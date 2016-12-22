Российскую военную базу выведут из Киргизии

01.12.2016 14:56:38

Президент страны Алмазбек Атамбаев заявил, что российскую военную базу Кант в пригороде Бишкека выведут с территории страны после того, как истечёт срок договора.

«Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои вооруженные силы, а не на базы России, Америки или другой страны. Мы должны строить свою армию. Последние 5 лет показали, что вывод базы Ганси (базы вооруженных сил США) — правильное решение. Это касается и российской базы», - передаёт слова Атамбаева сайт телеканала «360».

Договор о размещении авиабазы в 2009 году подписал экс-президент Курманбек Бакиев. После 2016 года документ могли продлить на 49 лет, однако оставили только на 15.

Президент Киргизии заявил, что это не понравилось многим российским министрам, однако его поддержал Владимир Путин.

Однако, по мнению первого зампреда Комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, после закрытия российской авиабазы Киргизии будет сложно в одиночку справляться с террористическими угрозами.

Российские самолеты базируются на авиационной базе Кант с 2003 года. На вооружении подразделения состоят вертолеты Ми-8 и штурмовики Су-25. Военнослужащие РФ помогают обеспечивать безопасность воздушного пространства государств ОДКБ и являются частью Коллективных сил быстрого развертывания.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.