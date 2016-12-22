Преподавание «Основ православной культуры» по новой программе ‑ вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета!

01.12.2016 12:40:17

Заявление Союза православных граждан

Союз православных граждан безоговорочно поддерживает проект преподавания предмета «Основы православной культуры» в общеобразовательной школе с первого по одиннадцатый классы. Этот проект жизненно необходим обществу и с идеологической и с практической точек зрения, поскольку через просвещение призван содействовать духовному возрождению России, защите ее национально-государственного суверенитета и цивилизационных интересов.

Полноценный курс «Основ православной культуры» ‑ насущная потребность для миллионов наших семей ‑ православного большинства народа России, прямая заинтересованность которых в данной учебной дисциплине до сих пор игнорировалась. Проект призван устранить подобную диспропорцию.

В настоящее время преподавание «Основ православной культуры» ведется только в 4-5 классах – ничтожно малый срок для рассказа о великой культуре православной цивилизации. Это равносильно сведению к подобному минимуму таких важнейших предметов, как история и русская литература. Возможно ли за такой незначительный период дать полноценное представление подрастающему поколению о нашем великом культурном наследии?

Без глубоко знания православной культуры невозможно воспитать истинного патриота, а потому вовсе неудивителен тот факт, что против реализации гражданами России их конституционных прав вновь активно выступили компрадорские СМИ и хор «партии Смердякова». Упорно сопротивляясь внедрению нового проекта преподавания «Основ православной культуры», эти люди фактически наносят прицельные удары по духовному государственному суверенитету России, образ которой в исторической парадигме ассоциируется с центром православной цивилизации и мировой столицы традиционных духовно-нравственных ценностей.

Сегодня, когда вместе с Дональдом Трампом к власти в США пришли христианские консерваторы и противники абортов, России необходимы новые более решительные шаги, подтверждающие ее репутацию столицы сопротивления мировому злу. Несомненно, введение предмета «Основ православной культуры» с первого по одиннадцатый класс ‑ лишь первый из них!

Председатель Союза Валентин Лебедев

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