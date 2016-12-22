Русские из Уругвая вернулись в Россию из Финляндии

28.11.2016 12:33:05

Александра Викторовна Докучаева Заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ

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Семья Фефеловых, староверов из Уругвая, приехала в августе 2016 года в Амурскую область. Переехали навсегда, чтобы здесь жить, растить детей, работать, и конечно, первым делом, принять гражданство России. Глава Семьи Иннокентий Петрович Фефелов, его жена Килилия Васильевна Вагнер-Павлов и четверо их детей: от шести до полутора лет, двинулись в путь на историческую Родину после двух лет ожидания ответа на заявление для участия в Программе переселения (как коротко называют Государственную программу содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом). Заявление на Программу было направлено в Амурскую область, куда уже переселились родителя Иннокентия. За два года ответа не пришло. Иннокентий проконсультировался в Посольстве России в Монтевидео, что нужно для того, чтобы приехав в Россию, оформлять российское гражданство. Консульский работник им посоветовала взять с собой (кроме паспортов) справки о несудимости, свидетельства о рождении всех членов семьи, переведенные на русский язык. Также их заверили, что виза в Россию не нужна.

В этом совете, как оказалось позже, содержалась серьезная ошибка, на исправление которой была поднята целая «армия»: от министров и депутата Госдумы до финских правозащитников и наших соотечественников в Финляндии.

Дело в том, что между Россией и Уругваем существует соглашение о безвизовых поездках граждан. В соответствии с этим соглашением гражданам Сторон при поездках на срок не более 90 дней виза не нужна. Если же поездка на б о льший срок или носит деловой, коммерческий характер, то визу нужно оформлять. Получается. что Фефеловы получили неквалифицированный совет в Консульстве, где вместо того, чтобы добиваться ответа из России на заявление по Программе переселения, послали семью с детьми в «свободный» полет, который, как следует из Соглашения, не может длиться более трех месяцев.

Добравшись до г.Свободный в Амурской области, где проживает мать Иннокентия, семейство пыталось подать документы для получения разрешение на временное проживание (РВП). Но миграционные службы им отказали, на том основании, что для длительного (более трех месяцев) пребывания в России – нужна виза. А процедура получения РВП и само намерение проживать, очевидно, в квартал не укладываются. Фефеловы встретили самое теплое и сочувственное отношение в администрации города, за них хлопотал Мер Свободного Роберт Каминский, его помощница Кристина Мягкова взяла на себя все хлопоты с подготовкой документов, и справок. Но «миграция» была непреклонна, предлагая возвращаться в Уругвай. У семьи же средств на обратную дорогу через океан не было. Путь в Россию «съел» все имеющиеся деньги. Тем временем трехмесячный срок безвизового пребывания подходил к концу.

Фефеловы обратились к В.Москвину, директору Дома русского зарубежья, который помогал их родителям при переезде. В ответе на запрос В.Москвина в МИД России был дан совет: выехать в ближнюю страну Шенгенского соглашения, например, в Финляндию, с которой у Уругвая также есть соглашение о безвизовых поездках, и там получить визу на въезд в Россию по приглашению, которое даст какое-нибудь частное лицо.

Наметился путь: выехать до истечения трех месяцев (до 3 декабря) в Финляндию, собрав средства для поездки и проживания там; найти состоятельного человека, который подпишет приглашение и подтвердит обеспечение шести человек на три месяца жизни в России; упросить органы миграции оформить приглашение как можно скорее (а не за три недели – обычный срок); по приглашению срочно оформить визу в Консульстве России в Финляндии.

Мэр Свободного и его помощница сделали все, что от них зависело в Амурской области: нашли спонсора для поездки, бизнесмена, взявшегося подписать приглашение Фефеловых, в срочном порядке передали требуемые документы в Областное управление по миграции (г.Свободный – в 150 км от Благовещенска – областного центра). В.Москвин обратился к Министру Внутренних дел В.Колокольцеву с просьбой ускорить оформление приглашений для визы, а также к депутату Госдумы К.Затулину, чтобы помочь в срочном оформлении визы за рубежом. К борьбе за семью подключилась Л.Графова, известный журналист и председатель Форума переселенческих организаций. Она, пользуясь «личными связями» и своим авторитетом, сломала привычные бюрократические барьеры при оформлении документов в миграционном ведомстве: приглашение вместо трех недель оформили за три дня.

Надо было также решать вопрос, где и как будет жить в чужой стране - Финляндии многодетная семья, которая, чтобы не попасть в нарушители закона, выехала 2 ноября из Москвы в Хельсинки. Как оказалось, в это время в Москве проходила Всемирная тематическая конференция «Вместе с Россией». Руководство российской диаспорой в Финляндии участвовало в ее работе и не смогло помочь во встрече и размещении наших вынужденных путешественников. На помощь пришел Йохан Бекман, известный защитник российских матерей, у которых отнимают детей в этой благополучной стране Евросоюза. Он в эти дни находился далеко от Хельсинки, но обратился к своему другу, жена которого – Татьяна Яковлева встретила Фефеловых на вокзале, проводила в квартиру, которую нашла для них, помогала с ориентировкой в чужом городе, затем нашла квартиру подешевле, помогла с переездом. И всякий раз, когда было нужно, возила большую семью по городу на своей машине.

Обычный срок оформления визы за рубежом после получения приглашения занимает не меньше недели. С просьбой ускорить процесс К.Затулин обратился к Заместителю министра иностранных дел Г.Карасину (обращение читайте ниже) . Просьба была услышана, и уже на следующий день в Консульском департаменте МИД России нас заверили, что визы будут оформлены в тот же день, когда в Консульство придут приглашения. Как, действительно, и было сделано, что отражено в ответе К.Затулину, которое приложено ниже .

Ко времени, когда этот ответ дошел до Госдумы, семья Фефеловых уже вернулась в Свободный и начала оформление документов для получения РВП. Опять включились в работу Мэр Свободного и его помощница. Помогли пройти вне очереди экзамен по русскому языку. Приходится вновь оформлять медицинские справки, справки о несудимости – прежние устарели – три месяца прошло. Еще впереди вступление в Программу переселения, затем получение гражданства. А срок пребывания по визе – тоже всего три месяца. Но будем надеяться, что миграционная служба продлит визу Фефеловым без выезда из России, учитывая то, что они находятся на ее территории в процессе легализации. Возможно, придется снова прибегать к помощи депутатов и министров, в чем, наверное, они не откажут.

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