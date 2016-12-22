Первый съезд Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины

01.12.2016 12:05:59

27 ноября состоялся первый съезд Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины. В мероприятии приняли участие члены Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины (СППУ), общественные и политические деятели Украины, вынужденные бежать в Россию после государственного переворота 20147 г. и представители СМИ.

На съезде были обсуждены актуальные на сегодняшний день вопросы: нелигитимность и преступность действующей власти, несоблюдение Минских соглашений, гражданская война на Донбассе и незаконное уголовное преследование оппозиции, а также положение политэмигрантов в России.

В ходе мероприятия были выдвинуты предложения по реорганизации Украины: изменение национально-государственного устройства Украины и трансформация государства в Конфедерацию с субъектами в виде существующих областей Украины, города Киев, ДНР и ЛНР, а так же их объединений; предоставление возможности гражданам, вынужденно покинувшим Украину, права избирать и быть избранными; восстановление целостности ДНР и ЛНР в границах прежних Донецкой и Луганской областей в качестве государственных образований; проведение социальных и экономических реформ.

На съезде было сформулировано Обращение «К международным и российским правозащитным организациям о преступном нарушении прав человека украинской властью». В нем призывают к сотрудничеству с сообществами украинских политэмигрантов для получения полной информации по нарушениям прав человека на Украине; приданию гласности дела по незаконному уголовному и внесудебному преследованию оппозиции; привлечению международной общественности к расследованию наиболее громких преступлений режима против инакомыслящих.

Кроме того, по поводу объявления киевской власти о планах проведения ракетных стрельб в акватории Черного моря, было принято Обращение к мировому сообществу. В действия украинской власти названы военной провокацией по отношению к Российской Федерации.

По итогам прошедшего съезда, были приняты следующие документы: Резолюция I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины «О будущем устройстве Украины», Меморандум I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины «О структуре и основных организационных принципах Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины», Обращение «К международным и российским правозащитным организациям о преступном нарушении прав человека украинской властью» и Обращение к мировому сообществу в связи с военными провокациями киевского режима.

Документы прилагаются ниже.

Борисова Ольга

Резолюция

I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины

«О будущем устройстве Украины»

Признавая нынешний режим Украины незаконным и преступным, а его возникновение - прямым следствием многолетней политики дискриминации части граждан по национальному, языковому и территориальному признаку, проводившейся в стране с 1991 года вследствие разрушения СССР, мы просим руководство Российской Федерации признать власть Украины незаконной, как пришедшую в результате вооруженного переворота. С учётом ситуации, сложившейся на Украине в результате гражданской войны 2014-2016 годов,

Съезд считает необходимым следующие коренные изменения на Украине:

1. Прекращение гражданской войны на основе двухстороннего безусловного и всеобъемлющего выполнения Минских соглашений.

2. Расследование преступлений против мирного населения и наказание их виновников.

3. Поскольку Украина как государство в 1991 году была учреждена заново без учёта волеизъявления абсолютного большинства граждан УССР, не является правопреемником СССР, то национально-государственное устройство Украины подлежит переустройству на основе свободного волеизъявления граждан регионов и на договорной основе.

4. В целях реализации конституционных прав граждан, вынужденно покинувших Украину, политэмигрантов и беженцев, необходимо предоставить им права избирать и быть избранными во все органы государственной власти Украины.

5. Изменение национально-государственного устройства Украины с унитарного, мононационального и этнократического на свободное конфедеративное, с учётом интересов, как русской, так и украинской части граждан, различных частей и регионов страны, и иных национальных меньшинств и групп.

Создание Украинской Конфедерации на новой правовой основе. Субъектами Украинской Конфедерации могут выступать как нынешние области Украины и город Киев, ДНР и ЛНР, так и их объединения.

6. Восстановление целостности ДНР и ЛНР в границах прежних Донецкой и Луганской областей в качестве государственных образований. Данные государственные образования должны определить свою судьбу самостоятельно.

7. Сохранение природных и экономических богатств Украины от расхищения, продажи иностранным агентам, ликвидации; признание незаконными и ничтожными соответствующих действий и правовых актов после 20 февраля 2014 года с последующим их пересмотром.

8. Обеспечение гарантированного прожиточного уровня всем гражданам за счёт недопущения роста регулируемых государством тарифов на ресурсы.

9. Укрепление отношений Украинской Конфедерации с Российской Федерацией на новой договорной основе с учётом изменений территориального состава, и переходом Крыма с состав РФ.

27 ноября 2016 года.

Москва

Меморандум

I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины

«О структуре и основных организационных принципах Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины»

Учитывая ситуацию на Украине и опираясь на положения резолюции «О будущем устройстве Украины», изложенные в ней цели и задачи, I съезд Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины принял решение:

1. Оформить создание Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины, далее СППУ, из числа находящихся в России украинских политэмигрантов, с гражданством как России, так и Украины.

2. Зарегистрировать СППУ на территории Российской Федерации в качестве российской межрегиональной общественной организации (МОО),

3. Учредительную конференцию СППУ провести в рабочем порядке.

4. Создать отделения в тех регионах России, где проживают украинские политэмигранты.

5. Регистрацию СППУ возложить на Координационный Совет.

6. В 2017 году провести II съезд Союза политэмигрантов и политзаключённых в расширенном составе, с представительством всех региональных отделений.

7. Сформировать рабочую группу по созданию координационного центра по обмену военнопленных и политзаключенных и ситуативного центра по мониторингу ситуации на Украине.

27 ноября 2016 года.



Обращение

Iсъезда Союза политзаключённых и политэмигрантов Украины

«К международным и российским правозащитным организациям о преступном нарушении прав человека украинской властью»

Истекает третий год после кровавого государственного переворота, совершённого на Украине представителями экстремистских политических сообществ и коррумпированной олигархии.

Следствием майданного переворота в феврале 2014 года в Киеве стали: незаконное досрочное прекращение полномочий органов государственной власти Украины, приход к власти клики из числа организаторов переворота, развязывание гражданской войны против части граждан и возникновение нелегитимного политического режима, попирающего основные права и свободы, что повлекло за собой отделение от Украины трёх крупных регионов: Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Создание нелегитимного политического режима в 2014 году обострило проблемы национально-государственного устройства Украины, возникшие в результате переучреждения украинского государства в 1991 году после распада СССР в качестве мононационального государства, без учёта мнения населения Украины.

Правящий сегодня политический режим Украины создан в условиях политического террора, дискриминации значительной части граждан по принципу языка, национальной принадлежности, политических убеждений, использования незаконных парамилитарных формирований для насилия над оппонентами, масштабной политической цензуры, несвободных выборов с отстранением от них всех несогласных с преступным режимом.

В 2014-2016 годах тысячи граждан Украины были убиты в ходе переворота и после него, в ходе военных преступлений режима на Донбассе, пропали без вести; несколько тысяч украинских граждан томятся в тюрьмах по ложным обвинениям; сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть территорию Украины. Преступная практика профашистского украинского режима, представляющего угрозу для всего мирового сообщества, должна быть приостановлена и расследована.

СППУ предлагает:

- приступить к сотрудничеству с сообществами украинских политэмигрантов для получения полной информации по нарушениям прав человека на Украине;

- придать гласности дела по незаконному уголовному и внесудебному преследованию оппозиции, инакомыслящих и активных противников режима;

- расследовать преступную практику создания и функционирования тайных тюрем на территории Украины;

- привлечь международную общественность к расследованию наиболее громких преступлений режима против инакомыслящих: убийства и сожжения заживо гражданских активистов в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, убийства сотрудников местной полиции в здании МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года, убийства протестующих из так называемой «небесной сотни» на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года; убийства активистов-противников Майдана 20 февраля 2014 года в Корсуни Черкасской области при возвращении их в Крым, и других;

- расследовать военные преступления украинского режима на Донбассе.

27 ноября 2016 года. Москва

Обращение

I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины

к мировому сообществу в связи с военными провокациями киевского режима

Министерство обороны Украины объявило о планах ракетных стрельб в акватории Черного моря, в том числе в территориальных водах РФ в районе Крыма.

Тем самым создана предпосылка к возникновению опасного очага военно-политического кризиса, чреватого прямой военной конфронтацией между Украиной и Российской Федерацией.

Данное провокационное решение киевских властей является логическим продолжением в цепи недружественных действий и прямых диверсий Киева в отношении Крыма. Оно направлено на полную дестабилизацию ситуации вокруг полуострова и создает серьезную угрозу миру и стабильности в Европе и во всем мире.

Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины предупреждает мировую общественность и правительства всех стран о факте прямого провоцирования Киевом большой европейской войны. Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины призывает все ответственные политические силы и трезвомыслящих государственных деятелей принять своевременные и исчерпывающие меры для срыва милитаристских, поджигательских планов киевской клики и стоящих за её спиной сил международной реакции.

27 ноября 2016 г.

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