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Детали
Российско-узбекский фронт против экстремизма будет расширяться
|29.11.2016 16:06:53
Опыт сотрудничества уральских мусульман с единоверцами из Узбекистана в совместной идеологической борьбе с псевдорелигиозными экстремистскими организациями будет расширяться и на другие российские регионы. Об этом заявили участники пресс-конференции, которая прошла в Екатеринбурге по итогам визита официальной делегации Управления мусульман Республики Узбекистан (УМУ).
«Узбекистан успешно борется с экстремистской идеологией, начиная с 1991 года. Мы встали на этот путь лишь в 2014 году, и опыт наших узбекских коллег в этом деле является неоценимым, — сказал муфтий Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддусс Ашарин, по приглашению которого узбекские имамы уже в третий раз посещают Свердловскую область. – Узнав о том, что узбекская делегация успешно работает в Свердловской области, нам пришло приглашение принять участие в международной конференции «Роль религии в укреплении единства общества и развитии межцивилизационного диалога в XXI веке», поэтому завтра мы вместе с гостями вылетаем в Москву, где отчитаемся о проделанной работе».
«Мы рады делиться своим опытом с нашими российскими единоверцами, Республика Узбекистан обладает древними традициями духовного образования и достаточным опытом идеологического противодействия мировому злу под названием терроризм, и мы готовы расширять это сотрудничество», — подчеркнул руководитель делегации, заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана Иброхим Иномов.
Также участники — пресс-конференции муфтий ДУМСО (Центральный муфтият) Абдуль-Куддусс Ашарин, заместитель председателя УМУ Иброхим Иномов, заместителя председателя УМУ в Самаркандской области Зайниддин Эшонкулов, имама-хатыб мечети «Шайх Зайниддин» г. Ташкент Одил Исмаилов, имама-хатыб мечети «Дустжонбой» г. Ташкент Бахром Атаджонов и заведующий кафедрой теологии Уральского государственного горного университета Алексей Старостин — рассказали об итогах визита.
За неделю своего пребывания религиозные деятели прочитали проповеди о духовных ценностях ислама и о том, как искажают их террористы запрещенной в России ИГИЛ, в мечетях и молельных домах Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Нижнего Тагил, Верхней Салды. Члены узбекистанской делегации посетили Храм-на-крови и мужской монастырь «Ганина Яма», пообщались с православными священнослужителями и передали привет православным единоверцам от митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, который раньше возглавлял Екатеринбургскую епархию. Также гости встретились с преподавателями и студентами Уральского государственного горного университета, Уральского государственного экономического университета, Уральского государственного педагогического университета, студентами из Ассоциации молодежных этнокультурных объединений. С молодежью также были проведены беседы о том, как не попасть под влияние радикальных идеологов. В ходе всех встреч гости обсудили вопросы важности сохранения межнационального мира и противодействия экстремизму, делились опытом подобной работы в Узбекистане.
Поделились участники пресс-конференции и планами дальнейшей работы. Планируется, что трехстороннее сотрудничество между Управлением мусульман Узбекистана с одной стороны и Духовным управлением мусульман Свердловской области и кафедрой теологии УГГУ будет продолжено уже в следующем году в рамках визита официальной уральской делегации в мечети и духовные учебные заведения республики, где уральские имамы и преподаватели смогут повысить свою квалификацию.
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