреля начались бои, в результате которых погибли более 30 военнослужащих Азербайджана, Армения заявила о потере более 90 человек, в том числе среди мирного населения. 200 получили ранения во время боевых действий. В результате переговоров 5 апреля было объявлено перемирие, в котором Россия стала посредником в переговорах сторон. Перемирие впоследствии неоднократно нарушалось сторонами.

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