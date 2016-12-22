Новости миграционного законодательства ноября

30.11.2016 13:05:54

Виктор Петрович Михайлов Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ

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Трудовая миграция — один из главных факторов, влияющих на жизнь России и стран СНГ, как с социальной точки зрения, так и с экономической. Изменения в миграционном законодательстве РФ играют, если не определяющую, то существенную роль в решении трудовых мигрантов стран СНГ куда ехать на заработки. Совершенствованием миграционного законодательства и улучшением условий труда мигрантов в России занимаются не только государственные органы, но и общественные организации.

1 ноября2016 года

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) уже готовят законопроект по амнистии отдельных категорий мигрантов, сообщил 31 октября 2016 года РИА Новости руководитель комиссии по миграционной политике, зампред СПЧ Евгений Бобров.

По его словам, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое провёл в Астрахани 31 октября 2016 года Президент России Владимир Путин, представитель Российского конгресса народов Кавказа Асланбек Паскачев, предложил объявить в РФ амнистию для отдельных категорий нелегальных мигрантов.

2ноября 2016 года

Президент России Владимир Путин потребовал определить федеральный орган, который бы занимался социальной и культурной адаптацией мигрантов, приезжающих в РФ. Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани.

«Особое внимание нужно уделить развитию законодательства в области государственной национальной политики, в том числе теме социальной и культурной адаптации мигрантов. В настоящее время эта сфера не обеспечена достаточными правовыми нормами, организационными и экономическими инструментами. Необходимо определить федеральный орган, отвечающий за это направление, нужны и профильные специалисты», — отметил глава государства.

8 ноября 2016 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете требовать у граждан при оказании государственных услуг уже имеющиеся у органов власти документы.

В список попали 85 наименований документов. В частности, в перечень вошли сведения о нарушениях ПДД, данные о наличии или отсутствии судимости, сведения о постановке на миграционный учет, сведения о выдаче и продлении вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства и многое другое.

Этими, как и другими документами из перечня, утвержденного правительством, госорганы должны делиться друг с другом в автоматическом режиме.

9 ноября 2016 года

Владимир Колокольцев назвал миграционную безопасность России одной из важнейших задач МВД РФ. Направление Колокольцев называет очень важным , поскольку «в нашу страну ежегодно въезжают более 17 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства».

В условиях передачи функций миграционной службы МВД России Колокольцев надеется сохранить преемственность оказания услуг в миграционной сфере. И работа, по словам министра, проходит успешно.

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Гражданам России и приезжим вскоре не придется высиживать в очередях в миграционных подразделениях для оформления документов, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Я потребовал (от региональных руководителей миграционных подразделений - ИФ) ликвидировать очереди и сократить время оказания услуг до 15 минут, а также предупредил их о личной ответственности. Это должно быть сделано в кратчайшие сроки, времени на раскачку у нас нет", - сказал Колокольцев в интервью, опубликованном в четверг в газете "Щит и меч».

11ноября 2016 года

Второй день ( 10 ноября) Открытого международного форума «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие» начался с конференций по всем линиям форума. На линии «Сотрудничество в сфере образования» прошла Конференция «Актуальные задачи и перспективы развития образования на пространстве СНГ». Темой обсуждения конференции стали задачи и перспективы развития единого образовательного пространства СНГ, в частности вопросы развития взаимодействия между образовательными организациями на пространстве СНГ, в том числе в области разработки и реализации совместных образовательных программ для потенциальных мигрантов, развития академической мобильности, обучение студентов из стран СНГ в российских вузах, изучение русского языка и образования на русском языке как языке международного общения.

14ноября 2016 года

Все больше государственных услуг в России предоставляется в Интернете, и миграционная сфера не исключение. Если начиная с 2014 года (конца 2013-го) на сайте ФМС можно было только проверить подлинность полученного патента или разрешения на работу и получить информацию об ограничении въезда в РФ, то начиная с 2015 года количество онлайн - сервисов для иностранцев увеличилось и станет еще больше уже в ближайшее время.

15 ноября 2016 года

В России работает около 80 центров, в которых временно содержатся около 5,7 тысячи мигрантов. Как пишут российские СМИ, большинство из них – граждане стран Центральной Азии. 1,7 тысячи мигрантов, по которым вынесены судебные решения, должны были быть выдворены из страны, но остаются там из-за дефицита финансирования.

По всей России суды вынесли решения о депортации 23 тысяч мигрантов, но выдворены из страны только 11 тысяч человек. В этом году финансирование процесса депортации сокращено с 400 миллионов до 100 миллионов рублей.

Из-за этого поднимается инициатива депортировать мигрантов за их собственный счет или привлекать к общественным работам в местах заключения.

18 ноября 2016 года

Операция «Нелегал-2016», проведенная компетентными органами государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выявила свыше 140 тысяч нарушений миграционного законодательства, сообщил журналистам пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам заседания координационного совета руководителей компетентных органов стран ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ).

Члены КСБНМ отметили, что проведенные мероприятия позволили в целом улучшить миграционную ситуацию в государствах, а результаты проведения операции "Нелегал-2016" подтвердили эффективность консолидированной деятельности компетентных органов государств — членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции и торговле людьми, а также целесообразность продолжения такой работы в дальнейшем.

19 ноября 2016 года

Правительство установило квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на 2017 год, сократив их количество на 11,9% по сравнению с прошлым годом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Подписанным распоряжением на 2017 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 110 880 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками (в 2016 году квота составляла 125 900 разрешений).

22 ноября 2016 года

В Президентском Совете по правам человека прошло первое рабочее совещание, посвященное иммиграционной амнистии соотечественникам. Вся подготовительная работа к этому важному мероприятию была проведена сотрудниками проекта «В защиту «понаехавших», который с 1 октября с.г. реализует «Форум переселенческих организаций» по президентскому гранту.

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Первый зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике Георгий Федоров предложил учредить пост уполномоченного по правам беженцев. При этом Федоров отметил, что сейчас речь не идет о создании большого аппарата нового омбудсмена, поскольку есть достаточно большое количество эффективных общественных организаций, сетевых объединений, гражданских активистов, которые смогли бы поддержать такого человека. К примеру, инициативу уже одобрили в межфракционной депутатской группе друзей Донбасса.

Предложение о создании должности уполномоченного по правам беженцев уже направлено в Государственную думу и Совет по правам человека при Президенте.

23 ноября 2016г

Посольство Кыргызстана в России проработало вопрос об отмене привлечения к административной ответственности граждан КР, пребывающих на территории Российской Федерации за отсутствие медицинского полиса страхования. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ранее не граждан России штрафовали за отсутствие данного документа в рамках статьи 18.8 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».

Также не будут штрафоваться в случае отсутствия добровольного медицинского полиса страхования граждане Беларуси, Казахстана и Таджикистана.

24 ноября 2016 года

С 2017 года у всех приезжающих в Россию иностранцев могут брать отпечатки пальцев. С таким предложениям выступило МВД России.

«Мы … выступаем инициатором по проведению начала дактилоскопии со следующего года для всех жителей иностранных государств, которые приезжают на территорию РФ», - заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Он добавил, что данный вопрос представители МВД и МИД России планируют обсудить с коллегами, в том числе из СНГ.

25ноября 2016 года

Абсолютное большинство (89%) беженцев, обратившихся за предоставлением убежища на территории РФ, являются гражданами Украины. Об этом, как передает ИА «Интерфакс», сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«В текущем году обратились за предоставлением убежища на территории России 15 тыс. человек, из них более 12 тыс. признаны беженцами. От общего количества 89% составляют граждане Украины, граждане Сирии - 9%, жители Афганистана - 2%»,- сказал Горовой. Он сообщил, что по абсолютным показателям количество жителей Сирии обратившихся за предоставлением убежища в РФ составило 801 человек, жителей Афганистана - 409 человек.

29 ноября 2016

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков внёс в нижнюю палату парламента законопроект о продлении срока действия бланков, оставшихся после упразднения ФМС и ФСКН. Экономия по одному только миграционному ведомству составит 230 млн рублей, и это не учитывая паспорта.

Федеральные миграционная и антинаркотическая служба были упразднены 5 апреля. Их полномочия передали в МВД, а срок действия оставшихся бланков ограничили 31 декабря. Но запас оказался таким, что его хватит и на 2018 год:

«По сообщениям общественных организаций из большинства субъектов Федерации, в территориальных органах МВД России находится большой запас бланков для предоставления государственных услуг, и они не будут израсходованы на протяжении 2017 года», — говорится в пояснительной записке.

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