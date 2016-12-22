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Рубрика / Безопасность

Семь участников теракта в Актобе приговорили к пожизненным срокам


28.11.2016 17:19:27

Такое решение вынес специализированный межрайонный суд в Казахстане, передают местные СМИ.

Отмечается, что ещё двое получили 20 лет и 22 года лишения свободы соответственно. Кроме того, 18 человек, которых обвиняли в недонесении о готовящемся преступлении, суд также приговорил к различным срокам — от 3 до 5 лет.

Всего было возбуждено 77 уголовных дел, которые впоследствии объединили в одно производство.

5 июня в Актобе террористы совершили нападение на оружейный магазин и войсковую часть. При перестрелке с силовиками 13 преступников были уничтожены, 4 получили ранения. В бою погибли 3 военнослужащих Национальной гвардии и 5 гражданских лиц. В администрации президента страны Нурсултана Назарбаева заявили, что теракт был организован по призыву лидеров «Исламского государства».

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