Общие корни мусульман Евразии

25.11.2016 12:24:45

Все знают, что для сохранения национальной идентичности народов СНГ в условиях глобализации нужно объективно представлять сущность религиозного фактора и правильно налаживать отношения с религией, что является одной из центральных задач любого государства.

«Исламский фактор» всегда играл важную роль в процессе социально-политической и культурной жизни обществ стран СНГ. В условиях новых геополитических реалий следует обратить особое внимание на конкуренцию между исламскими странами в их позиционировании своих культурных ценностей и идеологий, что требует усиления демократических институтов как условия инфильтрации наиболее экстремистских течений, использующих исламский фактор в своих политических и геополитических интересах.

С начала 90-х годов 20-го века началась экспансия салафизма-ваххабизма на пространстве Евразии. В первую очередь, экспансии были подвержены республики, расположенные в горных районах (Кавказ, Таджикистан), где удобнее всего вести диверсионную войну. Нефтедоллары сыграли свою роль и молодежь, в основном безработная и без образования, стала двигателем «заморских идей».

Также попутно велась работа идеологов по разрушению традиционных устоев народов стран СНГ. В ход были пущены ваххабитские заготовки о «ширке» (язычестве) мусульман и «бидъате» (нововведениях) в их жизнь. Что это, якобы, противоречит исламу. Всевозможные брошюры, а затем и сайты кишат этими любимыми темами ваххабитов. Даже зикры (поминания Аллаха) и посещения кладбищ мусульман стали называть нововведениями. А делать дуа (мольбы) на макамах и мавзолеях аулия (святых и благодетельных предков) называли выходом из ислама(!).Салафиты (ваххабиты) внушали мусульманам Евразии, что наши предки придерживались неправильного ислама. И по этой причине, якобы, попали под влияние царской России, а затем и коммунистов. Все это подавалось под личиной «правильной акиды» – вероубеждения. Используя подобные аргументы, несложно навязать идеи такфира, джихада и убедить молодежь примкнуть к ваххабитами и стать их «ярыми» сторонниками.

Для достижения своих целей «правильные» мусульмане не гнушаются никакими средствами. Снимают специальные фильмы про «ужасы» язычества мусульман, доказывая на достоверных фактах наше незнание ислама и поучая, как правильно нужно жить по Корану и Сунне.

Умалчивается лишь одна деталь: в «документальных» кадрах показаны далекие от ислама люди, как правило, больные, потерявшие надежду и посещающие могилы известных исламских деятелей, прося у них защиты и помощи. Отчаяние играет в данном случае на руку ваххабитам.

Не остались в стороне и всевозможные псевдосуфии и самозванцы. Свое откровенное невежество, незнание шариата и тариката, они прикрывают мистикой и показной богобоязненностью. Тем самым вызывая отторжение и неприязнь к суфизму – одному из основ ислама, способствующему духовному прозрению.

Во многом это недоверие спровоцировано и самими служителями официального духовенства. Поскольку они не в состоянии дать четкого ответа на вопросы верующих. Есть известная арабская пословица: «Факиду шай ля юутыхи» («Потерявший вещь не сможет дать ее»). Многие муфтии не знают интеллектуально-духовной школы – тасауфа (суфизм). В их профессиональные компетенции входит знание лишь о положениях фикха (исламское законоположение). Поэтому у муфтиев, особенно России, прямо противоположные мнения.

К тому же, со счетов нельзя сбрасывать «подковерные игры» и борьбу за паству, которые так же не способствуют расширению знаний у верующих. Некоторым, которые привыкли управлять мечетью все равно, кто враг: ваххабит или суфий. Им не выгодно, чтобы верующие начали задумываться над духовной составляющей ислама! Все это нагнетает конфликты в обществе, мечетях, на улицах и семьях.

Но мир, к сожалению, не стоит на месте. Ваххабиты не исчезнут из него однажды и навсегда. Они не перестанут добиваться своих целей. При помощи жестокости в том числе, пороча ислам перед мировым сообществом. Обычные люди практически отождествляют ислам и ваххабитов. И с каждым днем все сложнее и сложнее убедить, что ислам и ваххабизм – два противоположных явления.

Думаю, пора объединить усилия. Наш традиционный ислам всегда был тесно связан с суфизмом, развивался на его фундаменте. Что мешает сейчас обратиться к корням и противостоять чужеродному нам ваххабизму? На кону важные, системообразующие ценности. Развивая правильный тарикат, вместе с наукой тасауф(суфизм), мы сможем нейтрализовать любое идеологическое влияние извне.

Автор идеи евразийства – Лев Гумилев в свое время говорил о том, что сила народа не в его многочисленности, а в духовной культуре, которую он смог сохранить, передать потомкам и остальному миру.

Чтобы противостоять идеологии ваххабитов, нужно возродить и развивать нашу исконную интеллектуально-духовную школу – суфийский ислам. Лишь благодаря это школе появятся мудрые хазреты, ишаны, ахуны и хальпе, которые будут служить своему народу и учить его нравственности. Как и их предки, служившие народу на протяжении веков. Иного пути нет!

Очень точно подметил депутат Маулен Ашимбаев при обсуждении вопроса о возможности запрещения идеологии салафизма в Казахстане: «Идеологию запретить невозможно, ей можно противопоставить только другую идеологию….Мы должны усилить, прежде всего, профилактическую работу». Не менее авторитетный в Казахстане политолог Досым Сатпаев резюмировал: «Хотите победить радикалов — противопоставьте им других лидеров. Из Духовного управления мусульман, из авторитетов региональных элит, найдите «противовесную» идеологию!»

На мой взгляд, единственная «противовесная» идеология – это возврат к своим корням, к суфийским корням. Известный ученый аль-Манджури сказал: «Суфизм - наука, исследующая способы очищения внутреннего мира человека от пороков души, таких как злоба, зависть, обман, любовь к похвале, гордыня, показуха, ненависть, алчность, скупость, почитание богатых, принижение бедных, потому что суфизм обнажает пороки и указывает на пути избавления от них. Суфизм помогает душе преодолеть препятствия путем избавления ее от пороков и мерзких качеств, таким образом, приводя к освобождению сердца от всего, кроме Аллаха и к украшению его поминанием Великого Аллаха».

Душе необходимо прививать такие совершенные качества, как покаяние, богобоязненность, стойкость, правдивость, искренность, аскетизм, благочестие, этические нормы, любовь, поминание Аллаха, ощущение взора Аллаха. Во всех этих качествах суфиям принадлежит большая доля из наследия Пророка(мир ему), как в области теории, так и в области практики.

Известно, что турецкий муфтият следует Накшбандийскому тарикату. В Турции нет проблем, связанных с ваххабизмом. Но там много неосуфийских течений: типа нуржилер, рифахшилар, гюленшилер и др. Они отошли от традиций суфизма и ведут свою миссионерскую деятельность, надев галстуки и вмешиваясь в политику. Это больше похоже на партийную работу.

Мы потеряли путь наших предков-суфиев. Настало время «собирать камни», возродить духовность наших предков. В связи с этим Абдуль Кадыр Иса в предисловии к книге «Истина тасауфа» отмечает: «Во все времена наибольшему давлению и нападкам подвергался суфизм, потому что в нем заключается суть ислама, его дух и сила. Противники ислама стремятся представить суфизм как философскую фантазию, призывающую к отшельничеству и оторванности от реальной общественной жизни, как тормоз в человеческом развитии. Однако суфизм остался маяком вставших на путь приближения к Аллаху и самым позитивным методом распространения Ислама и укрепления его устоев».

Безусловно одно: в странах, где Накшбандийский тарикат стал общенародным, существует действенный заслон против идеологии терроризма. Для стабильности, покоя и мира в странах СНГ мы должны вернуться к нашим корням и возродить традиционное мировоззрение мусульман нашего региона.

Мусульмане должны быть патриотами своей страны, иметь надежный иммунитет к любым экстремистским идеям, будь то на этнической, конфессиональной или любой другой основе.

У всех народов СНГ общее прошлое, связанное с суфизмом. Самым ранним основателем тюркской ветви суфизма является мыслитель и поэт, «султануль арифин» Ахмет Яссави(родился в 1093 году). Его книга «Дивани-хикмет» («Книга мудрости») широко известна в исламском мире.

Мавзолей ходжи Ахмада Яссави, расположенный в городе Туркестан на юге Казахстана, на сегодня один из наиболее известных исламских центров, куда с намерением зиарата приезжают люди со всех стран мира.

Вместе с уходом последователей шейха Яссави в Турцию и Европу, стал развиваться Накшбандийский тарикат, названный в честь одного из своих знаменитых шейхов Бахауддина Накшбанда(умер в 1389 году), мавзолей которого находится в Бухаре.

Большинство мусульман Евразии придерживается Накшбандийского тариката. А в некоторых республиках Кавказа мусульмане придерживаются Кадирийского тариката, берущего свое начало как и Яссавийский тарикат от сподвижника хазрета Али(да будет доволен им Аллах).

Если у всех нас общее славное прошлое, связанное с духовностью и нравственностью, то, несомненно, есть и общее будущее. А зависит оно от единства всех евразийских мусульман. Мы чтим наших предков, среди которых очень много «аулия»-святых. Мы чтим наши традиции и любим свою Родину. В этом особенность нашего менталитета. В этом наша сила и точки соприкосновения. Об этом мы и должны всегда помнить.

Смагулов М.А. теолог

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