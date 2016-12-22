Учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали

01.12.2016 11:21:21

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные воздушного командования «Юг».

По словам источника агентства, учения «идут полным ходом». На время проведения манёвров корабли Черноморского флота заняли позиции к западу от Крыма. Корабельные расчёты ПВО переведены на усиленный режим службы.

Ранее Киев в одностороннем порядке принял решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных стрельб в районе Симферополя. Росавиация потребовала от Украины незамедлительной отмены выпущенных на этот счёт уведомлений. Накануне Москва заявила протест по данному поводу, а также предупредила, что будет сбивать украинские ракеты в воздушном пространстве полуострова.

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