Экстремисты Кыргызстана и места их обитания

01.12.2016 11:32:38

В Кыргызстане растет число последователей экстремистских организаций. Все больше среди них женщин. При этом религиозный экстремизм «перетекает» с юга страны в северные регионы. Эксперты уверены, что с каждым годом ситуация будет только обостряться.

Кыргызстан южный и радикальный

В Кыргызстане религиозный экстремизм сконцентрирован в основном в южных регионах. Здесь традиционно сильно влияние ислама на людей. Оно не ослабло даже под влиянием атеистической пропаганды в годы СССР.

В прошлом в Ферганской долине были широко распространены различные исламские течения и толки - хариджиты, мутазилиты, карматы, исмаилиты, различные суфийские секты, бабизм, бехаизм. Их влияние сказывается на регионе до сих пор.

Специалисты отмечают, что в последнее время экстремистские организации активно распространяют свои идеи и на север Кыргызстана. Однако подавляющее количество преступлений, связанных с религиозным экстремизмом, регистрируется на юге.

«Сегодня на юге республики работают политизированные и опасные религиозно-экстремистские организации - «Хизб ут-Тахрир», «Акрамийя». Присутствуют террористические организации такфиристско-джихадистского движения «Жайшуль Махди», «Джунд-уль-Халифат», «Ансаруллох», «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и «Исламское государство». Около двух тысяч граждан КР являются приверженцами их экстремистских идей», - говорит начальник отдела 10-го Главного управления МВД КР Эрлан Бакиев.

Источник зла – Интернет, джамааты и мигранты

Радикальные исламисты активно пользуются достижениями прогресса. Интернет превратился в мощное психологическое оружие. Через него распространяются потоки дезинформации и угрозы, сеющие панику и ужас. Экстремисты умело рекламируют и пропагандируют свою деятельность в Сети.

В подготовке материалов для сайтов экстремистов активно участвуют опытные психологи. Они хорошо умеют манипулировать общественным настроением в Сети.

Но не только в Интернете стоит искать зло. Хорошим подспорьем для экстремистов являются мелкие джамааты и отдельные имамы мечетей, придерживающиеся радикальных взглядов.

Например, в 2015 году оперативники задержали в Ошской области имама, активного члена «Хизб ут-Тахрира». Он активно вербовал граждан для поездок в Сирию, Ирак, Афганистан.

Еще одним злом и разносчиком опасных взглядов является трудовая миграция в Казахстан и Россию. Там наши граждане становятся жертвами пропаганды радикальных северокавказских джамаатов. Эти объединения активно вербуют людей для участия в боевых действиях на стороне экстремистов.

Очередная угроза - радикальный салафизм

Все каналы вербовки в какой-то мере связаны с радикализацией общества и наличием экстремистской идеологии. Ужесточение законодательства и повышение эффективности силовых структур является необходимым условием для противодействия этой тенденции. Однако бороться с запрещенной идеологией только законами не получится.

Оперативники уверены, что в ближайшей перспективе серьезную угрозу безопасности стран Центральной Азии будут представлять такфиритские и джихадистские организации. В основе их идеологии радикальный салафизм.

Особую опасность представляет распространение салафистских идей среди молодежи. В Кыргызстане с каждым годом увеличивается число выпускников религиозных учебных заведений ближневосточных государств. Под воздействием этих людей религиозная сфера в КР салафизируется.

Как идеологию заменили намазканы

Главная проблема современного Кыргызстана – отсутствие общей идеологии. После развала СССР государство пыталось неоднократно ее создать, однако идейный вакуум заполнить так и не удалось.

«Духовный и идеологический кризис почти всегда приводит к появлению идейной пустоты, которую могут заполнить идеями экстремистского характера. Проповедники религиозного экстремизма ориентируются на маргинальные слои населения. Маргиналам в силу их потребности быть кем-то легко навязать любые политические взгляды, обещающие четкий социальный статус», - говорит директор Института истории и социально-правового образования КГУ имени Арабаева Назира Курбанова.

Директор Научно-исследовательского института исламоведения Маметбек Мырзабаев отметил, что роль ислама в общественно-политической жизни страны растет быстро.

Кыргызстан является единственным центральноазиатским государством, где в парламенте есть две намазканы.

При этом, по оценке эксперта, авторитет исламских богословов и их роль в формировании общественного мнения стремительно растет, тогда как об увеличении влияния политиков и чиновников говорить трудно.

Решение проблемы известный теолог Кадыр Маликов видит в самоорганизации общества при поддержке государства. Главное, чтобы власть не мешала процессу. Серьезным противником на пути радикалов может стать только так называемый интеллектуальный ислам. И важную роль в этом играет обучение молодежи. Главное, не только научить ее «правильному» исламу, но дать свое место в государстве. Иначе вместо реального противодействия экстремизму мы получим борьбу с ветряными мельницами.

Татьяна Кудрявцева

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