Мигрантам предложат контракт на адаптацию

01.12.2016 11:38:36

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) готовит законопроект о социально-культурной адаптации приезжих. Эксперты рассказали, о каких нововведениях может идти речь. К примеру, для адаптации детей мигрантов в школах может появиться предмет, посвященный традициям народов России. Скорее всего, мигрантам будут предлагать заключать с местными властями контракты, в которых пропишут их обязанности по адаптации или интеграции в течение определенного срока.

ФАДН уже направило в правительство программу по правовому обеспечению национальной политики страны. В этом документе говорится и о сложностях социально-культурной адаптации мигрантов. «Их в Россию приезжает ежегодно по 3–4 млн человек, а базовые нормы права в отношении них фактически отсутствуют», – указывают в агентстве. При этом непонятно, какое ведомство должно быть в этой сфере основным. Сейчас в России насчитывается около 10 млн приезжих, что равняется примерно 7% от всего населения.

Напомним, что, выступая в Астрахани на заседании Совета по межнациональным отношениям, президент Владимир Путин как раз и обратил внимание на эти проблемы. «В настоящее время эта сфера не обеспечена достаточными правовыми нормами, организационными и экономическими инструментами. Необходимо определить федеральный орган, отвечающий за это направление. Нужны и профильные специалисты, которые будут работать с иностранными гражданами, приезжающими жить и работать в Россию», – заявил глава государства. После чего ФАДН и занялся разработкой соответствующего проекта. По данным, могут быть использованы наработки ряда европейских стран, которые обязывают приезжих проходить адаптационные программы.

Как предполагается, помощь в изучении истории и законов России иностранцам будут оказывать в специализированных центрах, которые появятся в каждом регионе. За символическую плату приезжие смогут жить тут же на время обучения, а после него получать льготы при трудоустройстве и легализации в стране. Чтобы попасть в такой центр, необходимо будет заключить адаптационный контракт с муниципальными властями. Тем же, кто хочет остаться на более длительный срок, надо будет идти на интеграционный контракт.

Мигрант должен будет посещать курсы и сдавать зачеты по российским обычаям и традициям, а по окончании адаптационного периода, примерно полгода, будут выдаваться соответствующие документы, включая разрешение на временное проживание. При этом из-за прогулов или двоек муниципалитет может и разорвать контракт.

По мнению эксперта интеграционного центра «Миграция и закон» Гавхар Джураевой, такие центры будут пользоваться популярностью хотя бы потому, что стоимость пребывания в них будет гораздо ниже цены разрешительных документов на черном рынке. «В этом плане Москва показала революционный пример открытием центра в Сахарове, который предлагает массу различных программ для адаптации. Но сегодня действительно не хватает механизмов, которые заставят мигрантов заинтересоваться ими».

Джураева также напомнила, что первым и, пожалуй, единственным шагом к интеграции иностранцев было введение обязательного экзамена по русскому языку. Однако сертификаты о его сдаче нередко мигрантами просто покупаются, в результате чего около 70% прибывающих в России людей языком практически не владеют.

По словам правозащитника Владимира Шапошникова, в некоторых регионах «пилотные» центры уже функционируют. Но над ними нет никакого общественного контроля, без которого, по мнению эксперта, в этих центрах процветают коррупция и бюрократизм. При этом, заявил он, в местные комиссии по адаптации должны быть включены члены региональных общественных палат, правозащитники и НКО.

Между тем, по словам замруководителя ФАДН Андрея Меженько, социологические исследования показали высокий уровень обеспокоенности россиян неконтролируемым притоком мигрантов в регионы. Он сообщил, что его ведомство уже занимается разработкой методички, которая научит правоохранительные органы «правильно реагировать» на межнациональные конфликты.

Напомним, что на совещании в Астрахани президент сказал о нехватке «профессионально подготовленных, грамотных специалистов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, и особенно на религиозном направлении». Он высказался за разработку профессионального стандарта по подготовке таких специалистов. В ФАДН отметили, что и эта тема уже прорабатывается. Например, на базе МГУ появились курсы повышения квалификации чиновников, есть уже и проект профстандарта «специалист национальных и межрелигиозных отношений». В агентстве рассчитывают, что он будет одобрен Минтрудом в начале 2017 года.

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