Кирилл Фролов: Одесса это не Юго-Восток Украины, это столица Новороссии!

29.11.2016 12:57:39

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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О своём видении событий в Одессе в 2014м году, роли Православной церкви на Украине и будущем украинского государства, в интервью Партизанскому радио рассказал Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов

– Кирилл Александрович, недавно отмечалась скорбная дата – два с половиной года трагедии одесской Хатыни. Мы помним, что Одесса была одним из главных очагов сопротивления Юго-Востока Украины и евромайданскому шабашу. Вы, как очевидец событий, человек, который непосредственно принимал участие в сопротивлении, скажите, в чем заключаются основные причины провала «русской весны» в Одессе, этого провала, приведшего к таким печальным последствиям?

– Первое и главное – это то, что не было принято политическое решение в должной мере поддержать «русскую весну». Потому что она была масштабной, она была грандиозной. Вот сейчас ходят с подачи Генпрокуратуры Украины разного рода фейковые записи и компиляции, где упоминается в том числе якобы мой разговор с Сергеем Глазьевым про Одессу.

Ну, во-первых, Сергей Юрьевич мой друг, товарищ и брат. Я, честно говоря, счастлив и по достоинству оцениваю то, что он назвал меня своим другом в своей книге о Третьей мировой войне, об экспансии США. И потому у нас дружеские отношения, он мой руководитель по Союзу православных граждан, поэтому, если бы это был мой голос, я бы не стал говорить, что я отчитываюсь. Нет, я рассказываю. Самое главное, там от моего имени называется цифра в 40 тысяч, но я не мог говорить такую явно заниженную цифру, потому что когда я был в Одессе по приглашению наших братьев из Союза православных граждан Малороссии и Новороссии, на Куликовом поле было более 50 тысяч человек. То есть православное русское восстание было реальностью.

Народ поднялся, народ вспомнил, что Одесса это не Юго-Восток Украины, это Новороссия, это столица Новороссии, где находился Новороссийский Императорский университет, где преподавали такие великие люди как протоиерей Георгий Флоровский, и Одесса это вспомнила. Поэтому Одесса против попыток фашизации, нацификации своего региона. Исторически она не была даже Малороссией. Малороссия тоже русская земля, но Новороссия это великая русская земля. Эти земли основаны такими великими людьми как генералиссимус Суворов, граф Потемкин Таврический и многими другими людьми. Новороссия создавалась как цепь военизированных крепостей и индустриальных городов для осуществления геополитической цивилизационно-православной миссии России, освобождения балканских славян и Константинополя. И под этот исторический процесс был инициирован проект Екатерины II, создавалась цепь военных крепостей, городов, дорог. Некогда дикое поле было освоено, и его население при Николае I составляло 2 миллиона человек, тогда как в начале освоения Новороссии оно было несколько десятков тысяч.

Как пишут многие историки, как, например, основывался город Николаев. Привозили крепостных девок из Новгородской области или из Костромской губернии, к ним приводили тех же солдат из Великоросской губернии либо из Левобережной Новороссии. Солдат выбирал себе невесту, венчали по 65 пар в день, и новая пара, освобождаясь от крепостной зависимости и от солдатчины (тогда солдатская служба была 25 лет), получала подъемные на берегу Черного моря. И вот таким образом этот пустынный край был населен, в основном, населением из Великорусской губернии и был назван Новороссией, Новой Россией. Таково его историческое название, которое сейчас запрещено. Поэтому Одесса вспомнила, что она является Новороссией и восстала.

Еще одна причина поражения – это внутреннее разделение повстанцев, лагеря православно-русского восстания. Потому что надо побеждать, а не думать о любви или нелюбви к тому или иному из лидеров. Вообще, надо всех любить по-христиански. Нелюбовь к собратьям, какие-то внутренние разборки это фактор гибели. Поэтому я всегда общался равно со всеми участниками: и с Игорем Марковым, с Антоном Давидченко, Валерием Кауровым, со всеми, потому что нужно преодолевать эту взаимную нелюбовь, прощать грехи. Только Господь Бог безгрешен. И когда общая опасность, тем более нужно прощать грехи. Надо делать общее дело. И хотя бы после разгрома, после 2 мая, после геноцида надо оставить все внутренние разделения и дальше бороться за единство православного русского мира, воскрешать Новороссию.

– Все-таки, более двух лет уже прошло. Можно ли сказать, что теперь Одесса потеряна навсегда для Русского мира или есть какие-то перспективы, что этот регион скинет с себя это бандеровское ярмо?

– Ни в коем случае нельзя даже говорить, что Одесса потеряна. Одесса была, есть и будет столицей Новороссии. Одесса была, есть и будет землей, где доминирующей конфессией является Церковь Московского патриархата, Русская Православная Церковь. И как бы сейчас хунта не пыталась разделить раскольников в Одесском краю, ничего не получается. Отсутствие мощных митингов, как тогда в 2013- 2014 годах, когда было более 50 тысяч на Куликовом поле является следствием оккупации и репрессий.

А вы представьте себе массовые митинги протеста во время нацистской оккупации, и что же надо было говорить из-за этого, что Одесса была потеряна для освобождения? Ни в коем случае. Она была освобождена, она вышла встречать своих освободителей.

То же самое будет и здесь. Одесса затаилась. Одесса под прессом гонений. Сотни православных русских одесситов до сих пор находятся в застенках хунты, к ним ходят мужественные православные священники, исполняют свой пасторский долг, окормляя их в тюрьме.

Я шлю поклон отцу и сыну Долгошее и многим другим исповедникам православия, восставшим против хунты, которые неправедно осуждены, потому что никакие не террористы, их протест носил законный правовой характер. Они просто выступили на Куликовом поле и за это находятся в местах содержания по сфабрикованным обвинениям. Поэтому, братья, крепитесь, молитесь, час освобождения неизбежен!

– Раз уж мы затронули тему Церкви, наверное, самым нашумевшим событием для православной Украины в этом году стал Крестный ход. И со стороны обывателя, мирянина, глядя на то, какое давление оказывалось СМИ со стороны неонацистов при молчаливой поддержке и по крайней мере, несопротивления тому, что происходит, киевской хунты, давление которой оказывалось на Крестный ход, кажется, что РПЦазРазР, одна из составляющих Русской Православной Церкви, переживает сейчас не самые легкие времена. Вы, как глава Ассоциации православных экспертов, что можете сказать об этом?

– Я хочу привести слова Святейшего Патриарха Кирилла, сказанные им на торжественном акте в честь своего 70-летия, 21 ноября в Храме Христа Спасителя. Он в присутствии предстоятелей и представителей всех поместных церквей, это был настоящий всеправославный Собор, в отличие от местного Собора на Крите, заявленного как всеправославный Константинопольским Патриархом, так вот Святейший Патриарх Кирилл сказал, что «канонические границы Русской Православной Церкви не будут изменены никогда, и Киев это начало русского православия, такой же как Мцхета для грузин и Косово для сербов», и что «мы не оставим православную Церковь Малороссии и Новороссии и Подкарпатской Руси никогда».

Святейший Патриарх Кирилл бросил вызов хунте этими словами. Он сказал, что никогда мы поступимся ни пядью канонической территории, которой является Малороссия, Новороссия и Подкарпатская Русь. Блажннейший митрополит Онуфрий, который выступил перед Святейшим, подчеркнул роль вышеупомянутого Крестного хода. Святейший продолжил его мысль, осудил хунту, ее антицерковные законопроекты, захваты храмов. В антицерковный закон внесен сейчас проект о специальном статусе религиозных организаций государства – агрессора. То есть закон о репрессиях против канонической Церкви. Отсюда же попытки сфабриковать уголовное дело против православного мирянина Вадима Новинского, который поддерживал Крестный ход. И Блаженнейший митрополит Онуфрий сказал, что в летнем Крестном ходу участвовало боле 500 тысяч человек. То есть 500 тысяч человек мирным и законным путем сказали «нет» нынешней хунте, нынешней идеологии, русоненавистничеству, отрицанию собственной истории, идеологии нацизма.

Вспомним, недавнее заявление на украинском телевидении министра культуры Украины Нищука о том, что жители Новороссии генетически неполноценны. То есть это нацизм, на самом деле. И подтверждение этому факту, министр, он сам из Ивано-Франковска, что Новороссия и Галичина вряд ли смогут прожить в одном государственном пространстве. Но это непримиримые противоречия, если представители активной величины называют жителей Новороссии недочеловеками, генетически неполноценными.

Итак, на Крестном ходу 500 тысяч человек сказали «нет» этому нацизму, сказали четко, ясно, молитвой, мирным действием, подтвердив основы социальной концепции Русской Православной Церкви, согласно которым Церковь может отказать государству в доверии, призвать верующих к мирному гражданскому сопротивлению, если действия государства ущемляют совесть верующих. И власть, то есть государство, Порошенко не просто возмущают совесть верующих, фабрикуя антицерковные законы, сажая православных активистов, захватывая храмы, но потенциал законного сопротивления Церкви огромен, что показал Крестный ход. Озвученная цифра митрополитом Онуфрием – в 500 тысяч человек.

– Бытует мнение, что проект «Украина» подходит все-таки к своему логическому завершению. Вы, лично, какое будущее рисуете этому «проекту»?

– Я считаю, что все зависит от того, насколько Русский мир способен сделать одну очень простую вещь – открыть глазам миллионам оболваненных, зомбированных людей, что они нерусские, неправославные, а представители некоего отдельного народа – украинцев, которые всегда были жертвами России и русский, открыть глаза на правду. о том, что украинца это русские. «Мы – единый народ», – о чем всегда повторяет Святейший Патриарх Кирилл и Президент Путин. Потому что есть сотни, даже в моей домашней библиотеке сотни трудов великих русских богословов, историков, философов, которые убедительно развенчивают ложь, я бы даже сказал, историческую ересь украинства. Пункт за пунктом, аргумент за аргументом они разбивают утверждение о том, что украинцы якобы были порабощены русскими, были какой-то отдельной нацией.

Ничего подобного. Все исторические документы, начиная с «Повести временных лет» преподобного Нестора-летописца, говорят, откуда пошла Русская земля, что Святой Владимир крестил русский народ и что в 1654 году состоялось воссоединение разделенного русского народа. Это написано не где-нибудь, а в первом учебнике русской истории в Киевском Синопсисе, который был издан в Киеве в 1672 году. Его автором был ректор Киево-Могилянской академии и наместник Киево-Печерской лавры архимандрит Иннокентий Гизель, где сказано, что в 1240 году, после падения Киева, его наследником стала Москва, и в 1654 году состоялся не союз Украины с Россией, а воссоединений разделенного русского народа и государства. Потому что никакой Украины и украинцев не было. Русский народ, который создавал всеми своими тремя ветвями единый русский литературный язык, единую Русскую Церковь, которая 3 тысячи лет назад воссоединилась, и Киевская митрополия перешла под Московский патриархат, а Московскую кафедру митрополитов основали киевские митрополиты и перенесли ее после падения Киева. Поэтому воссоединение было закономерным. И о том, что украинство всегда насаждалось террором. Первый геноцид в XX веке был геноцид на Карпатской Руси, где было уничтожено десятки тысяч людей в концентрационных лагерях.

Сейчас Галиция считается эпицентром русофобии, а тогда она была эпицентром русскости и даже в галицийских селах было 8 памятников Пушкину, поставленных в Галиции, где были заболотовцы. Была целая плеяда русских православных проповедников, просветителей – Добрянский, Наумович, Головатский и многие другие. Но все это было уничтожено. Была уничтожена русская народная Республика Лемков, десятки тысяч людей и сотни священников, то есть Галицкую Русь уничтожили физически, и к власти пришло на фоне геноцида украино-мазепинское меньшинство, поддерживаемое Австро-Венгрией перед войной и во время войны с Россией. Это доказательство того, что сейчас творит хунта. То есть физически уничтожают русскую Малороссию, русскую Новороссию, русскую Церковь чтобы всю территорию бывшего СССР превратить в Новую Галицию, в эпицентр фашизма и русофобии.

Но всех не перевешаешь, как говорится. И если мы сумеем сказать правду, издать эти великие труды, они сохранились, их сотни, по ним можно снять десятки фильмов, сотни программ и достучаться до каждого зомбированного гражданина Украины, несмотря на построенный хунтой «железный занавес».

Сейчас Интернет не отменишь, не запретишь. Достучаться можно и нужно. И, несмотря на то, что многие зомбированны, у них откроются глаза.

У меня есть друг, священник Игорь Кучерук. Он был раскольником, ярым самостийником и верил во все эти самостийные бандеровские мифы. Но, начав читать книги, он сам с Волыни, узнал, что на Волыни был самый большой Союз русского народа, 2 миллиона человек, что было грандиозное миссионерское братство, созданное митрополитом Антонием Храповицким. В него входили будущие новомученики. У него открылись глаза. Он написал уникальные исторические труды, посвященные этим новомученикам, таким как Аркадий Бежицкий. Конечно, он вынужден был бежать от хунты, но он сумел перефотографировать архив Волынского Союза русского народа, и старается их издавать.

Но, к сожалению, просветительская деятельность по опровержению лжеукраинства пока еще не осознана и не понята всем российским обществом. Самой России приходится вести такое же просвещение, что на территории хунты живет не какой-то другой народ, а живут обманутые русские, которых нужно просветить. И это просвещение гораздо эффективнее военных действий. Потому что люди, у которых откроются глаза, они всю свою ненависть, все свое неприятие, которое есть у них, они выльют на своих обманщиков.

Исходя из того, что проект «Украина» это проект на глиняных ногах, на лжетеории основанный, стоит его только опровергнуть, и этот проект распадется. Как писал профессор Стороженко, обличитель украинства, что «когда русское Солнце взойдет, темные лучи украинства сами рассеются, потому что они действуют только в темноте».

– Спасибо.

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Комментарии

29.11.2016 14:24:39 Комментарий от Эдуард Завьялов(kakajoe)

Возможно, все возможно...

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