Хлопнуть дверью уходя

30.11.2016 12:52:13

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

Обама и апостат Патриарх Варфоломей спешат. До ухода Обамы Константинопольский Патриархат намерен признать украинских раскольников. Именно поэтому в день 70-летия Патриарха Кирилла Варфоломей принял военного преступника и палача православной русской Одессы Парубия с группой униатов и раскольников. А теперь в Киев прибыл легат Варфоломея архиепископ Иов (Геча) с посланием Варфоломея по поводу т.н. "голодомора". Подобное послание-уже вмешательство на каноническую территорию Московского Патриархата, коей является Новороссия, Малороссия и Подкарпатская Русь. Гечу принимал Порошенко. Речь шла о "скрупулёзной работе Константинопольского Патриархата по отмене решения Константинопольского Патриарха Дионисия 1686 года о переходе Киевской митрополии Московскому Патриархату. Как известно, 330 лет назад Киевская митрополия была передана Московскому Патриархату навечно.

До ухода Обамы планируется не только совершить "акт признания" раскольников Варфоломеем, но и передать "признанной Фанаром" структуре основные святыни. Для купирования массовых протестов православных планируется арест активных иерархов и мирян по "делу Новинского", сфабрикованному Драбинко и Луценко, запрет Союза православных журналистов Украины и т.д. Информация предельно серьезная, ее следует воспринимать в контексте анонсированных Киевом боевых стрельб, попадающих на российский Крым. "Они" действительно хотят так громко хлопнуть дверью, чтобы полностью связать Дональду Трампу руки, "коллективный Сорос" намерен довести свои "уставные цели" до конца и любой ценой.

Канонически планируемые на декабрь 2016-го - январь 2017-го года действия Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине ничтожны-Константинопольский Патриархат в 1920 е годы признал обновленческий раскол в СССР и требовал свержения святого Патриарха Тихона, но это не спасло обновленческий раскол и не сделало его легитимным.

330 лет назад Константинопольский Патриархат НАВЕЧНО передал Киевскую митрополию Московскому Патриархату, это решение было абсолютно каноничным и общепризнанным. Если бы оно не было таковым, то не просияли бы с 1686го года многие великие малороссийские общерусские святые: Димитрий Ростовский, Иоасаф Белгородский, Филарет Амфитеатров, Иоанн Максимович и Павел Тобольский и многие, многие другие.

Действия же киевского режима подпадают под пункт Основ социальной концепции Русской Православной Церкви, согласно которым Церковь может отказать в доверии государственной власти и призвать верующих к мирному гражданскому неповиновения, если действия государственной власти смущают совесть верующих.

Русская Православная Церковь – последняя крепость.

Русская Православная Церковь (РПЦ) является крупнейшей поместной Церковью мира и поэтому от ее судьбы зависит и судьба православия в мире. Кроме того, Русская Православная Церковь является единственной нерасчлененной структурой с центром в Москве на территории исторической России. И таким образом, от сохранения ее целостности зависит судьба нашей расчлененной страны и разделенного русского народа. Противники Православия и России прекрасно понимают роль РПЦ и прилагают колоссальные усилия для ее компрометации, расчленения, ослабления. Ареной самого важного фронта стали земли Западной Руси иначе говоря – Украины. Появление этого фронта имеет очень глубокие исторические корни, не разобравшись в которых, мы сможем адекватно действовать сейчас.

Как известно, номенклатура Коммунистической партии Украины, ставшая у руля созданного в 1991 году Украинского государства, взяла на вооружение идеологию галицийского шовинизма. Феномен Галичины невозможно понять, не разобравшись в феномене униатства. Под давлением Речи Посполитой в 1596 г. киевским православным митрополитом Михаилом Рагозой и еще 4 епископами было подписано соглашение о подчинении Западнорусской митрополии Ватикану. Оно предусматривало признание догматики католицизма, но сохраняло за западнорусскими подписантами право на сохранение православной обрядности. Православный народ Западной Руси отверг униатов как предателей. Но и традиционный католицизм не принял их, считая «недокатоликами», требуя полной ассимиляции. Таким образом, униатизм стал буфером между православно-русским и польско-католическим культурно-цивилизационными типами. Именно греко-католический феномен (ни русский, ни поляк – а «самостийник», «украинец») стал в основе украинской идентичности, украинской идеи. Греко-католическая церковь стала основой и политического украинства. В этом процессе огромную роль сыграл львовский греко-католический митрополит Андрей Шептицкий, лично финансировавший сепаратистские организации и гуманитарную деятельность Общества им. Шевченко, деятелей типа М. Грушевского. Именно финансовая и политическая мощь Ватикана позволила из микроскопических групп интеллигентов-романтиков создать в XX веке мощное идейное украинское движение. Следует помнить, что исторически Православная Малороссия сознательно исповедовала себя частью православного русского мира, внесла огромный вклад в его развитие. «Мазепинство» - это цивилизационно инородная идея, искусственно взращенная в ватиканских инкубаторах. Ее нынешний временный успех, есть, в первую очередь, следствие геноцида Русской Православной Церкви и православной русской культуры До 1946 г. униаты воспринимались как оккупанты и насильники -достаточно вспомнить австрийский геноцид в 1882 – 1914 гг., когда было уничтожено более 60 тыс. православных русофилов и сочувствующих им галичан. Следует отметить, что до 20-х годов XX века большинство жителей Галичины тяготело к православию и русофильству, однако ослабленный австрийским террором, а затем антиправославной политикой Польши в 20-е годы, москвофильский лагерь был «добит» большевиками. После насильственного подавления Советской властью греко-католической церкви униатство и украинство обрели мученический ореол и, соответственно, «нравственные дивиденды». В этой связи необходимо отметить, что УГКЦ активно сотрудничала с Гитлером, и поэтому, частично действия победившей стороны – СССР следует рассматривать в контексте Нюренбергского процесса над национал-социализмом. Кроме того, несмотря на нынешнюю пропаганду, значительная часть галичан во главе с известным богословом о. Гавриилом Костельником перешла в РПЦ добровольно.

Отдельного разговора требует рассмотрение истоков идеи отдельной от Москвы западнорусской или украинской церкви. Собственно, идея отдельной от Москвы Западно-Русской митрополии с целью постепенного ее подчинения Ватикану была впервые выдвинута в 15 веке отступником от Православия Московским митрополитом Исидором, изгнанным из России и возведенным в Ватикане в кардинальское достоинство.

В XVII веке в католических кругах разрабатывается новая идея, призванная не допустить консолидации русского народа и усиления влияния Русской Православной Церкви, что было бы гибельным для с трудом сколоченной Брестсткой унии и трещавшей по швам Речи Посполитой.

Сами униаты признают, что проект создания “Киевского Патриархата” был изобретен в Ватикане. Имеется в виду именно католический Патриархат восточного обряда (Рим создал свои униатские “патриархаты” в противовес Православным патриаршим кафедрам - Антиохийской и Иерусалимской и др.)- в 1996 г. на симпозиуме “400 лет Брестской унии. Критическая переоценка”, состоявшемся в г. Нейменген, Голландия, доктор Фрэнсис Томпсон (Антверпенский университет, Бельгия) утверждал, что униатский митрополит В. Рутский направил в 1624 г. в Рим план создания униатского Киевского Патриархата. Согласно этому плану “после избрания Патриарха, он и его епископы - коллеги принесут присягу Святому Престолу, а верующие постепенно приспособятся к новому положению. Эту схему, которую с известной долей справедливости прозвали “благочестивым мошенничеством”, Рутский направил в Рим в 1624 г.»(400 лет Брестской унии. критическая переоценка. М. Издание Библейско-Боголовского ин-та. 1998). Все это как нельзя более актуально - всем должно окончательно). стать ясно, откуда проекты “Украинской Поместной Церкви”, “украинской автокефалии”, “канонической”, или “неканонической”, “Киевского Патриархата” и т.д.

Уникальным документом, также подробно иллюстрирующим, кто стоит за проектом украинской автокефалии, является записка униатского митрополита Андрея Шептицкого, публикуемая ниже.

В 1912 году, в преддверие первой мировой войны, Шептицкий составил для Австрийского императора записку следующего содержания:

«Как только победоносная Австрийская Армия вступит на территорию Русской Украины, нам предстоит решить тройную задачу - военной, правовой и церковной организации края…для того, чтобы эти области возможно полнее отторгнуть от России…

Церковная организация:

Эта организация должна бы преследовать ту же цель: возможно полнее отделить украинскую церковь от русской.

Не касаясь вероучений…следовало бы издать ряд церковных постановлений( например, украинская церковь изъемлется из ведения петербургского синода, запрещается молиться за царя, предписывается молиться за его Величество(австрийского императора. - К. Ф.), соответственные(великорусско-московские) святые вычеркиваются из календаря…

Все эти декреты могли бы от имени «митрополита Галицкого и всей Украйны» постановить все то, что было бы соответственным и согласным с основаниями восточной церкви, традициями митрополии и было бы одобрено военной администрацией.

Как митрополит, я мог бы это сделать, так как, согласно постановлениям восточного церковного права и традициям моих предшественников, я имею право, одобренное Римом, осуществлять архипастырскую власть во всех этих областях…

Известную часть епископов, уроженцев Великороссии, а также тех, которые не подчинятся этим распоряжениям, можно будет устранить, заменив их другими, исповедующими украинские и австрийские убеждения.

Рим впоследствии согласился бы с этими постановлениями и назначениями. Одобрят их и восточные патриархи, оплаченные правительством….

Таким путем единство украинской церкви будет сохранено или создано, и отторжение ее от русской будет прочно и основательно установлено. Канонические основы для такого образа действий приемлемы с точки зрения католической, а сточки зрения восточноправославной- законны, логичны и не требуют объяснений (? ! - К. Ф.).

Признание всего этого я мог бы провести в Риме, или, вернее, я уже в значительной степени все подготовил…» (подробнее о Шептицком - здесь)

Естественно, легализация Украинской греко-католической церкви в 80-е годы была неизбежной. Однако ситуацию, возникшую после печально известной встречи М.С. Горбачева с папой Иоанном Павлом Вторым, иначе как сдачей всех позиций назвать нельзя. Именно реванш униатства 1989-1990 гг. во многом предопределил нынешнюю общественно-политическую ситуацию на Украине. В течение 1989-1991 гг. в Галичине было захвачено 700 православных храмов, в 1990-1997 гг. в этом регионе было более 600 «горячих точек», в настоящее время – около 350. Захваты производились ОМОНом совместно с униатскими активистами. Массовые избиения православных верующих стали нормой в эти годы, сотни людей покалечены, тысячи избиты. Следует отметить, что в случае государственной поддержки Русской Православной Церкви результаты противостояния могли бы быть иными – ведь десятки тысяч людей запирались в храмах во Львове, Самборе, Почаеве, делало рейды и московское духовенство. Тогда было реально создать ситуацию затяжного противостояния, «запереть» воинствующее украинство в пределах Галичины, получить выигрыш во времени и не допустить полного отделения Украины. Однако Русская Православная Церковь осталась один на один с прекрасно подготовленным противником, имеющим и финансовую и политическую поддержку. Финансирование УГКЦ осуществляется через ряд католических фондов таких, как «Помощь Церкви в беде» (ФРГ), причем весьма интенсивно – любой сельский священник имеет возможность не только восстановить свой храм, но и поехать в Ватикан, в «Коллегиум-руссикум», чтобы получить престижное образование.

В настоящее время УГКЦ насчитывает 3301 приход, 94 миссии, 23 братства, 60 учебных заведений (в т.ч. Духовные академии и Институт истории Церкви во Львове), 64 периодических издания. Активными практикующими греко-католиками является основной костяк антирусской интеллигенции. УГКЦ ближайшей своей целью ставит создание «Украинской Поместной Церкви Киевского Патриархата», находящейся в юрисдикции Римского папы. В «Киевский Патриархат», по мысли идеологов этого проекта, должны войти и православные христиане и раскольнические группировки и УГКЦ. Этой же цели подчинена религиозная политика Украины. Официальные представители УГКЦ – фактически управляющей ей архиепископ Любомир Гузар, и его викарий Василь Медвид неоднократно публично приветствовали раскольническую авантюру президента Кравчука по созданию т.н. «Киевского Патриархата». Греко-католики возглавляли комиссию по духовности и делам религиозных организаций ВР Украины первого и второго созывов, лоббировали законопроекты, направленные против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, такие, как принятые ВР поправки к Закону о свободе совести от 15.02.1993 г. о поочередном богослужении в храмах, на которые претендуют общины разных конфессий. Фактически это скрытый захват храмов. Механизм таков: на имеющийся православный храм регистрируется и униатская община, чем провоцируется конфликтная ситуация. Например, православная община составляет 500 чел., а униатская 50. Если православные не соглашаются но поочередное богослужение, вступает в действие закон. Несогласных снимают с регистрации и храм продается униатам. Очередным шагом на пути уничтожения Православия на Украине стало создание в Верховной Раде второго созыва депутатской группы «За единую Поместную Церковь». Эта группа во главе с греко-католичкой Лилей Григорович стала инициатором прямого вмешательства государства в дела Церкви.

Год 2000-летия Рождества Христова стал годом борьбы за единство Русской Православной Церкви. Сначала группой депутатов-раскольников была разработана аналитическая записка о концепции единой поместной церкви на Украине, которая предусматривает насильственное объединение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) с маргинальными раскольническими группировками – т.н. «Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата» и т.н. «Украинской Автокефальной Православной Церковью», а затем – интеграция новосозданной конфессии с греко-католической церковью. Предусматривается прямое вмешательство государства против УПЦ МП, которая является крупнейшей конфессией Украины, насчитывающей 9 тыс. приходов и 30 млн. верующих. Однако, в отличие от прошлых веков, когда Константинопольские патриархи вместе с Московскими спасали православие на Западной Руси, подлинным предательством явилась позиция Константинопольского патриарха Варфоломея который выступил на стороне антиправославных и антиславянских сил. Такая позиция Варфоломея также имеет свои исторические корни.

До 20-х годов ХХ века константинопольские патриархи были блюстителями Православия и друзьями Российской империи. Очевидно, что крушение РОССИИ В1917 ГОДУ И УБИЙСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ИМПЕРАТОРА И НА МИСТИЧЕСКОМ, И НА ПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПРИВЕЛО К КОЛЛОСАЛЬНОМУ ОСЛАБЛЕНИЮ ПРАВОСЛАВИЯ. Свидетельство тому- падение Константинопольского Патриархата, превращение его в «троянского коня» Православного мира, возникновение в 20-е годы ереси экуменизма, обновленческого и автокефалистского расколов в России и на Украине, календарный раскол в Греции, Финляндии и Румынии. В 20-е годы путем внутрицерковного переворота при поддержке антицерковных сил к власти в Константинопольском патриархате приходит Мелетий (Метаксакис), поддерживаемый либеральными кругами. Это был первый патриарх- экуменист и обновленец, который сделал все для разрушения как Константинопольской Поместной Церкви, так и для разрушения всего православного мира. В итоге православные греки, окружив его резиденцию, заставили Мелетия покинуть Константинопольский престол. Однако, силы, стоявшие за Мелетием, сохранили власть в Константинопольском Патриархате и продолжили политику Метаксакиса. Мелетий ввел новый стиль, что вызвало колоссальный раскол в православном мире, подписал экуменическое послание , явно расходящееся с православной экклезиологией, помогал обновленцам в СССР-не только признал их, но и требовал от святителя Тихона , патриарха Всероссийского, уйти на покой. В Финляндии Мелетий насильно сверг русского епископа и поставил туда своего протеже Германа (Аава), который разорил Финскую Церковь- устроил гонение на противников нового календаря, ныне Финская Церковь даже Пасху празднует по новому стилю, что строжайше запрещено канонами. Все преемники Мелетия, в том числе и нынешний Константинопольский Патриарх Варфоломей являются продолжателями его курса. Тот же самый Варфоломей пошел на беспрецедентное сближение с католиками, что вызывает огромный протест у афонских монахов. Мало того, в 1995 году патриарх Варфоломей принял в общение без перерукоположения т.н. «Украинскую Православную Церковь» в США во главе с «митрополитом» Константином, а в марте 2000 года «митрополит» Константин, естественно, с ведома Патриарха Варфоломея, принял в общение и провозгласил себя «предстоятелем» т.н. Украинской Автокефальной Церкви во главе с «архиепископом « Игорем Исиченко. Дело в том, что и УПЦ в США и УАПЦ являются частями «липковской» «украинской автокефальной церкви»,самочинного сборища, созданного в 1920 году при поддержке большевиков маргинальной группкой украинских сепаратистов во главе с запрещенным священником Василием Липковским.

НКВД эта группировка была необходима для борьбы с Русской Православной Церковью. Ни один епископ Русской Церкви не поддержал автокефалистской авантюры и Липковский сотоварищи решились на беспрецедентный шаг- раскольники миряне и священники «рукоположили» Липковского в «митрополиты», других –в «епископы». Мало того, УАПЦ с самого начала была авангардом радикального обновленчества. Сохранившись в эмиграции, УАПЦ вернулась на территорию Украины вместе с нацистами. Тогда раскол поддержал Варшавский митрополит Дионисий (Валединский), поддержанный Константинополем, но не признаваемый Русской Церковью из – за самочинно провозглашенной автокефалии Польской Церкви при Пилсудском. После нацистского вторжения Дионисий, не имея никакого права священнодействовать за пределами Польши, назначает перебежчика из канонической Украинской Автономной Церкви Московского Патриархата епископа Поликарпа (Сикорского) «Временным администратором Украинской Автокефальной Церкви», после чего Сикорского лишает епископского сана рукополагавшее его Священноначалие Русской Церкви. В феврале 1942 года Поликарп принимает в «сущем сане» липковцев. ( В.Петрушко «Автокефалистские расколы на Украине в постсоветский период» Изд-во Св. Тихоновского богословского института, М.,1998, стр. 11-13) В таком виде УАПЦ переместившаяся после Великой Отечественной войны в эмиграцию, и влилась двумя частями в1995-2000 годах в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Итак, никакого апостольского преемства у УАПЦ нет. Она была и остается самосвятской группой. Таким образом, в составе Константинопольского Патриархата оказалась группировка, «епископство» и «священство» которой не могут быть признаны потому что их нет. Таким образом, Константинопольский Патриархат сам оказался вне канонического поля. Мало того, УАПЦ-шники не просто самосвяты. Их вероучение не имеет никакого отношения к Православию. Так, в киевской газете «День» 5 мая 2000 года опубликована статья сына почившего недавно «патриарха» УАПЦ Василия Яремы Святослава, также активного деятеля УАПЦ», "Украинское Православие. Картина без прикрас". Кое-что из этой публикации стоит процитировать:

«УАПЦ 20-30 –х годов - это украинский феномен, которым можно и нужно гордится. УАПЦ провозглашена Всеукраинским православным советом (ВЦПС) 80лет назад,5 мая 1920 года, а окончательно утверждена Первым всеукраинским церковным собором(14-30 октября1921 г.г. Киев)...Для создания епископата было решено воспользоваться традицией Александрийской церкви, согласно которой допускалось рукоположение епископов групповым рукоположением священников. Кандидаты на владык были тщательно определены собором и проголосованы…в епископат вошли самые выдающиеся священники…это стало возможным потому что Собор отменил сомнительную традицию обязательного целибата епископов. На Соборе смело заявлялось, что подавляющее большинство канонов является продуктом мировоззрения 8-9 веков, и поэтому они не могут быть приемлемы в 20-м веке. Именно по этой причине церковь отстает от общества…Была сделана смелая попытка приблизить церковь к требованиям времени…В конечном счете выбор есть- пойти на провозглашение прямой преемственности церкви Василия Липкивского и принять за основу ее прогрессивные каноны…»

Итак, происходит попытка просто догматизировать самосвятство и радикальное обновленчество. Что-то в этих речах есть общее с доморощенным «революционером» Кочетковым! А вот нынешний «управляющий делами УАПЦ» «архиепископ» Харьковский Игорь (Исиченко) известен просто как откровенный униат. С его легкой руки в возглавляемой им «харьковской коллегии» значительной частью преподавательского состава составляют греко-католические преподаватели униатской духовной академии во Львове. Собственно, свою позицию Исиченко ясно выразил на «Берестейских чтениях», посвященых 400-летию Брестской унии,20-23 июня 1995 года в Харькове. Его доклад был посвящен выдающейся роли, которую ,по мнению Исиченко, сыграла уния в "развитии украинской духовной культуры и сохранении национальной самобытности украинского народа", а 5 ноября 1994 года он отслужил в раскольническом Димитриевском храме Харькова панихиду по униатскому митрополиту Андрею Шептицкому, подчеркнув «его выдающееся значение в деле становления украинской национальной идеи» (В. Петрушко, Цит. соч.стр.176-178). Ей Богу, запорожские казаки за такие высказывания шашками изрубили бы. Поразительно, что лица, именующие себя «украинскими националистами», поднимают на щиту унию и ее идеолога Шептицкого - идеолога геноцида галицких русинов в начале 20-го века. Уния же породила реки украинской крови, против нее боролись все лучшие люди Южной Руси. Другой активный расколоучитель епископ Всеволод Майданский, клирик Константинопольского Патриархата, личный драг патриарха Варфоломея - постоянный участник Синодов греко- католической церкви, прямо заявляющий, что Украинская Греко- Католическая церковь является преемницей древней Киевской Церкви. Такие «мелочи», как сослужение с униатами для него- норма. А почивший недавно лжепатриарх УАПЦ Димитрий Ярема прямо заявил, что что уверял униатского епископа Владимира Стернюка, что он является союзником греко-католиков, обещал разносить по Украине унию под видом «автокефального православия», утверждал: «Мы пойдем на Восток, так как там еще не время говорить явно о папе и католицизме, ибо там сразу восстанут против нас»(В. Петрушко, Цит. соч.стр.178-179).

Таким образом, действия Константинопольского Патриархата приведут к катастрофе Православия на Украине, и не только на Украине. Их следует характеризовать как

а) Раскол. Ибо, вмешательство одной поместной церкви на территории другой является расколом. И никакие действия, рукоположения, прещения и прочие церковные действия не могут быть признаны согласно святым канонам.

б) Принимая самосвятов из УАПЦ и «в сущем сане» Константинопольский Патриархат уже имеет в своем составе «епископов» и «священников», не имеющих апостольского преемства.

Таким образом, каноническое положение Константинопольского Патриархата вообще сомнительно. Эти его действия вообще являются не только вмешательством на каноническую территорию РПЦ, но и разрушением Православия.

Демагогией является и заявление Константинопольского Патриархата о желании содействовать преодолению раскола на Украине.

Пора поставить все точки над і - никакого раскола Православия на Украине не существует. Подавляющее большинство православных Южной Руси находятся в канонической Церкви Московского Патриархата и выступают категорически против автокефалии и смены юрисдикции. Свежий пример тому - это встреча чудотворной иконы Царя-Мученика Николая в Тульчинской епархии, что в самом центре Украины - в Винницкой области, когда десятки тысяч православных украинцев коленопреклоненно каялись в цареубийстве и богоотступничестве и вопрошали -кто нас разделил с единоверной и единокровной Россией? Две раскольнические группировки-«Киевский Патриархат» и «УАПЦ» являются маргинальными, малочисленными, никого не представляющими. Они существуют только за счет поддержки государства и нацистских политических сил, а также Ватикана и США(как стало известно, Билл Клинтон имел встречу с расколоучителем Филаретом Денисенко во время своего визита в Киев в начале июня с.г.). Вспомним, что большевики точно также создали обновленческий раскол, обновленцам было передано большинство храмов, однако этот карманный суррогат Церкви не имел и не мог иметь народной поддержки. Когда в 1943 году в обновленцах отпала надобность и власть перестала его поддерживать, обновленческий раскол исчез в течение года, его лидеры, как миленькие, без всяких условий, согласились войти в Русскую Православную Церковь как обычные священники и миряне, так как, их «иерархии» и «священства» никто никогда не признал бы. То же самое будет и на Украине. Не помогло обновленцам и то , что в 20—е годы их , между прочим, признал Константинопольский Патриарх Мелетий (Метаксакис).Не поможет и нынешним украинским раскольникам и вмешательство Константинопольского Патриархата.

Итак, очевидно, что гипотетическая «Поместная Украинская церковь» не будет православной, в ней не будет даже апостольского преемства. Поэтому ни один сознательный православный христианин на Украине не пойдет в юрисдикцию обновленческо-экуменического Константинополя. Отходя от Русской Православной Церкви, от отойдет в унию, в новый стиль, в радикальное обновленчество. В этой ситуации от нас требуется верность святоотеческим канонам, которые раскольники, как видим, считают давно устаревшими, и бескомпромиссная позиция по отношению к расколу. У нас есть примеры для подражания. Так, наш великий всероссийский святитель Тихон, патриарх Всероссийский, очень четко повел себя в ситуации, когда поддержка большевиками на Украине автокефалистов и обновленцев ( тогда в Киеве был только один православный храм-все остальные несколько сотен власти передали раскольникам) и погром Русской Православной Церкви достигли апогея-24.03 (06.04.-по новому стилю) святитель Тихон ввел прямое патриаршее управление, взял таким образом руководство ею на себя Украинской Автономной Церкви, отменив из-за чрезвычайной ситуации автономию, дарованную Киевской митрополии Собором 1917-18 годов. А несколькими годами ранее, когда польские власти пытались навязать Варшавской митрополии автокефалию, Святитель Тихон сделал уполномоченному по польским делам в Москве следующее заявление:

"…Перед Генуэзской конференцией полномочный по польским делам в Москве вновь явился к Патриарху разведать, как последний отнесется к новой затее, все в том же направлении -отторгнуть православное население от Русской Церкви.

- А что, Ваше Святейшество,- спросил полномочный, -что, если собирающиеся в Варшаве епископы объявят автокефалию?

Патриарх встал, оперся руками о стол и сказал:

- А если они осмелятся самочинно объявит автокефалию, тоя у них, как сынов противления, отыму и автономию.»(Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве Высшей Церковной Власти 1917-1943,М.Св. Тихоновский богословский Ин-т,1994,стр.191).

Мы видим, что наш Патриарх Московский и всея Руси Алексий является продолжателем дела святителя Тихона, который даже в условиях большевистского погрома отстаивал единство Церкви Русской, не шел ни на какие компромиссы с ее врагами.

Помимо твердой канонической позиции давно пора прославить тех мучеников и исповедников Западной Руси которые пострадали за Святое Православие от рук «мазепинцев» и униатов.

1. Священномученика Максима Сандовича, священника и духовного лидера карпаторусского народа лемков, зверски убитого австрийскими властями в 1914 году. Священномученик преставился со словами : «Да живет Святое Православие, да живет русский народ». Отец Максим уже канонизирован Русской Зарубежной и Польской Православной Церквями. Однако, его канонизация Поместной Русской Церковью крайне необходима для закрепления канонических позиций РПЦ на Украине.

2. Схиархимандрита Алексия (Кабалюка), ск. в 1947 году, выдающегося карпаторусского миссионера , благодаря подвижническим трудам которого около миллиона карпатороссов вернулось из унии к вере отцов- Святому Православию. Убедительным доказательством святости отца Алексия является обретение его нетленных мощей в феврале 1999 года. Соответствующие документы находятся в Хустской епархии УПЦ МП.

3. Протопресвитера Гавриила Костельника, убиенного в1947 бандеровцами за верность Православной Церкви. Материалы к канонизации подготовлены Львовской епархией УПЦ МП.

4. Митрополита Киевского Алексия (Громадского), убиенного бандеровцами в 1943 году за верность Русской Православной Церкви и противодействие автокефалистскому расколу.

5. Епископа Мукачевского Мануила (Тарнавского), убиенного бандеровцами в 1944 году за верность Матери – Русской Православной Церкви и противодействие автокефалистскому расколу. Материалы к житиям этих священномучеников имеются у преподавателя Св. Тихоновского богословского Института В. И. Петрушко и преподавателя МДА протоирея Владислава Цыпина.

6. И в конце концов, пора дать ответ самой идеологии украинского сепаратизма, ибо она не только не является национальной, но и уничтожает православную тысячелетнюю культуру Южной Руси.

В заключение приведу диагноз, поставленный "самостийничеству" одним из серьезных исследователей этого феномена русским историком Н.Ульяновым:

"Когда-то считалось само собой разумеющимся, что национальная сущность народа лучше всего выражается той партией, что стоит во главе националистического движения. Ныне украинское самостийничество дает образец величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее древним традициям и культурным ценностям малороссийского народа: оно подвергло гонению церковно-славянский язык, утвердившийся на Руси со времен принятия христианства и еще более жестокое гонение воздвигнуто на общерусский литературный язык, лежавший в течение тысячи лет в основе письменности всех частей Киевского государства, меняют культурно-историческую терминологию, традиционные оценки героев и событий прошлого. Все это означает не понимание и утверждение, а искоренение национальной души...

Именно национальной базы не хватало украинскому самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, ненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценности и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Если для грузин, армян, узбеков этой проблемы не существует (по причине ярко выраженного национального духовного и физического облика), то для украинских самостийников главной заботой все еще остается доказать отличие украинца от русского. Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропологических, этнографических и лингвистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили "двумя русскими народностями" (Костомаров), потом двумя разными славянскими народами, а позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами...

И это обилие теорий, и лихорадочное культурное обособление от России, и выработка нового литературного языка не могут не бросаться в глаза и не зарождать подозрения в искусственности национальной доктрины" (Происхождение украинского сепаратизма. - М., 1996).

В качестве альтернативы и позитивной программы хочется вспомнить крепкую и подлинно национальную традицию Гоголя и Максимовича. Последний писал:

"Уроженец южной, Киевской Руси, где земля и небо моих предков, я преимущественно ей принадлежал и принадлежу доныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавший в Москве, я также любил, изучал и северную, московскую Русь как родную сестру нашей Киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимировой Руси, чувствуя и сознавая, что как их бытие, так и уразумение их одной без другой - недостаточны, односторонни".

Итак, "самодостаточной и полноценной культурной, исторической и политической единицей может быть только Единая Русь". Только в воссоединенном состоянии она сохранит статус мировой силы или добьется такового. И только в этом случае она сможет проводить действительно "незалежную и самостийную" внешнюю и внутреннюю политику, сохранит и приумножит свою самобытную и почитаемую в мире культуру основой которой была есть и будет Русская Православная Церковь во главе с патриархом Московским и всея Руси, единство и целостность которой не предмет для дискуссий.

Историческое значение даты 330-летия присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату

29 сентября в Институте стран СНГ состоялся Круглый Стол, посвященной великой дате 330-летия присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату, которую пытаются оспорить киевские власти, раскольники, униаты и представители Константинопольского Патриархата. С докладом по этому вопросу выступил заведующий отделом по связям с Русской Церковью и православным сообществом Института стран СНГ Кирилл Фролов. Он отметил, что в ответ на попытки оспорить величие этой даты нужно не отмалчиваться, как сейчас происходит, а бороться оружием миссии и исторической правды, массово распространять великие труды русских, в том числе малороссийских, богословов, историков и филологов, убедительно опровергающих историософскую "ересь украинства", констатирующих, что сам проект отдельной от Москвы Киево-Малороссийской митрополии носит антиправославный, униатский характер, начиная с первого "независимого от Москвы" киевского митрополита Григория Цамблака, бывшего униатом и поставленного принявшем унию Константинопольским Патриархом Григорием Маммой.

16 июня Верховная Рада приняла обращение к патриарху Варфоломею с призывом издать том об автокефалии Православной церкви на Украине и признать недействительным акт 1686 года, согласно которому якобы "в нарушение канонов" Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату.

В действительности, необходимо на общецерковном уровне отпраздновать великую дату – 330-летие воссоединения Русской Православной Церкви в 1686-м году. Неопровержимые Документы о безусловной каноничности и желанности для самой Малороссии присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату опубликованы во втором томе уникального сборника "К трехсотлетию воссоединения Украины с Россией" (М,1954,Из-во АН СССР)

Отдельного разговора требует рассмотрение антиправославных истоков идеи отдельной от Москвы западнорусской или украинской церкви. Собственно, идея отдельной от Москвы Западно-Русской митрополии с целью постепенного ее подчинения Ватикану была впервые выдвинута в 15 веке отступником от Православия Московским митрополитом Исидором, изгнанным из России и возведенным в Ватикане в кардинальское достоинство.

В XVII веке в католических кругах разрабатывается новая идея, призванная не допустить консолидации русского народа и усиления влияния Русской Православной Церкви, что было бы гибельным для с трудом сколоченной Брестской унии и трещавшей по швам Речи Посполитой.

Сами униаты признают, что проект создания “Киевского Патриархата” был изобретен в Ватикане. Имеется в виду именно католический Патриархат восточного обряда (Рим создал свои униатские “патриархаты” в противовес Православным патриаршим кафедрам - Антиохийской и Иерусалимской и др.)- в 1996 г. на симпозиуме “400 лет Брестской унии. Критическая переоценка”, состоявшемся в г. Нейменген, Голландия, доктор Фрэнсис Томпсон (Антверпенский университет, Бельгия) утверждал, что униатский митрополит В. Рутский направил в 1624 г. в Рим план создания униатского Киевского Патриархата. Согласно этому плану “после избрания Патриарха, он и его епископы - коллеги принесут присягу Святому Престолу, а верующие постепенно приспособятся к новому положению. Эту схему, которую с известной долей справедливости прозвали “благочестивым мошенничеством”, Рутский направил в Рим в 1624 г.»(400 лет Брестской унии. критическая переоценка. М. Издание Библейско-Богословского ин-та. 1998). Все это как нельзя более актуально - всем должно окончательно стать ясно, откуда проекты “Украинской Поместной Церкви”, “украинской автокефалии”, “канонической”, или “неканонической”, “Киевского Патриархата” и т.д.

Уникальным документом, также подробно иллюстрирующим, кто стоит за проектом украинской автокефалии, является записка униатского митрополита Андрея Шептицкого, публикуемая ниже.

В 1912 году, в преддверие первой мировой войны, Шептицкий составил для Австрийского императора записку следующего содержания:

«Как только победоносная Австрийская Армия вступит на территорию Русской Украины, нам предстоит решить тройную задачу - военной, правовой и церковной организации края…для того, чтобы эти области возможно полнее отторгнуть от России…

Церковная организация:

Эта организация должна бы преследовать ту же цель: возможно полнее отделить украинскую церковь от русской.

Не касаясь вероучений…следовало бы издать ряд церковных постановлений (например, украинская церковь изъемлется из ведения петербургского синода, запрещается молиться за царя, предписывается молиться за его Величество (австрийского императора. К. Ф.), соответственные (великорусско-московские) святые вычеркиваются из календаря…

Все эти декреты могли бы от имени «митрополита Галицкого и всей Украйны» постановить все то, что было бы соответственным и согласным с основаниями восточной церкви, традициями митрополии и было бы одобрено военной администрацией.

Как митрополит, я мог бы это сделать, так как, согласно постановлениям восточного церковного права и традициям моих предшественников, я имею право, одобренное Римом, осуществлять архипастырскую власть во всех этих областях…

Известную часть епископов, уроженцев Великороссии, а также тех, которые не подчинятся этим распоряжениям, можно будет устранить, заменив их другими, исповедующими украинские и австрийские убеждения.

Рим впоследствии согласился бы с этими постановлениями и назначениями. Одобрят их и восточные патриархи, оплаченные правительством….

Таким путем единство украинской церкви будет сохранено или создано, и отторжение ее от русской будет прочно и основательно установлено. Канонические основы для такого образа действий приемлемы с точки зрения католической, а сточки зрения восточноправославной - законны, логичны и не требуют объяснений.

Признание всего этого я мог бы провести в Риме, или, вернее, я уже в значительной степени все подготовил…»

Далее докладчик выступил с программой массовой популяризации трудов, опровергающих "ересь украинства" и привел источники

Вызовы "мазепинцев" против русской церкви, культуры и государственности столь серьезны, что не ответить на них было бы ошибкой.

Основные идеологемы этой школы таковы. Население Московского государства - не славянское, а смешанное, славяно-финно-угорское, и поэтому население России и Малороссии (Украины) никогда не было единым народом. Мало того, Москва узурпировала имя Руси (теория о неславянском происхождении великороссов, впервые сформулированная преподавателем Уманской базилианской школы Франциском Духинским в целях идеологического оправдания польских претензий на эти земли, затем перекочевала в труды Грушевского и компании). "Варварская Москва" оккупировала "культурную Русь-Украину", превратив ее в свою колонию. Поэтому отделение от России есть закономерный результат национально-освободительной борьбы и антироссийские настроения есть результат "многовекового подавления украинской культуры".

А теперь посмотрим, что говорит на этот счет история. Теория о неславянском происхождении народа Северо-Восточной Руси опровергается как письменными источниками, так и исторической топонимикой. Уже в XII веке практически исчезают упоминания о финно-угорских племенах чудь, меря и т.д., полностью ассимилированных русскими. Историческая топонимика свидетельствует о тотальной колонизации жителями Киевской и Галицкой Руси этого края: два города Галича (на западе и северо-востоке Руси), два Звенигорода (аналогично), два Владимира - Волынский и на Клязьме, четыре Новгорода - Великий, Волынский, Северский и Нижний, два Перемышля, две реки Лыбеди и три - Припяти и т.д. Домонгольская архитектура, иконопись, фольклор сохранились в основном на севере и востоке Руси. Жило сознание не только национально-культурного, но и политического единства русской земли от Галича до Волги. Свидетельство тому - активное участие волынского князя Димитрия Боброка в Куликовской битве и идеологическое обоснование "собирания русских земель вокруг Москвы" коренным галичанином митрополитом Московским Петром (XIV век).

Источники свидетельствуют об однозначно русском и российском самосознании жителей Киева, Львова и Вильны в XIV-XVIII веках. На эту тему М.Максимович (1804-1873) - знаменитый южнорусский этнограф и историк, называвший себя "щирым малороссиянином", написал работу "О наименовании Киевской Руси Россией", "Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси", отрывки из которой уместно процитировать: "Не очень давно было толкование о том, будто Киевская и вся западная Русь не называлась Россией до ее присоединения к Руси восточной; будто и название Малой России или Малороссии придано Киевской Руси уже по соединении ее с Русью Великой или Московской. Чтобы уничтожить навсегда этот несправедливый и нерусский толк, надо обратить его в исторический вопрос: когда в Киеве и в других западно-русских областях своенародные имена Русь, Русский начали заменять по греческому произношению их именами Россия, Российский?

Ответ: с 90-х годов XVI века... Основанием такого ответа служат того временные акты письменные и книги, печатанные в разных областях Русских... Приведу свидетельства тех и других.

Вот первая книга, напечатанная в Киеве, в типографии Печерской Лавры - "Часослов" 1617 года. В предисловии к ней иеродиакона Захария Копыстенского сказано: "Се, правоверный христианине и всяк благоверный читателю, от нарочитых мест в России Кийовских, сиречь Лавры Печерския"... Основательница Киевского Богоявленского братства Анна Гулевична Лозьина в своей записи о том 1615 года, говорит, что она учреждает его - "правоверным и благочестивым христианам народу Российского, в поветах воеводств Киевского, Волынского и Брацлавского будучим... «Окружная грамота 1629 года, напечатанная в Киеве, начинается так: "Иов Борецкий, милостию Божией архиепископ Киевский и Галицкий и Всея России..."

Но довольно о Киеве, обратимся к земле Галицкой.

Там Львовское братство в своей типографии, прежде всего, издало "Грамматику" 1591 года в наставление "многоименитому Российскому роду"... Того же, 1592 года, Львовское братство обращалось в Москву к царю Федору Ивановичу с просительными посланиями, в которых именуют его "светлым царем Российским", вспоминают "князя Владимира, крестившего весь Российский род" и т. п. В земле Волынской находим то же…Такое же употребление имен Россия, Российский было тогда и на Северо-Западе русском».

Какое же было подлинное отношение киевлян, волынян и львовян той эпохи к северной, Московской Руси?

Следует отметить, что идеология национально-политического единства Южной и Северной России была выработана в большей степени именно в Киеве. Венцом ее стал знаменитый киевский "Синопсис", написанный предположительно Киево-Печерским архимандритом Иннокентием Гизелем (во второй половине XVII в.). Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно "Синопсису", "русский", "российский", "славянороссийский" народ - един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени Москвы), и он "племени его" весь целиком. Именно "Синопсис" утверждает главенство суздальско-владимирских князей после разорения Киева татарами.

По "Синопсису", Россия - едина. Ее начальный центр - царственный град Киев, Москва - его законная и прямая наследница в значении общего "православно-российского" государственного центра. Весь русский народ един, и временное отделение его части от России в другие государства (Польшу и Литву) "милостью Божией" завершается воссоединением в единое "государство Российское" (И.И. Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Руси. - Прага, 1929).

В результате воссоединения 1654 года уроженцы Киева и Львова, начиная с XVIII века, сделались хозяевами положения на церковном, научном и литературном поприще России.

Еще более красноречиво участие Северо - и особенно Юго-Западной Руси в создании общерусского литературного, "книжного" языка. Смело можно сказать, что участие это - преобладающее: грамматика, лексика, орфография и первые, церковно-славянские и русские словари созданы во Львове, Киеве и Вильне.

Какова же была языковая ситуация в середине ХУП в. в Юго-Западной Руси? Она обрисована в грамматике Иоанна Ужевича (1643 г.). В ней описывается "Lingua sacra” или “словенороссийский язык” (так именовался церковно - словянский) - высокий книжный язык, язык богослужения и богословия, lingua slavonica или “проста мова» - гражданский, светский литературный и деловой русский язык, и “lingua popularis” - диалектная речь. (Б.А.Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х вв.) М, 1994).В Киеве в 1627 г. "протосингел от Иерусалимского патриаршего престола и архитипограф Российския церкви" ученый монах, подлинный энциклопедист того времени Памва Берында издает толковый словарь "Лексикон словенороссийский или слов объяснение". В нем "русская" речь (в послесловии к Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет "просто мову” "российской беседой общей"), противопоставляется народным диалектам - "волынской" и "литовской" мове. Кодификация "словенороссийского" языка была произведена в основном в Киеве, Львове и Вильне. "Грамматика" Мелетия Смотрицкого стала учебником церковно-славянского языка для всей Русской Церкви буквально на века. "Проста мова" стала основой общерусского литературного языка' "...Действительно, "проста мова" не оказала почти никакого влияния на современный украинский и белорусский литературный языки... Однако, на историю русского литературного языка "просто мова" как компонент юго-западнорусской языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, что если сегодня мы говорим об антитезе "русского" и "церковнославянского" языков, то мы следуем именно югозападнорусской, а не великорусской традиции... Это связано с тем, что условно называется иногда "третьим южнославянским влиянием", т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в ХУП в.: во второй половине ХУП вежа это влияние приобретает характер массовой экспансии югозападнорусской культуры на великорусскую территорию" (Б.А. Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х вв.) М, 1994).

"Говорят, что Петр Великий гражданскую печать выдумал, а, оказывается, он, просто-напросто, заимствовал ее у галичан у прочих малорусов, которые употребляли ее еще в ХУ1 в. Заголовки многих грамот и статутов, виденные мною в Ставропигии, начерчены чисто нашими гражданскими буквами, а текст, писанный в ХУ1 в. - очевидный прототип нашей скорописи и наших прописки елисоветинских и екатерининских времен". ("Галичина и Молдавия. Путевые письма Василия Кельсиева, С-Петерб., 1868).

Что касается диалектов - "волынской", "литовской" и многих других мов, то о "целесообразности" создания на их основе местных литературных языков лучше всего сказал замечательный галицко-русский историк Денис Зубрицкий в своем письме к М.А. Максимовичу: "...Ваши мне сообщенные основательные и со систематической точностью изданные сочинения - откуда идет русская земля, и исследование о русском языке читал я с величайшим любопытством и вниманием. Вы опровергли сильным словом мечтательные утверждения писателей и выдумки, как о происхождении народа, так и о русском языке, которые мне всегда не нравились... Что касается до наречий русского языка, то их бессчётное число) внимательный наблюдатель, странствуя по русской земле, найдет почти в каждом округе, даже в каждой деревне, хотя и неприметное различие в произношении, изречении, прозодии, даже в употреблении слов, и весьма естественно. По исчислению г-на Шмидель Litterarisce Anreiger 1882 г. есть 1 14 наречий немецких столь одно от другого расстоящих, что немец Друг друга никогда не разумеет, но язык есть всегда немецкий, и невзирая на сие, ученые немцы в Риге, Берлине, Вене и даже в Страсбурге употребляют в книгах и общежитии лучших обществ одно словесное наречие. Я бы желал, чтобы и русские тем примером пользовались..." (Путями истории, Т.Г. Изд. Карпато-русского литературного общества, Нью-Йорк, 1977).

Что же касается создания литературы на "киево-полтавской мове", то здесь уместно процитировать Н. Костомарова: "Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на Руси... самое стремление к развитию, малороссийского языка и литературы не только никого не пугало признаками разложения государства, но и самими великороссами принималось с братской любовью" (Н. Ульянов, "Происхождение украинского сепаратизма", М. 1996). Все это дало повод известному русскому философу Николаю Трубецкому утверждать, что "та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры", что русская культура редакции...

Степень влияния "самостийнической" идеологии еще в первой четверти XX века была совершенно ничтожной. Об этом ясно свидетельствуют результаты единственного в те годы прецедента свободного волеизъявления граждан. Речь идет о муниципальных выборах на Украине летом 1917 года. На этих выборах в органы местного самоуправления было избрано: от общероссийских партий - 870 депутатов, от украинских федералистских партий - 128, от сепаратистов - ни одного (А. Дикий. Неизвращенная история Украины-Руси. Т. 2. - Нью-Йорк, 1961).

Следует отметить также, что пресловутая Центральная Рада никогда и никем (!) не избиралась (это был просто клуб единомышленников) и что "первый президент" Украины Михаил Грушевский был избран именно этой Центральной Радой, а не народом.

От какой же черты следует отсчитывать "успехи" самостийничества? Тут надо сказать, что существует тема, о которой наши оппоненты знают, но предпочитают умалчивать. Широкая же публика о ней вообще не осведомлена. Речь идет, с одной стороны, о русском национальном возрождении Галицкой и Карпатской Руси в ХIХ-ХХ веках, а с другой - об австро-венгерском геноциде русских (политических процессах над "русофилами", концлагерях и массовых казнях, унесших более 60 тыс. жизней) и о роли "украино-австрийской партии" в вышеназванном черном деле...

Считаю важным обратить Ваше пристальное внимание на тот факт, что в информационное борьбе, "битве за историю", с антироссийским киевским режимом Россией не использован системный аргумент- переиздание и массовая популяризация фундаментальных исторических, филологических, богословских трудов как великорусских, так и, в первую очередь малороссийских и карпаторусских историков, филологов, богословов, убедительно, на основе источников и документов, доказывающих тот исторический факт, что проект отдельных от русской украинской и белорусской наций является грандиозной исторической фальсификацией, призванной демонтировать Российское государство и само русское национальное самосознание. Публикациях и популяризаций самих их работ, источников, их популяризация путем написания статей, книг, снятия телепрограмм, документальных и художественных фильмов, создания системы эффективной пропаганды на основе этих трудов способна открыть глаза миллионам граждан Украины, обманутых, "зомбированных" нынешним киевским режимом. Открытие глаз на правду о своем историческом прошлом, при компетентной пропаганде, способно произвести "эффект разорвавшейся бомбы" и вызвать "священный гнев" против фальсификаторов и обманщиков - киевской хунты и всех идеолог "украинства". Именно люди, "которым открыли глаза", которые, благодаря этому вновь обрели правду и свое исконное русское самосознание, станут наиболее пассионарными сторонниками России и русского мира.

В списке есть повторы, этот список далеко не полон, в него не вошли работы киевских профессоров Д. Стороженко, И. Линниченко и мн. других. Но те произведения, которые вошли, обладают грандиозной разоблачительной силой против самого проекта Украины и Белоруссии как "антиРоссии", а этот проект является угрозой номер один для России.

Ряд работ посвящен теме геноцида галицких русских в начале двадцатого века, идеологами которого было "австромазепиское" меньшинство, поддержанное Германией и Австро-Венгрией в ходе подготовки Первой мировой войны с Россией. Первые концлагеря, Терезин и Талергоф, в двадцатом веке, где было уничтожено все карпаторусское образованное сообщество. Тема этого геноцида должна быть доведена до юридического завершения его признания преступлением против человечества, подобного геноциду армян, происходившему в это же время. Необходимо использовать уроки Армения и Израиля, сделавшую тему геноцида своих народов (а геноцид русских Карпатской Руси был именно по национальному признаку) важнейшим политическим, идеологическим и юридическим оружием.

Еще одной темой, не описанной в списке, но легко раскрываемый в ряд авторов русской эмиграции, является тема использования украинских самостийников во главе с М. Грушевским Германией в ходе Первой Мировой Войны через М. Парвуса, который финансировал деятельность Ленина, Троцкого и М. Грушевского, ВКПб и "Спилки вмзволення Украины, Центральной Рады" Грушевского. Это деятельность описана в книге Д. Одинца "НЕизвращенная история Украины-Руси" и одного из белоэмигрантских авторов "Золотой немецкий ключ большевиков".

Тема уничтожения бандеровцами и раскольниками - автокефалистами Православной Церкви на Украине в период Великой Отечественной Войны описана в книге С. Раневского "Украинская автокефальная церковь" и К.Фролова "Сакральные смыслы Новороссии"

Номера в списке повторяются, и труды, иногда, тоже. Но это уже редакторская работа. По ряду трудов и авторов дана краткая аннотация, к ряду отсутствуют выходные данные, но они легко восполняются через интернет. Ряд редких библиографических трудов, таких как третий том "Карпаторусских писателей" великого русского карпатоведа Ф.Ф. Аристова и подшивка газеты по борьбе с украинской идеологией "Свободное слово Карпатской Руси" 1960-200 х, а также уникального сборника с этой же идеологией "Путями истории" (издание Карпаторусского Литературного Общества, Нью-Йорк, 1977 год), имеются у авторов записки

