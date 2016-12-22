Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Рубрика / Религия
Экстремисты Кыргызстана и места их обитания
|01.12.2016 11:32:38
В Кыргызстане растет число последователей экстремистских организаций. Все больше среди них женщин. При этом религиозный экстремизм «перетекает» с юга страны в северные регионы. Эксперты уверены, что с каждым годом ситуация будет только обостряться.
Кыргызстан южный и радикальный
В Кыргызстане религиозный экстремизм сконцентрирован в основном в южных регионах. Здесь традиционно сильно влияние ислама на людей. Оно не ослабло даже под влиянием атеистической пропаганды в годы СССР.
В прошлом в Ферганской долине были широко распространены различные исламские течения и толки - хариджиты, мутазилиты, карматы, исмаилиты, различные суфийские секты, бабизм, бехаизм. Их влияние сказывается на регионе до сих пор.
Специалисты отмечают, что в последнее время экстремистские организации активно распространяют свои идеи и на север Кыргызстана. Однако подавляющее количество преступлений, связанных с религиозным экстремизмом, регистрируется на юге.
«Сегодня на юге республики работают политизированные и опасные религиозно-экстремистские организации - «Хизб ут-Тахрир», «Акрамийя». Присутствуют террористические организации такфиристско-джихадистского движения «Жайшуль Махди», «Джунд-уль-Халифат», «Ансаруллох», «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и «Исламское государство». Около двух тысяч граждан КР являются приверженцами их экстремистских идей», - говорит начальник отдела 10-го Главного управления МВД КР Эрлан Бакиев.
Источник зла – Интернет, джамааты и мигранты
Радикальные исламисты активно пользуются достижениями прогресса. Интернет превратился в мощное психологическое оружие. Через него распространяются потоки дезинформации и угрозы, сеющие панику и ужас. Экстремисты умело рекламируют и пропагандируют свою деятельность в Сети.
В подготовке материалов для сайтов экстремистов активно участвуют опытные психологи. Они хорошо умеют манипулировать общественным настроением в Сети.
Но не только в Интернете стоит искать зло. Хорошим подспорьем для экстремистов являются мелкие джамааты и отдельные имамы мечетей, придерживающиеся радикальных взглядов.
Например, в 2015 году оперативники задержали в Ошской области имама, активного члена «Хизб ут-Тахрира». Он активно вербовал граждан для поездок в Сирию, Ирак, Афганистан.
Еще одним злом и разносчиком опасных взглядов является трудовая миграция в Казахстан и Россию. Там наши граждане становятся жертвами пропаганды радикальных северокавказских джамаатов. Эти объединения активно вербуют людей для участия в боевых действиях на стороне экстремистов.
Очередная угроза - радикальный салафизм
Все каналы вербовки в какой-то мере связаны с радикализацией общества и наличием экстремистской идеологии. Ужесточение законодательства и повышение эффективности силовых структур является необходимым условием для противодействия этой тенденции. Однако бороться с запрещенной идеологией только законами не получится.
Оперативники уверены, что в ближайшей перспективе серьезную угрозу безопасности стран Центральной Азии будут представлять такфиритские и джихадистские организации. В основе их идеологии радикальный салафизм.
Особую опасность представляет распространение салафистских идей среди молодежи. В Кыргызстане с каждым годом увеличивается число выпускников религиозных учебных заведений ближневосточных государств. Под воздействием этих людей религиозная сфера в КР салафизируется.
Как идеологию заменили намазканы
Главная проблема современного Кыргызстана – отсутствие общей идеологии. После развала СССР государство пыталось неоднократно ее создать, однако идейный вакуум заполнить так и не удалось.
«Духовный и идеологический кризис почти всегда приводит к появлению идейной пустоты, которую могут заполнить идеями экстремистского характера. Проповедники религиозного экстремизма ориентируются на маргинальные слои населения. Маргиналам в силу их потребности быть кем-то легко навязать любые политические взгляды, обещающие четкий социальный статус», - говорит директор Института истории и социально-правового образования КГУ имени Арабаева Назира Курбанова.
Директор Научно-исследовательского института исламоведения Маметбек Мырзабаев отметил, что роль ислама в общественно-политической жизни страны растет быстро.
Кыргызстан является единственным центральноазиатским государством, где в парламенте есть две намазканы.
При этом, по оценке эксперта, авторитет исламских богословов и их роль в формировании общественного мнения стремительно растет, тогда как об увеличении влияния политиков и чиновников говорить трудно.
Решение проблемы известный теолог Кадыр Маликов видит в самоорганизации общества при поддержке государства. Главное, чтобы власть не мешала процессу. Серьезным противником на пути радикалов может стать только так называемый интеллектуальный ислам. И важную роль в этом играет обучение молодежи. Главное, не только научить ее «правильному» исламу, но дать свое место в государстве. Иначе вместо реального противодействия экстремизму мы получим борьбу с ветряными мельницами.
Татьяна Кудрявцева