Пьяная эстонская армия – как часть общества.

28.11.2016 14:37:22

Пьянство в вооруженных силах – это еще не признак демократии. Это повод задуматься как минимум о двух вопросах. Во-первых, в чем причины этого. И во-вторых – о соответствии занимаемым должностям отцов-командиров. Пьяный «человек с ружьем» опасен для общества. И именно поэтому в нормальной армии с этим явлением борются нещадно.

В эстонской армии буквально один за другим разразились два весьма неприятных скандала с «винным душком». Первый возник в результате исследования, легшего в основание магистерской работы одного из офицеров вооруженных сил. Исследования проводились среди военнослужащих элитной части – Скаутского батальона, солдаты которого принимают участие в военных миссиях страны в «горячих точках». Почти 50% опрошенных военнослужащих батальона признались в употреблении алкоголя сверх нормы и нанесении этим ущерба своему здоровью. Это признание прозвучало так громко, что было вынесено на повестку дня заседания комиссии по государственной обороне и там, судя по всему, «затихло». Выступивший на слушаниях капитан Танель Раттисте обратил внимание членов комиссии, что чрезмерное употребление алкоголя в Силах обороны Эстонии широко распространено и что с этим нужно бороться. А также было высказано мнение, что вооруженные силы – лишь часть общества. Которое – ну вы понимаете. Выводы, что говорить, удивительно оригинальные. Стоило ли ради них собираться?

Еще один скандал случился во время рутинной проверки корабля военно-морских сил Эстонии «Сакала». В ходе этого рейда, который был проведен 11 ноября, на борту минного тральщика было обнаружено большое количество контрабандных сигарет и алкоголя. Натралили, в общем. А потом, по всей вероятности, приторговывали. Об этом случае также поговорили на заседании комиссии по государственной обороне парламента Эстонии. Министр обороны Эстонии Ханнес Хансо, командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас и генеральный прокурор Лавли Перлинг представили комиссии свое видение ситуации. Что это за видение – мы знать не можем, так как результаты обсуждения этого вопроса не разглашаются. Потому как секрет. Чувствительная сфера.

Известно лишь одно: командир корабля и командующий ВМС Эстонии подали в отставку. Сами так решили, или их об этом настойчиво попросили – неясно. Но тут хоть кто-то ответил за содеянное. А вот за пьянство в Скаутском батальоне, похоже, не наказан никто. Потому как случай совсем другой. Не контрабанда ведь. Пили вполне законно приобретенное. А батальон – часть армии. Армия – правильно – часть общества.

В общем, общество вроде как должно на себя оборотиться. Ну хорошо, оборотились. И что увидели? То, что на нашу дорогую во всех смыслах армию мы тратим опять очень немаленькие деньги, которые были бы нужны и в образовании, и в социальной защите. Может быть, вернуть эти крепкие руки, по всей видимости, томящиеся от безделья, в «народное хозяйство»? Использовать растрачиваемую по столь неприглядным случаям силу на благо не процветающей экономики. Глядишь, за трудами реальными и праведными они и о пьянстве и о контрабанде забудут. А то, как говорится, с такими защитниками и враги не нужны.

Владимир Барсегян

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