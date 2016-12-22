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Детали
Ложь об извинениях Рамзана Кадырова
|01.12.2016 12:36:37
Глава Чеченской Республики, Служитель Курана, Герой России - Рамзан Ахматович Кадыров посетил Королевство Саудовская Аравия по любезному приглашению Его Высочества, наследного принца Мухаммада бин Салмана бин Абдуль-Азиза.
Во время братской встречи говорилось о развитии двусторонних отношений, а также обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Что же касается новости, которую опубликовали некоторые средства массовой информации, привыкшие распространять ложь, смуту и тиранию среди мусульман, о том, что Глава Чеченской Республики посетил Королевство, чтобы принести официальное извинение за чеченскую конференцию "Кто они - Ахлю Сунна валь Джама'а " - то это абсолютная ложь и неправда. Несомненная правда в том, что мы предоставили истинную картину чеченской конференции, которая была искажена завистниками и экстремистскими течениями, особенно организацией "Ихван аль-муслимин" ("Братья мусульмане") и то, что эта конференция была проведена не с целью навредить Королевству и её народу, разбить ряды мусульман, а наоборот, она была проведена, чтобы противостоять экстремистской идеологии, которая использовала название "Ахлю Сунна валь Джама'а", ложно и фальшиво отнеся свою идеологию к пути праведных предшественников, обвинив исламскую Умму в неверии и сделав дозволенной её кровь, как это произошло в нашей стране от рук обвинявших мусульман в неверии самозванцев, выдававших себя за салафитов, неся беззаконие в виде такфира, убийств и разрушений.
Его Высочество Мухаммад бин Салман был рад такому разъяснению. Он подчеркнул, что разделяет нашу позицию и что мы должны объединиться, чтобы противостоять экстремистской идеологии и терроризму, который, в первую очередь угрожает Саудовскому Королевству, а затем и всем мусульманским странам.
Ранее, Муфтиятом Чечни была отбита аналогичная информационная атака в отношении зарубежных подписантов "Грозненской фетвы".
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