Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Детали

Российско-узбекский фронт против экстремизма будет расширяться


29.11.2016 16:06:53

Опыт сотрудничества уральских мусульман с единоверцами из Узбекистана в совместной идеологической борьбе с псевдорелигиозными экстремистскими организациями будет расширяться и на другие российские регионы. Об этом заявили участники пресс-конференции, которая прошла в Екатеринбурге по итогам визита официальной делегации Управления мусульман Республики Узбекистан (УМУ).

«Узбекистан успешно борется с экстремистской идеологией, начиная с 1991 года. Мы встали на этот путь лишь в 2014 году, и опыт наших узбекских коллег в этом деле является неоценимым, — сказал муфтий Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддусс Ашарин, по приглашению которого узбекские имамы уже в третий раз посещают Свердловскую область. – Узнав о том, что узбекская делегация успешно работает в Свердловской области, нам пришло приглашение принять участие в международной конференции «Роль религии в укреплении единства общества и развитии межцивилизационного диалога в XXI веке», поэтому завтра мы вместе с гостями вылетаем в Москву, где отчитаемся о проделанной работе».

«Мы рады делиться своим опытом с нашими российскими единоверцами, Республика Узбекистан обладает древними традициями духовного образования и достаточным опытом идеологического противодействия мировому злу под названием терроризм, и мы готовы расширять это сотрудничество», — подчеркнул руководитель делегации, заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана Иброхим Иномов.

Также участники — пресс-конференции муфтий ДУМСО (Центральный муфтият) Абдуль-Куддусс Ашарин, заместитель председателя УМУ Иброхим Иномов, заместителя председателя УМУ в Самаркандской области Зайниддин Эшонкулов, имама-хатыб мечети «Шайх Зайниддин» г. Ташкент Одил Исмаилов, имама-хатыб мечети «Дустжонбой» г. Ташкент Бахром Атаджонов и заведующий кафедрой теологии Уральского государственного горного университета Алексей Старостин — рассказали об итогах визита.

За неделю своего пребывания религиозные деятели прочитали проповеди о духовных ценностях ислама и о том, как искажают их террористы запрещенной в России ИГИЛ, в мечетях и молельных домах Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Нижнего Тагил, Верхней Салды. Члены узбекистанской делегации посетили Храм-на-крови и мужской монастырь «Ганина Яма», пообщались с православными священнослужителями и передали привет православным единоверцам от митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, который раньше возглавлял Екатеринбургскую епархию. Также гости встретились с преподавателями и студентами Уральского государственного горного университета, Уральского государственного экономического университета, Уральского государственного педагогического университета, студентами из Ассоциации молодежных этнокультурных объединений. С молодежью также были проведены беседы о том, как не попасть под влияние радикальных идеологов. В ходе всех встреч гости обсудили вопросы важности сохранения межнационального мира и противодействия экстремизму, делились опытом подобной работы в Узбекистане.

Поделились участники пресс-конференции и планами дальнейшей работы. Планируется, что трехстороннее сотрудничество между Управлением мусульман Узбекистана с одной стороны и Духовным управлением мусульман Свердловской области и кафедрой теологии УГГУ будет продолжено уже в следующем году в рамках визита официальной уральской делегации в мечети и духовные учебные заведения республики, где уральские имамы и преподаватели смогут повысить свою квалификацию.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Конференция «Мусульманский Восток на исторических рубежах России» прошла в Институте Востоковедения РАН

К проблеме возрождения тасаввуфа на постсоветском пространстве

Тезисы доклада на научной конференции «Мусульманский Восток на исторических рубежах России (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан, этнический Курдистан, соседние страны и регионы)», Институт Востоковедения РАН, 12-14 декабря

Встреча с муфтием Татарстана

II Всероссийская научно-практическая конференця «Коранический и светский взгляд на идеологическое противостояние в Исламе» прошла в Казани

Эхо Грозненской фетвы и перспективы постсоветской уммы

Тезисы выступления на II Всероссийской научно-практической конференции «Коранический и светский взгляд на идеологическое противостояние в Исламе: геополитические последствия разгрома псевдоисламских структур на Ближнем Востоке», Казань, 7 декабря 2016 года

Суфизм в Татарстане в постсоветский период: разнообразие групп, распространение, влияние на умму региона

История распространения суфизма среди татар Урало-Поволжья

Ложь об извинениях Рамзана Кадырова

Чечня и Саудовская Аравия объеденяются против такфиристов и прочих сект.

Общие корни мусульман Евразии

Общие корни мусульман Евразии

В Москве поддержали «Грозную фетву»

Эксперт: «Идеология салафизма не предполагает полутонов»

Идеология салафизма не предполагает полутонов

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.