Анкара действует «импульсивно и непредсказуемо»

25.11.2016 13:34:37

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Турция и Сирия оказались на грани войны после того, как правительственные ВВС арабской страны разбомбили турецких солдат у города Эль-Баб. Анкара уже пригрозила Дамаску «ответить», что грозит втянуть в конфликт и российских военных. Одновременно появились данные о том, что в сирийскую войну решил вмешаться даже Египет.

Турецкое командование сообщило, что в ночь на четверг в окрестностях сирийского города Эль-Баб правительственная авиация нанесла удар по находящемуся там турецкому подразделению. «Погибли трое наших героических солдат, десять получили ранения, один из них – тяжелое. Пострадавшие были немедленно эвакуированы из зоны боевых действий», – заявил генеральный штаб.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пригрозил, что Анкара ответит на гибель своих военных. «Продолжается операция сил «Свободной сирийской армии» с поддержкой ВС Турции по зачистке от террористов района города Эль-Баб. К сожалению, вчера ночью в результате авиаудара трое наших военнослужащих погибли и десять получили ранения. Определенно, эта наша борьба с «Исламским государством» некоторым не нравится. Но, откуда бы атаки ни исходили, наши вооруженные силы никогда не прекратят бороться с терроризмом. На это и подобные ему нападения будет дан ответ», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, три месяца назад армия Турции при поддержке международной коалиции вторглась в Сирию, начав операцию «Щит Евфрата». Почти сразу от боевиков ИГИЛ был «очищен» город Джараблус. 8 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара собирается продолжить операцию в Сирии от севера страны до юга, пока территория не будет очищена от «Исламского государства». Однако после этого турецкая армия явно приостановила свое наступление. Эксперты тогда не исключали, что турецкие танки вошли в Сирию с негласного разрешения Дамаска (и по согласованию с Вашингтоном и Москвой), однако никаких подтверждений с тех пор эта версия не получила.

За прошедшие три месяца, по официальным данным, Турция потеряла 15 человек, и вот теперь впервые обвинила в гибели своих военных сирийские правительственные войска.

Москва сейчас не заинтересована в обострении отношений с Анкарой, и тем более в войне Сирии и Турции, считают в Госдуме. «Не знаю, чем, кроме самого факта нападения, руководствуется турецкий генштаб. В случае, если это обвинение будет иметь далеко идущие последствия, мы попытаемся не допустить такого столкновения», – сказал депутат Госдумы, политолог Константин Затулин. Однако он не может предугадать, прислушаются ли турки в этом случае к аргументам Москвы, напоминая про импульсивность и непредсказуемость турецкого руководства. Затулин напомнил, что турки до сих пор сохраняют свои интересы в зоне, населенной сирийскими курдами, а также туркоманами, которых Анкара рассматривает практически как соотечественников.

Турки ведут военную операцию в Сирии, что называется, явочным порядком, напомнил депутат. «Я не знаком с договоренностями, существующими между военными России, Турции и Сирии относительно действий, связанных с борьбой с террористами. Насколько я помню, были серьезные подозрения в их тесных связях с некоторыми группами боевиков, в наличии турецких военных инструкторов в так называемых умеренных отрядах. Так что относительно этого инцидента главным будет вопрос, что вообще там делали турецкие военные и насколько об их присутствии было известно Дамаску», – считает политолог. «Насколько я помню, правительство Сирии турецкую армию для каких-то наземных операций на своей территории не приглашало», – напомнил эксперт.

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