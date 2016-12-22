Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Рубрика / Безопасность
Константин Затулин: Коллективный договор защитит Армению от Азербайджана и Турции
|02.12.2016 11:11:16
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
перейти на страницу автора
Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Виген Саргсян заключили соглашение по созданию Объединений группировки двух союзных государств. В нее войдут 102 российская военная база, находящаяся на территории Армении, а также подразделения вооруженных сил Армении. В случае необходимости группировка будет выполнять общие военные задачи, сообщает ТАСС.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил основные цели данного соглашения. Он напомнил, что Россия и Армения являются союзниками по договору о коллективной безопасности, и среди всех государств Кавказа отношения с Арменией были всегда в приоритете для России.
«Подписанный сегодня документ призван гарантировать Армении безопасность в то время, когда она находится в блокаде, организованной со стороны Турции и Азербайджана, и испытывает беспокойство по поводу своего внешнего окружения. К этому положению добавляется отягощающий ситуацию неурегулированный конфликт с Нагорным Карабахом», — пояснил Затулин.
По словам политика, создание объединенной группировки является более статусным по сравнению с размещением военной базы на территории Армении. Затулин объяснил рост волнений в Армении обострением Нагорно-Карабахского конфликта, которое состоялось в апреле. Также он указал на критику армянской стороной того, что Россия продает Азербайджану вооружение, которая требует ответных мер со стороны РФ.
«Таким образом, мы идем навстречу беспокойству Армении, которое связано с апрельским эпизодом, когда была совершена попытка нарушить статус кво в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В Армении многие критикуют факт поставки российского оружия в Азербайджан, как причину, которая привела к дестабилизации ситуации. Но, я полагаю, что ответственность за возобновление военных действий лежит не на России, а на Азербайджане. С другой стороны, надо признать, что бесконтрольная поставка оружия в регион без введения других мер по обеспечению безопасности Армении чревата последствиями», — отметил Затулин.
Эксперт сообщил, что заключение соглашения между Россией и Арменией никак не нарушает паритет на Южном Кавказе, так как Азербайджан никогда не изъявлял желания вступить в договор о коллективной безопасности.
«Во-первых, Азербайджан не изъявляет желания входить в договор о коллективной безопасности. Наши отношения с ним, экономические и не только, развиваются в положительном ключе. И именно факт их развития, особенно в военно-технической области, ставится нам в упрек со стороны наших союзников в Армении. Они отмечают, что ряд вооружений, поставленных Россией Азербайджану, был использован в ходе апрельского конфликта. Хотя было обязательство со стороны Азербайджана — не применять это оружие в конфликтах на территории СНГ», — заявил парламентарий.
Он просил обратить внимание на то, что Россия, заключая договор с Арменией, не меняет своей официальной позиции по поводу урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахской республике.
«Это не значит, что Россия смотрит на урегулирование конфликта только глазами Армении. Наша официальная позиция состоит в том, что в этом конфликте не должно быть победителей, он должен быть разрешен с учетом требований обеих сторон. Но эта позиция и не означает, что Россия не видит угроз для своего союзника, а также не будет предпринимать шаги для соблюдения баланса», — сказал собеседник.
В заключение, он отметил, что нормализация отношений России и Турции, которая началась сравнительно недавно, не способна одним движением загладить все те промахи, которые допускала Турция в отношении Армении.
«Речь в данном случае идет не только о позиции Азербайджана, но и о солидарности с ним в этом вопросе Турции. Несмотря на то, что наши отношения с Турцией нормализовались, мы понимаем, что она проводит исключительно собственную политику в отношении Армении. Поэтому считать, что факт извинения Эрдогана перед нами снял проблемы десятилетней давности, связанные с непризнанием турками геноцида армян, с блокадными мерами по отношению к Армении, которые проводятся сегодня, было бы неразумно. Все это лежит на чаше весов, и требует жестов со стороны России. В данном случае этим жестом стало создание объединенной военной группировки, которая будет нести ответственность за оборону и безопасность нашего союзника на южном фланге», — заключил Затулин.
Напомним, что в апреле этого года возобновились вооруженные конфликты в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 2 апреля начались бои, в результате которых погибли более 30 военнослужащих Азербайджана, Армения заявила о потере более 90 человек, в том числе среди мирного населения. 200 получили ранения во время боевых действий. В результате переговоров 5 апреля было объявлено перемирие, в котором Россия стала посредником в переговорах сторон. Перемирие впоследствии неоднократно нарушалось сторонами.
Другие материалы по теме
Министр обороны Армении: Возобновление войны станет серьезнейшей угрозой
|
Министр обороны Армении рассказал о сотрудничестве с Москвой и НАТО
Словно войны в апреле и не было
|
Удастся ли оживить карабахские переговоры
Нагорный Карабах переименуют в республику Арцах
Армения — Азербайджан: милитаризация конфликта
|
«Искандеры» в Армении становятся не «концом истории» затяжного армяно- азербайджанского конфликта, а, пожалуй, прологом к ещё более жёсткому военно-политическому противостоянию вокруг Нагорного Карабаха.
Армения получила от России «Искандер»: Азербайджан может забыть про Нагорный Карабах
|
Армения – первая страна в мире после РФ, получившая ОТРК «Искандер». Список контрактов в рамках льготного кредита заметно изменился. ЗРК «Бук» передан Армении в рамках Объединённой системы ПВО с Россией?
|Три месяца назад, 2 июня, бундестаг ФРГ принял так называемую армянскую резолюцию, признав геноцид армян в Османской империи в 1915 году.
Константин Затулин: Нагорный Карабах обладает всеми атрибутами государства
|
О СНГ и его роли на постсоветском пространстве, ситуации вокруг Нагорного Карабаха и путях урегулирования конфликта, значении воссоединения Крыма с Россией, рассказывает Константин Затулин, директор Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ)
Серж Саргсян приехал за статусом
|
Серж Саргсян провел переговоры с Владимиром Путиным
Константин Затулин: Уверен, суверенитет Карабаха никто не отберет!
|
Каково будущее Арцаха, крепка ли «дружба» Эрдогана, и сможет ли Сочи сохранить статус ведущего курорта России – в интервью директора Института стран СНГ Константина Затулина