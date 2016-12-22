Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Рубрика / Общество

Пьяная эстонская армия – как часть общества.


28.11.2016 14:37:22

Пьянство в вооруженных силах – это еще не признак демократии. Это повод задуматься как минимум о двух вопросах. Во-первых, в чем причины этого. И во-вторых – о соответствии занимаемым должностям отцов-командиров. Пьяный «человек с ружьем» опасен для общества. И именно поэтому в нормальной армии с этим явлением борются нещадно.

В эстонской армии буквально один за другим разразились два весьма неприятных скандала с «винным душком». Первый возник в результате исследования, легшего в основание магистерской работы одного из офицеров вооруженных сил. Исследования проводились среди военнослужащих элитной части – Скаутского батальона, солдаты которого принимают участие в военных миссиях страны в «горячих точках». Почти 50% опрошенных военнослужащих батальона признались в употреблении алкоголя сверх нормы и нанесении этим ущерба своему здоровью. Это признание прозвучало так громко, что было вынесено на повестку дня заседания комиссии по государственной обороне и там, судя по всему, «затихло». Выступивший на слушаниях капитан Танель Раттисте обратил внимание членов комиссии, что чрезмерное употребление алкоголя в Силах обороны Эстонии широко распространено и что с этим нужно бороться. А также было высказано мнение, что вооруженные силы – лишь часть общества. Которое – ну вы понимаете. Выводы, что говорить, удивительно оригинальные. Стоило ли ради них собираться?

Еще один скандал случился во время рутинной проверки корабля военно-морских сил Эстонии «Сакала». В ходе этого рейда, который был проведен 11 ноября, на борту минного тральщика было обнаружено большое количество контрабандных сигарет и алкоголя. Натралили, в общем. А потом, по всей вероятности, приторговывали. Об этом случае также поговорили на заседании комиссии по государственной обороне парламента Эстонии. Министр обороны Эстонии Ханнес Хансо, командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас и генеральный прокурор Лавли Перлинг представили комиссии свое видение ситуации. Что это за видение – мы знать не можем, так как результаты обсуждения этого вопроса не разглашаются. Потому как секрет. Чувствительная сфера.

Известно лишь одно: командир корабля и командующий ВМС Эстонии подали в отставку. Сами так решили, или их об этом настойчиво попросили – неясно. Но тут хоть кто-то ответил за содеянное. А вот за пьянство в Скаутском батальоне, похоже, не наказан никто. Потому как случай совсем другой. Не контрабанда ведь. Пили вполне законно приобретенное. А батальон – часть армии. Армия – правильно – часть общества.

В общем, общество вроде как должно на себя оборотиться. Ну хорошо, оборотились. И что увидели? То, что на нашу дорогую во всех смыслах армию мы тратим опять очень немаленькие деньги, которые были бы нужны и в образовании, и в социальной защите. Может быть, вернуть эти крепкие руки, по всей видимости, томящиеся от безделья, в «народное хозяйство»? Использовать растрачиваемую по столь неприглядным случаям силу на благо не процветающей экономики. Глядишь, за трудами реальными и праведными они и о пьянстве и о контрабанде забудут. А то, как говорится, с такими защитниками и враги не нужны.

Владимир Барсегян

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.