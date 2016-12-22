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Рубрика / Безопасность
Константин Затулин: В России поддержат усилия по повышению обороноспособности Армении
|29.11.2016 15:40:33
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Российские депутаты поддержат все усилия, направленные на повышение обороноспособности Армении. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.
«Все усилия, направленные на повышение обороноспособности Армении, соответственно безопасности граждан Армении, будут поддержаны Государственной Думой и Советом Федерации. Поскольку мы прекрасно понимаем, что безопасность России основана, в том числе, и на безопасности наших союзников», — сказал Затулин.
Говоря о союзных отношениях Армении и России, депутат напомнил слова покойного премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна о том, что «у России есть свой „Израиль“ на Кавказе».
«Мы не считаем, что, развивая наши отношения с другими странами СНГ, наносим ущерб нашим отношениям с Арменией. Мы считаем, что любое взаимоотношение с кем бы то ни было должно идти на пользу нашим союзникам. Если в этом есть какие-то пробелы, недостатки, тогда надо приложить все старания для того, чтобы от них избавиться. Я считаю, что мы сделали определённые выводы. Парад, который прошёл на День независимости Армении, лишний раз это продемонстрировал», — добавил депутат.