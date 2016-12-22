Крымским военнослужащим зачтут украинские документы об образовании

28.11.2016 14:02:26

Квалификация, образование и стаж лиц, поступивших на военную службу в России после присоединения Крыма, признаны действительными. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Россия признает украинские документы об образовании и квалификации своих граждан, которые проживают в Крыму и поступили на военную службу по контракту с 18 марта 2014 года по 2 января 2015 года. Также признаются документы, свидетельствующие о прохождении ими военной службы в вооруженных силах и правоохранительных органах Украины.

В указе отмечено, что для признания необходимо предоставить подлинники документов.

20 ноября на контрольно-пропускном пункте Джанкой в Крыму произошел инцидент с двумя российскими военнослужащими: прапорщиком Максимом Одинцовым и младшим сержантом Александром Барановым. Их задержали украинские контрразведчики.

Как утверждал 22 ноября источник РИА Новости, они были выманены на территорию пункта под предлогом передачи им документов, подтверждающих получение высшего образования на Украине.

Российская сторона заявила, что военных выкрали сотрудники СБУ. В спецслужбе заметили, что против Баранова и Одинцова возбуждены уголовные дела о дезертирстве (оба ранее служили в вооруженных силах Украины) и они были задержаны «после того, как перешли границу».

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