Белоруссия намерена резко поднять цену на транзит российской нефти

25.11.2016 18:07:19

Тариф планируется поднять на 20,5% с 1 января, передаёт ТАСС.

«Соответствующие уведомления в «Транснефть» направили «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», — сообщил агентству источник в одном из нефтетранспортных предприятий Белоруссии.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин рассказал, что компания получила эти предложения, но изучив, не нашла обоснованности такого повышения.

«В соответствии с методикой установки тарифов, мы отправим в ФАС данные заявки с указанием, что мы не согласны с таким повышением», — сказал он.

Дёмин отметил, что принять решение должна Федеральная антимонопольная служба.

Это не первое повышение тарифа за текущий год. Так, в октябре руководство «Транснефти» сообщило ФАС о внеплановом увеличении Минском цен на транспортировку нефти.

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