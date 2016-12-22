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Детали
Нужен ли Закон о гражданстве?
|01.12.2016 10:58:48
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) готовит законопроект о социально-культурной адаптации приезжих. Например, для адаптации детей мигрантов в школах может появиться предмет о традициях народов России. Вероятно, мигрантам предложат заключать с местными властями контракты, где пропишут их обязанности по адаптации или интеграции.
ФАДН уже направило в правительство программу правового обеспечения национальной политики страны. В этом документе говорится в частности о сложностях социально-культурной адаптации мигрантов. "В Россию приезжает ежегодно по три-четыре миллиона человек, — указывают в агентстве, — а базовые нормы права в отношении них фактически отсутствуют".
Пока непонятно, какое ведомство будет здесь основным. Сейчас в России по официальным данным находится около 10 миллионов приезжих из-за рубежа, что составляет почти семь процентов населения нашей страны. "В настоящее время эта сфера не обеспечена достаточными правовыми нормами, организационными и экономическими инструментами, — сказал Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани. — Необходимо определить федеральный орган, отвечающий за это направление. Нужны и профильные специалисты, которые будут работать с иностранными гражданами".
Президент обратил внимание на нехватку "профессионально подготовленных, грамотных специалистов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, и особенно на религиозном направлении". Для качественной подготовки таких специалистов надо разработать профессиональный стандарт, проект которого, отметили в ФАДН, уже есть. Ожидается, что в начале 2017 года он будет одобрен. Кроме того, на базе МГУ открылись курсы повышения квалификации чиновников.
Помощь в трудоустройстве и содействие социальной адаптации беженцев и вынужденных переселенцев вошли в правительственный перечень общественно полезных услуг. Первый замминистра юстиции России Сергей Герасимов подчеркнул на Совете по межнациональным отношениям Совета Федерации, что это откроет возможность национально-культурным автономиям претендовать на господдержку.
С 1 января 2017 года вступает в силу закон, по которому НКО могут получить статус исполнителей таких услуг. Это даст им дополнительные льготы и преференции, возможность получать субсидии из бюджетов разных уровней.
Правительство уже определило перечень услуг по 20 направлениям. Это прежде всего содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, социальная адаптация безработных на рынке труда, помощь беженцам и вынужденным переселенцам.
Вроде бы, дело нужное и полезное, но возникают некоторые вопросы. Прежде всего: верно ли учтены исходные данные, отражают ли они реальное положение дел? Если это не так, то закон, подзаконные акты и все меры, из них вытекающие, принесут больше вреда, чем пользы. Закон реально работать не будет, но на его реализацию уйдут огромные суммы. Ситуацию и перспективы прокомментировал директор Института стран СНГ Константин Затулин.
— О какой адаптации мигрантов может идти речь, если не решены главные проблемы? Сейчас получить гражданство официально очень трудно, а порой просто невозможно даже тем, кто имеет на него полное право.
— Это, безусловно, вопрос для серьезного обсуждения. Какие именно законы должны быть разработаны, чтобы соблюсти интересы РФ, проживающих в ней людей, и одновременно не закрыть дорогу в Россию для наших соотечественников из-за рубежа? К сожалению, наше законодательство в этом отношении некомплектное и очень противоречивое.
С одной стороны, провозглашается право на упрощенное получение гражданства для соотечественников, с другой стороны, это право отсутствует, по сути, в законе о гражданстве. Два закона друг другу противоречат: закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом и закон о гражданстве.
Что касается миграции, она вызывает сегодня определенные опасения, поскольку основным потоком мигрантов, до событий на Украине, были жители Средней Азии, прежде всего Узбекистана, Таджикистана — достаточно небогатых государств.
Потребность в трудовой силе, конечно, существует, но одновременно с этим возникают и проблемы, которые остро переживаются в обществе. С этой точки зрения, бесспорно, закон о социальной адаптации был бы полезен, и подобную инициативу Федерального агентства по делам национальностей можно только приветствовать. Все зависит от того, насколько закон будет выполним и как именно прописан.
— В соответствии с программой переселения соотечественников необходимо иметь год стажа официальной работы именно в том месте, куда человек намерен переехать. Но без российских документов этот стаж наработать невозможно. Получается замкнутый круг.
— Сегодня многие из тех, кому пришлось покинуть, в частности, Украину, вынуждены прибегать именно к этой программе. Она достаточно условна и, к сожалению, очень бюрократизирована. Я уверен, что сама по себе норма выхода из гражданства другого государства с целью получения российского гражданства неправильная, когда дело касается соотечественников.
В этом случае иностранное государство — украинское, латвийское, эстонское — является посредником между нашим соотечественником и Россией. Подобное вообще неприемлемо. Мы втягиваем в свой кровный вопрос, может быть, заведомо враждебные государства, которые теряют, а не приобретают население в результате всей этой процедуры, и в ней не заинтересованы.
И я вновь готовлюсь внести соответствующие законопроекты в Госдуму. Но это достаточно трудное дело. Особенно меня удивляют бесконечные ссылки на то, что если мы будем широко раздавать наше гражданство, оно девальвируется или даже станет источником проблем — поскольку новые граждане сядут на шею нашей пенсионной системе, системе здравоохранения, затребуют пенсии, социальные льготы и т. д.
Однако вопрос можно купировать грамотным обозначением условий, при которых предоставляется гражданство. Безусловно, должно быть оговорено, что человек, живущий в другой стране и выплачивающий средства в социальные фонды той страны, не имеет права на российскую пенсию.
Точно так же можно ввести ограничения, связанные со здравоохранением. Разумеется, человек не должен проходить службу в российской армии, если отбыл воинскую повинность в государстве, входившем некогда в состав СССР. Это все можно закрепить законодательно.
Не в том проблема. Проблема — в нежелании увидеть политический смысл и на деле выполнить обещание, данное русскому миру и многочисленным соотечественникам за рубежом. Это позволило бы нам сохранить единым русский народ — всех, кто оказался отринут от Российской Федерации не по своей воле, а в результате, например, распада Советского Союза.
— Что делать, если работодатель не хочет официально оформлять на работу, несмотря на то, что у соискателя имеется патент и все необходимые документы?
— Это частое явление, к сожалению. Что делать? Искать другого работодателя. Если он не хочет, то и не оформит. Пойдете жаловаться — работодателя могут наказать, но вы работу вряд ли сохраните после этого.
— Даже если чудом удалось наработать стаж, следующая проблема — подать документы в ФМС, где зарегистрирован. Стоять ночами в недельных очередях, чтобы тебя внесли в список — как это сделать человеку работающему? Неужели нельзя организовать все цивилизованно?
— Федеральная миграционная служба — жертва реорганизаций и прежде принятых решений. Вы знаете, что именно на нее пришелся основной поток беженцев от гражданской войны на Украине, который полностью заблокировал на время всякую работу. А потом ФМС подверглась масштабной реструктуризации.
Да, конечно, многое должно и может быть сделано по-другому. Но прежде всего, нужно ответственно относиться к самому органу, который у нас становится игрушкой всевозможных перестроек. Вот это, мне кажется, очень важно иметь в виду.
Беседовала Татьяна Трактина