Обсуждение послания Владимира Путина Федеральному собранию. Время покажет. Выпуск от 01.12.2016

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1 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию РФ. Эксперты программы «Время покажет» обсуждают ключевые заявления главы государства по политическим, экономическим и социальным вопросам.

Фрагмент программы «Время покажет» с участием первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина.

Первую часть дискуссии смотрите здесь >>

Полную версию послания президента РФ Федеральному собранию смотрите здесь >>

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