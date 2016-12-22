Россия готова отменить эмбарго на продукцию из Молдовы

01.12.2016 12:28:13

Россия готова отменить все фитосанитарные ограничения на поставки продукции из Молдовы. Об этом договорились во вторник в Москве на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Об итогах переговоров сообщил сопредседатель комиссии, министр экономики Октавиан Калмык.

Он подчеркнул, что стороны разработали план снятия торговых барьеров. И отменить ограничения планируют уже в первом квартале следующего года.

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