Константин Затулин: В России поддержат усилия по повышению обороноспособности Армении

29.11.2016 15:40:33

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Российские депутаты поддержат все усилия, направленные на повышение обороноспособности Армении. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.

«Все усилия, направленные на повышение обороноспособности Армении, соответственно безопасности граждан Армении, будут поддержаны Государственной Думой и Советом Федерации. Поскольку мы прекрасно понимаем, что безопасность России основана, в том числе, и на безопасности наших союзников», — сказал Затулин.

Говоря о союзных отношениях Армении и России, депутат напомнил слова покойного премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна о том, что «у России есть свой „Израиль“ на Кавказе».

«Мы не считаем, что, развивая наши отношения с другими странами СНГ, наносим ущерб нашим отношениям с Арменией. Мы считаем, что любое взаимоотношение с кем бы то ни было должно идти на пользу нашим союзникам. Если в этом есть какие-то пробелы, недостатки, тогда надо приложить все старания для того, чтобы от них избавиться. Я считаю, что мы сделали определённые выводы. Парад, который прошёл на День независимости Армении, лишний раз это продемонстрировал», — добавил депутат.

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