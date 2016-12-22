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Рубрика / Экономика
Денис Денисов: "Нафтогаз" устроил показательные выступления против "Газпрома"
|25.11.2016 13:08:07
Денис Олегович ДенисовЗаместитель заведующего отделом Украины
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Украинская госкомпания "Нафтогаз" ведет в Twitter виртуальную борьбу против "Газпрома" по вопросу о поставках газа, пишет Bloomberg.
Украинская компания часто публикует в своем аккаунте твиты, посвященные контрактным спорам с Россией, и размещает материалы, открыто осуждающие проекты "Газпрома" по строительству новых газопроводов для доставки топлива в Европу. Кроме того, ведущие аккаунт сотрудники "Нафтогаза" часто делают ретвиты "комплиментов" в адрес "Газпрома", отмечает агентство.
"Газпром" же не включается в эту виртуальную войну. Российская компания, на аккаунты которой на русском и английском языках подписаны более 70 тысяч человек, не ответила ни на один твит "Нафтогаза", у которого на момент написания статьи в сумме было 1519 подписчиков, пишет Bloomberg.
Аналитик украинского филиала Института стран СНГ, политолог Денис Денисов считает, что подобными твитами "Нафтогаз" пытается привлечь к себе внимание.
"Потому что по судебным разбирательствам его позиции очень слабые по сравнению с позициями "Газпрома". Это касается и ситуации с поставками газа, и с бесперебойным транзитом газа в Европу. Там сейчас назревает проблема. Недаром господин (вице-президент Европейской комиссии Марош) Шефчович, который отвечает в ЕС за энергобезопасность, в срочном порядке выезжает в Москву для того, чтобы попытаться уговорить "Газпром" более лояльно отнестись к украинской стороне. И на этом фоне мы видим совершенно неадекватные сообщения в Twitter, которые критикуют российскую компанию", – сказал Денис Денисов в эфире радио Sputnik.
В этом смысле руководство "Нафтогаза" копирует поведение руководства страны, считает он.
"Мы знаем, что украинские чиновники высшего звена преимущественно предпочитают "работать" в виртуальном пространстве – в пространстве Facebook, Twitter, но никак не в реальности. Это их сущность. Оттого и происходят сейчас проблемы на Украине. Следующим шагом станут, наверное, флешмобы работников "Нафтогаза", которые начнут что-нибудь на заборах писать. Это, конечно, театр абсурда. Так к этому и надо относиться. Поэтому никакой реакции "Газпрома" на эти "показательные выступления" нет. А в отношении "Нафтогаза" приходится задуматься об уровне, в том числе и интеллектуальном тех людей, которые занимаются подобными вещами", – отметил политолог.
По его мнению, украинская компания не способствует переговорному процессу с российской стороной, и европейцы уже делают из этого выводы.
"Сейчас экспертное сообщество и особенно потребители в Европе все-таки склоняются к точке зрения, что необходимо иметь альтернативные пути доставки российского газа в Европейский союз. После того, как это будет реализовано, проблема снимется сама собой", – заключил Денис Денисов.
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