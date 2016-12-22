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Детали
Госдума ответила на антироссийскую "декларацию" парламентов Украины и Польши
|30.11.2016 18:04:50
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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ДОКЛАД
первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Федоровича ЗАТУЛИНА
(О Проекте постановления Государственной Думы
«О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О «Декларации памяти и солидарности», принятой Сеймом Республики Польша и Верховной Радой Украины 20 октября 2016 года)
Уважаемый Александр Дмитриевич (заместитель Председателя Государственной Думы РФ А.Д. Жуков – прим. ред.), уважаемые коллеги!
По инициативе депутатов фракции «Единая Россия», Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками вносит на ваше рассмотрение проект Постановления и заявления Государственной Думы «О «Декларации памяти и солидарности», принятой Сеймом Республики Польша и Верховной Радой Украины 20 октября 2016 года».
В этот день одновременно два парламента в соседних странах приняли в качестве совместного документа так называемую «Декларацию памяти и солидарности», в которой причислили Советский Союз к агрессору, развязавшему Вторую мировую войну и высказались против решений, принятых в 45-м году на Ялтинской конференции глав – государств антигитлеровской коалиции – ССР, США и Великобритании в отношении послевоенного мироустройства Европы. От минувших дней они перешли к современности и осудили сегодняшнюю политику Российской Федерации, возвращение Крыма и целый ряд других историй.
Но очевидно, что в этом зале нет необходимости доказывать, что вопросы, связанные с началом Второй мировой войны и ответственности за ее развязывание, не могут быть для нас безразличны. Речь идет о попытке подменить фактические события предвоенных лет причислением к числу ответственных за Вторую мировую войну Советского Союзв и, судя по тексту, и его прямого продолжателя – Российскую Федерацию.
Принятие подобного решения нашими коллегами – парламентариями было вдохновлено неприязнью не только к бывшему Советскому Союзу, но и к Российской Федерации, стало возможным в обстановке той крайней русофобии, которая, к сожалению, отличает сегодняшнюю политику Польши и Украины. Политики обеих стран пытаются затушевать проблемы собственных взаимоотношений, демонстрируя желание «дружить против общего врага». Не секрет, что инициатива подготовки этого документа принадлежала Верховной Раде и лично спикеру Верховной Рады Парубию (вы прекрасно знаете, что это за человек и какие взгляды он проповедует), и было связано напрямую с тем, что между русофобами в Польше и русофобами на Украине пробежала черная кошка. После того, как Сейм Польши принял решение, тоже исторического характера, об осуждении резни на Волыни, устроенной бандеровцами в годы Великой Отечественной войны, это вызвало нервную реакцию среди сегодняшних бандеровцев на Украине. И для того, чтобы вновь сблизить позиции двух стран, решили принять антироссийскую декларацию, которая бы объединила и тех и других. Но этой провокацией не только нанесли непоправимый ущерб отношениям с Россией, но и, по сути, подорвали нерушимость собственных границ.
Есть латинская поговорка – «Кого Бог хочет наказать, лишает разума». Ведь речь идет об основах послевоенного мироустройства, европейского мироустройства. По сути, из принятой Декларации вытекает, что границы, установленные сегодня на западе Польши и на западе Украины, они ставятся под сомнение.
Кстати говоря, эта Декларация должна была быть принята с участием еще одной страны – Литовской Республики. И только тот факт, что в этот момент там проходили парламентские выборы, отложили принятие решение в литовском парламенте. То есть речь может идти, - если Литва к этому присоединится сейчас или в будущем, - в том числе и территориальная целостность нынешней Литвы, чья столица, как мы все знаем, до 39-го года входила в состав совсем другого государства.
Вызывает, конечно, удивление тот факт, что представители Польши, в который раз осудившие пакт Молотова – Риббентропа, заключенный в момент, когда нападение фашистской Германии на Польшу уже стало неизбежным, никак не обмолвились ни о Мюнхенском сговоре 1938 года, одним из последствий которого было соучастие Польши в разделе Чехословакии (захват Тешенской области), ни о более раннем соглашении Гитлера – Пилсудского в 1934 году, которое развязало, по сути, гитлеровскому режиму возможности для первых действий, - присоединения Саара и милитаризация Рейнской области.
Еще бóльшее удивление вызывает неуемное желание депутата Верховной Рады Украины усомниться в той важной роли, которая принадлежала Украинской ССР в Советском Союзе и принятии решений советским руководством, одним из которых, кстати, была инициатива о предоставлении советской Украине права быть в числе первоначальных членов организации Объединенных Наций.
Это оскорбление памяти тех семи миллионов украинцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в результате немецкой оккупации. Это оскорбление памяти бойцов Красной армии, среди которых были и украинцы, и литовцы, и русские, которые принесли эту победу всем нам в качестве дорогого подарка.
Россия, мы уверены, как продолжатель Советского Союза, государство – победитель во Второй мировой войне, не допустит пересмотра ее истории, приговора Нюрнбергского трибунала, расставившего все точки над «и» в вопросе о виновниках развязывания самой кровопролитной войны в истории человечества, ревизии послевоенного мироустройства, одним из гарантов которого она является. И мы призываем, мы считаем необходимым это сделать, парламенты США и Великобритании – наших союзников во Второй мировой войне – присоединиться к настоящему заявлению.
И, наконец, очень важно сказать, откликаясь на эту Декларацию, противоречащую нормам международного права, что мы будем относиться к любым попыткам опираться на факт ее принятия со стороны третьих стран и международных организаций как к враждебным действиям в отношении Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для наших взаимоотношений.