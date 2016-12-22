Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Рубрика / Общество
Первый съезд Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
|01.12.2016 12:05:59
27 ноября состоялся первый съезд Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины. В мероприятии приняли участие члены Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины (СППУ), общественные и политические деятели Украины, вынужденные бежать в Россию после государственного переворота 20147 г. и представители СМИ.
На съезде были обсуждены актуальные на сегодняшний день вопросы: нелигитимность и преступность действующей власти, несоблюдение Минских соглашений, гражданская война на Донбассе и незаконное уголовное преследование оппозиции, а также положение политэмигрантов в России.
В ходе мероприятия были выдвинуты предложения по реорганизации Украины: изменение национально-государственного устройства Украины и трансформация государства в Конфедерацию с субъектами в виде существующих областей Украины, города Киев, ДНР и ЛНР, а так же их объединений; предоставление возможности гражданам, вынужденно покинувшим Украину, права избирать и быть избранными; восстановление целостности ДНР и ЛНР в границах прежних Донецкой и Луганской областей в качестве государственных образований; проведение социальных и экономических реформ.
На съезде было сформулировано Обращение «К международным и российским правозащитным организациям о преступном нарушении прав человека украинской властью». В нем призывают к сотрудничеству с сообществами украинских политэмигрантов для получения полной информации по нарушениям прав человека на Украине; приданию гласности дела по незаконному уголовному и внесудебному преследованию оппозиции; привлечению международной общественности к расследованию наиболее громких преступлений режима против инакомыслящих.
Кроме того, по поводу объявления киевской власти о планах проведения ракетных стрельб в акватории Черного моря, было принято Обращение к мировому сообществу. В действия украинской власти названы военной провокацией по отношению к Российской Федерации.
По итогам прошедшего съезда, были приняты следующие документы: Резолюция I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины «О будущем устройстве Украины», Меморандум I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины «О структуре и основных организационных принципах Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины», Обращение «К международным и российским правозащитным организациям о преступном нарушении прав человека украинской властью» и Обращение к мировому сообществу в связи с военными провокациями киевского режима.
Документы прилагаются ниже.
Борисова Ольга
Резолюция
I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«О будущем устройстве Украины»
Признавая нынешний режим Украины незаконным и преступным, а его возникновение - прямым следствием многолетней политики дискриминации части граждан по национальному, языковому и территориальному признаку, проводившейся в стране с 1991 года вследствие разрушения СССР, мы просим руководство Российской Федерации признать власть Украины незаконной, как пришедшую в результате вооруженного переворота. С учётом ситуации, сложившейся на Украине в результате гражданской войны 2014-2016 годов,
Съезд считает необходимым следующие коренные изменения на Украине:
1. Прекращение гражданской войны на основе двухстороннего безусловного и всеобъемлющего выполнения Минских соглашений.
2. Расследование преступлений против мирного населения и наказание их виновников.
3. Поскольку Украина как государство в 1991 году была учреждена заново без учёта волеизъявления абсолютного большинства граждан УССР, не является правопреемником СССР, то национально-государственное устройство Украины подлежит переустройству на основе свободного волеизъявления граждан регионов и на договорной основе.
4. В целях реализации конституционных прав граждан, вынужденно покинувших Украину, политэмигрантов и беженцев, необходимо предоставить им права избирать и быть избранными во все органы государственной власти Украины.
5. Изменение национально-государственного устройства Украины с унитарного, мононационального и этнократического на свободное конфедеративное, с учётом интересов, как русской, так и украинской части граждан, различных частей и регионов страны, и иных национальных меньшинств и групп.
Создание Украинской Конфедерации на новой правовой основе. Субъектами Украинской Конфедерации могут выступать как нынешние области Украины и город Киев, ДНР и ЛНР, так и их объединения.
6. Восстановление целостности ДНР и ЛНР в границах прежних Донецкой и Луганской областей в качестве государственных образований. Данные государственные образования должны определить свою судьбу самостоятельно.
7. Сохранение природных и экономических богатств Украины от расхищения, продажи иностранным агентам, ликвидации; признание незаконными и ничтожными соответствующих действий и правовых актов после 20 февраля 2014 года с последующим их пересмотром.
8. Обеспечение гарантированного прожиточного уровня всем гражданам за счёт недопущения роста регулируемых государством тарифов на ресурсы.
9. Укрепление отношений Украинской Конфедерации с Российской Федерацией на новой договорной основе с учётом изменений территориального состава, и переходом Крыма с состав РФ.
27 ноября 2016 года.
Москва
Меморандум
I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«О структуре и основных организационных принципах Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины»
Учитывая ситуацию на Украине и опираясь на положения резолюции «О будущем устройстве Украины», изложенные в ней цели и задачи, I съезд Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины принял решение:
1. Оформить создание Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины, далее СППУ, из числа находящихся в России украинских политэмигрантов, с гражданством как России, так и Украины.
2. Зарегистрировать СППУ на территории Российской Федерации в качестве российской межрегиональной общественной организации (МОО),
3. Учредительную конференцию СППУ провести в рабочем порядке.
4. Создать отделения в тех регионах России, где проживают украинские политэмигранты.
5. Регистрацию СППУ возложить на Координационный Совет.
6. В 2017 году провести II съезд Союза политэмигрантов и политзаключённых в расширенном составе, с представительством всех региональных отделений.
7. Сформировать рабочую группу по созданию координационного центра по обмену военнопленных и политзаключенных и ситуативного центра по мониторингу ситуации на Украине.
27 ноября 2016 года.
Обращение
Iсъезда Союза политзаключённых и политэмигрантов Украины
«К международным и российским правозащитным организациям о преступном нарушении прав человека украинской властью»
Истекает третий год после кровавого государственного переворота, совершённого на Украине представителями экстремистских политических сообществ и коррумпированной олигархии.
Следствием майданного переворота в феврале 2014 года в Киеве стали: незаконное досрочное прекращение полномочий органов государственной власти Украины, приход к власти клики из числа организаторов переворота, развязывание гражданской войны против части граждан и возникновение нелегитимного политического режима, попирающего основные права и свободы, что повлекло за собой отделение от Украины трёх крупных регионов: Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Создание нелегитимного политического режима в 2014 году обострило проблемы национально-государственного устройства Украины, возникшие в результате переучреждения украинского государства в 1991 году после распада СССР в качестве мононационального государства, без учёта мнения населения Украины.
Правящий сегодня политический режим Украины создан в условиях политического террора, дискриминации значительной части граждан по принципу языка, национальной принадлежности, политических убеждений, использования незаконных парамилитарных формирований для насилия над оппонентами, масштабной политической цензуры, несвободных выборов с отстранением от них всех несогласных с преступным режимом.
В 2014-2016 годах тысячи граждан Украины были убиты в ходе переворота и после него, в ходе военных преступлений режима на Донбассе, пропали без вести; несколько тысяч украинских граждан томятся в тюрьмах по ложным обвинениям; сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть территорию Украины. Преступная практика профашистского украинского режима, представляющего угрозу для всего мирового сообщества, должна быть приостановлена и расследована.
СППУ предлагает:
- приступить к сотрудничеству с сообществами украинских политэмигрантов для получения полной информации по нарушениям прав человека на Украине;
- придать гласности дела по незаконному уголовному и внесудебному преследованию оппозиции, инакомыслящих и активных противников режима;
- расследовать преступную практику создания и функционирования тайных тюрем на территории Украины;
- привлечь международную общественность к расследованию наиболее громких преступлений режима против инакомыслящих: убийства и сожжения заживо гражданских активистов в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, убийства сотрудников местной полиции в здании МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года, убийства протестующих из так называемой «небесной сотни» на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года; убийства активистов-противников Майдана 20 февраля 2014 года в Корсуни Черкасской области при возвращении их в Крым, и других;
- расследовать военные преступления украинского режима на Донбассе.
27 ноября 2016 года. Москва
Обращение
I съезда Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
к мировому сообществу в связи с военными провокациями киевского режима
Министерство обороны Украины объявило о планах ракетных стрельб в акватории Черного моря, в том числе в территориальных водах РФ в районе Крыма.
Тем самым создана предпосылка к возникновению опасного очага военно-политического кризиса, чреватого прямой военной конфронтацией между Украиной и Российской Федерацией.
Данное провокационное решение киевских властей является логическим продолжением в цепи недружественных действий и прямых диверсий Киева в отношении Крыма. Оно направлено на полную дестабилизацию ситуации вокруг полуострова и создает серьезную угрозу миру и стабильности в Европе и во всем мире.
Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины предупреждает мировую общественность и правительства всех стран о факте прямого провоцирования Киевом большой европейской войны. Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины призывает все ответственные политические силы и трезвомыслящих государственных деятелей принять своевременные и исчерпывающие меры для срыва милитаристских, поджигательских планов киевской клики и стоящих за её спиной сил международной реакции.
27 ноября 2016 г.