В Минюсте Украины предложили ради безвиза принять мигрантов из Сирии

28.11.2016 14:08:44

Заместитель министра юстиции по европейской интеграции Сергей Петухов выступил за обмен "безвиза" со странами ЕС за возможность передачи для Украины квоты европейских стран по расселению мигрантов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как получить безвиз с ЕС? Надо стать им нужными... Не секрет, что на принятие решения по Украине во многом повлиял сирийский миграционный кризис. Именно опасаясь негативной реакции избирателей на мигрантов, европейские лидеры не спешат давать безвиз Украине. А если это наша самая большая проблема, то именно она может и стать решением!" - считает замминистра.

"Думаю наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов. Что скажете? Конечно, мы нуждались бы в дополнительном финансировании от ЕС или отдельной страны, но это были бы значительно меньшие средства, чем было бы потрачено на их содержание в ЕС", - написал Петухов.

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