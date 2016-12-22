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Рубрика / Религия

Лозунг современных православных интеллектуалов - будьте реалистами, требуйте невозможного!


28.11.2016 13:17:55

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Подвиг византийских Отцов Церкви состоял в том, что они поставили на службу Церкви лучшие достижения современной им гуманитарной культуры - понятийный и лексический аппарат античной интеллектуальной культуры, появлению школ их учеников, которые актуализировали Предание в ответ на появлявшиеся ереси и вызовы. Непрерывная цепь актуализации Предания сохранялась с эпохи Первого Вселенского Собора до падения Византии.

К сожалению, Россия, став преемником Византии, не выполнила ее ключевой функции - быть актуализатором Предания, хотя ,имея ресурсы Православной Империи, имела все шансы выполнить миссию актуального богословского ответа на вызовы современности и формирование наступательного православного дискурса, охватывающего все направления человеческой мысли и жизнедеятельности. привело к деправославизации и антихристианизации человеческой гуманитарной культуры, завладению миллионов людей антихристианскими идеями и проектами породившими чудовищные мировые антихристианские проекты, приводящие человечество к финалу своей истории, к Антихристу. Сама Россия чудовищно пострадала от уклонения от своей исторической миссии, расцерковленная и антихристианская мысль стала мыслью русофобской, ибо Катехон, Россия-это ключевая жертва всех антихристианских глобальных проектов.

Но Господь сохранил Русскую Церковь и Россию для того, чтобы они выполнил свою историческую миссию Катехона, наследницы Византии, православной ,удерживающей зло и помогающей Церкви нести по всему миру Истину Православия, империи.

Поэтому актуализация Предания, по мысли о.Георгия Флоровского,"неопатристический синтез" как задача русского богословия, должна быть как реактивной-своевременный ответ на все имеющиеся вызовы современности, так и упреждающей, наступательной - воцерковление и стратегирование всей жизнедеятельности человечества, не дожидаясь новых вызовов.

Поэтому задача современного православного богослова, интеллектуала, геополитика, политика, публициста, журналиста, политолога - это и ответ на все имеющиеся вызовы и угрозы, опровержение всех антиправославных идей и цивилизационных и геополитических проектов, так и стратегирование проектов православных, долженствующих работать "на опережение". Православный интеллектуал сегодня должен ставить себе цель стать Карлом Марксом или Фрэнсисом Фукуямой, только со знаком плюс - таким православным мыслителем, идеи которого завладеют умами миллионов и приведут к стратегическим позитивным сдвигам всего человечества, главный из которых - воцерковление.

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