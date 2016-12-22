Почему русский мир отгородился от соотечественников?

24.11.2016 17:09:35

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Федеральное агентство по делам национальностей готовит законопроект о социально-культурной адаптации приезжих. Как сообщают "Известия", помощь в трудоустройстве и содействие социальной адаптации беженцев и вынужденных переселенцев вошли в правительственный перечень общественно полезных услуг.

Комментарий по этому поводу дал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

— Приведем реальную ситуацию: человек имеет русских родителей, которые родились в СССР. У него есть два пути, оба из которых не работают: либо отказ от украинского паспорта, но украинское посольство такие справки об отказе не выдает, либо идти по программе переселения соотечественников, но в таком случае нужно иметь один год стажа официальной работы в том месте, куда переезжаешь, и где родился… допустим, в Твери. А без российских документов этот стаж наработать невозможно. Получается замкнутый круг. Насколько правомерны такие требования?

— Вы знаете, что у нас в качестве варианта была изобретена программа добровольного переселения соотечественников, и сегодня многие соотечественники, в частности, те, кто бежал из Украины, вынуждены прибегать именно к этой программе, но она тоже достаточно условная, и, к сожалению, очень забюрократизированная.

Я уверен, что сама по себе норма выхода из гражданства другого государства для того, чтобы получить российское гражданство, неправильная, когда дело касается соотечественников. Если речь идет о всех остальных, то, в принципе, это допустимо.

В случае соотечественников, иностранное государство — украинское, латвийское, эстонское — является посредником между нашим согражданами и Россией. По сути, от них зависит, выдадут ли людям справку, не выдадут, получит человек это гражданство или нет. Это полностью неприемлемо. Мы втягиваем в свой кровный вопрос, может быть, даже заведомо враждебные государства, которые не заинтересованы пойти навстречу ни нам, ни этим переселенцам.

Я вновь готовлюсь внести в Государственную Думу законопроекты облегчающие соотечественникам доступ к гражданству. Предвижу, что принятие таких решений будет трудным делом, потому что на официальном уровне сложилось определенное негативное отношение к упрощенному получению гражданства, а тем более к возможности получения двойного гражданства.Особенно в этом отношении меня удивляет бесконечная ссылка на то, что если мы будем широко раздавать наше гражданство, оно девальвируется или даже станет источником проблем для нас, поскольку все эти граждане сядут на шею нашей пенсионной системе, системе здравоохранения, затребуют пенсии, социальные льготы.

Этот вопрос купируется грамотным написанием условий, при которых предоставляется это гражданство, где, безусловно, должна быть оговорка, что если человек живет в другой стране и делает там выплаты в социальные фонды, он не имеет право на российскую пенсию. Точно так же можно ввести ограничения, связанные с здравоохранением. Безусловно, человек не должен два раз служить в российской армии, если он у себя в стране отслужил.

Это все можно оговорить. Не в этом проблема. Проблема в нежелании увидеть, на самом деле политический смысл, выполнить обещание, которое дано русскому миру и многочисленным соотечественникам за рубежом. Эти люди оказались отринуты от Российской Федерации не по своей воли, а в результате, например, распада Советского Союза.

К сожалению, есть такая проблема, и надо ее преодолевать, надо перенастраивать умы. Наши соотечественники за рубежом, понятно, поддерживают все это, но надо, чтобы они были услышаны у нас в России.

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